Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Muchos inversores están atentos a estos valores, considerados en un momento técnico importante para posibles oportunidades de inversión.

Se destacan valores como Iberdrola, Santander, Endesa y Puig Brands, con recomendaciones de entrada condicionadas a superar ciertos niveles y órdenes de protección ante caídas.

El mercado estadounidense sigue al alza, marcando nuevos máximos históricos en el S&P 500 y el Russell 2000, mientras el Nasdaq 100 sale de una formación triangular.

El selectivo español vuelve a dejar señales de debilidad que le impiden hacerse con los 17.700 puntos en base cierres tras la primera sesión completa del año.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) Iberdrola: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 19 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,48 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,11 euros en base cierres.

3) Endesa: Vamos a hacernos con el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 32 euros, colocando una orden de protección en los 31,06 euros en base cierres.

4) Puig Brands: Vamos a entrar en el valor si vemos que de cara al cierre se hace con los 16 euros y colocaremos una orden de protección ante la pérdida de los 15,65 euros en base cierres.