Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 marca nuevos máximos al filo de los 17.700 puntos pese a la investigación de Trump a Powell

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,14% con la que alcanza los 17.673 puntos. De esta forma, el selectivo español ha conseguido marcar nuevos máximos al cierre de una jornada. El nivel intradiario más alto lo registró el pasado 6 de enero, cuando tocó los 17.739,60 enteros.

- Las principales bolsas europeas terminan el día con tendencia mixta. De las alzas se desmarcan el Cac 40 francés y el FTSE Mib italiano, que registran pequeños recortes.

- Wall Street comienza a girarse al alza. El Dow Jones cede un 0,12%, mientras que el S&P 500 suma un 0,11% y el Nasdaq Composite, un 0,34%.

- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha revelado este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.

- “Este tema no gusta a la comunidad inversora, que observa con cierta perplejidad cómo un gobierno en teoría promercado está actuando cada vez más de forma intervencionista, intentando influir en la actuación del banco central”, señalan los analistas de Link Securities.

- La cita económica más relevante de esta semana es la publicación, el martes, de la inflación de diciembre de Estados Unidos.

- Se espera que el IPC de EEUU se haya relajado respecto a noviembre, pero que siga lejos del objetivo del 2% establecido por la Fed. El mercado da escasas posibilidades a que el banco central estadounidense baje los tipos en enero.

- Además, comienza de forma oficiosa la temporada de publicación de resultados trimestrales en Wall Street con las cuentas de los grandes bancos estadounidenses. JPMorgan publicará sus cuentas el martes, el miércoles lo harán Citi, Bank of America y Wells Fargo. El jueves lo harán Goldman Sachs y Morgan Stanley.

- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,21% y su precio se mantiene por encima de los 63 dólares tras los disturbios en Irán.

- Al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace 15 días en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA en un comunicado.

- El pasado viernes, en la cumbre de compañías petroleras que se celebró en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó inversiones multimillonarias en Venezuela para reactivar la producción en el país.

- El bitcoin intenta reaccionar para intentar regresar a la zona clave de resistencias que se encuentra en los 94.500 dólares. Esta es la clave para poder hablar de suelo en dicha criptomoneda.

- El precio del oro marca nuevos máximos históricos y supera los 4.600 dólares por onza.

- El par EURUSD salva los 1,16 y reacciona al alza tras once sesiones consecutivas de caídas.