Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 marca nuevos máximos al filo de los 17.700 puntos pese a la investigación de Trump a Powell
El presidente de la Fed afronta una investigación relacionada con la renovación multimillonaria de la sede del organismo.
LAS CLAVES
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,14% con la que alcanza los 17.673 puntos. De esta forma, el selectivo español ha conseguido marcar nuevos máximos al cierre de una jornada. El nivel intradiario más alto lo registró el pasado 6 de enero, cuando tocó los 17.739,60 enteros.
- Las principales bolsas europeas terminan el día con tendencia mixta. De las alzas se desmarcan el Cac 40 francés y el FTSE Mib italiano, que registran pequeños recortes.
- Wall Street comienza a girarse al alza. El Dow Jones cede un 0,12%, mientras que el S&P 500 suma un 0,11% y el Nasdaq Composite, un 0,34%.
- El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, ha revelado este domingo que afronta una investigación del Departamento de Justicia relacionada con su testimonio ante el Congreso del pasado junio sobre la renovación multimillonaria de la sede del organismo.
- “Este tema no gusta a la comunidad inversora, que observa con cierta perplejidad cómo un gobierno en teoría promercado está actuando cada vez más de forma intervencionista, intentando influir en la actuación del banco central”, señalan los analistas de Link Securities.
- La cita económica más relevante de esta semana es la publicación, el martes, de la inflación de diciembre de Estados Unidos.
- Se espera que el IPC de EEUU se haya relajado respecto a noviembre, pero que siga lejos del objetivo del 2% establecido por la Fed. El mercado da escasas posibilidades a que el banco central estadounidense baje los tipos en enero.
- Además, comienza de forma oficiosa la temporada de publicación de resultados trimestrales en Wall Street con las cuentas de los grandes bancos estadounidenses. JPMorgan publicará sus cuentas el martes, el miércoles lo harán Citi, Bank of America y Wells Fargo. El jueves lo harán Goldman Sachs y Morgan Stanley.
- El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, sube un 0,21% y su precio se mantiene por encima de los 63 dólares tras los disturbios en Irán.
- Al menos 544 personas han muerto en Irán en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace 15 días en las principales ciudades iraníes, según el último balance publicado este domingo por la ONG con sede en Estados Unidos HRANA en un comunicado.
- El pasado viernes, en la cumbre de compañías petroleras que se celebró en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó inversiones multimillonarias en Venezuela para reactivar la producción en el país.
- El bitcoin intenta reaccionar para intentar regresar a la zona clave de resistencias que se encuentra en los 94.500 dólares. Esta es la clave para poder hablar de suelo en dicha criptomoneda.
- El precio del oro marca nuevos máximos históricos y supera los 4.600 dólares por onza.
- El par EURUSD salva los 1,16 y reacciona al alza tras once sesiones consecutivas de caídas.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de retroceso y posterior recuperación para el Ibex 35, que dibujó una interesante vela alcista.
El selectivo español se movió entre un máximo intradía de 17.690 puntos y un mínimo de 17.400, y los alcistas supieron imponerse, logrando frenar las pérdidas y situar a un buen número de valores en terreno positivo, consolidando así la recuperación intradía.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español suma un 0,09% en los 17.665 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: ACS (+1,72%), Merlin Properties (+1,32%) y Cellnex (+1,30%).
Las mayores caídas son para: Grifols (-3,03%), IAG (-2,92%) y Acciona Energía (-2,76%).
Alphabet alcanza los 4 billones de dólares de capitalización
Se convierte en la cuarta empresa de Wall Street en alcanzar esta cota tras Nvidia, Microsoft y Nvidia.
-
Apple elige a Google Gemini para potenciar Siri con IA
Apple selecciona la plataforma de inteligencia artificial Gemini de Google para integrar capacidades avanzadas de IA en Siri, que se espera que comiencen a implementarse este año, buscando mejorar la interacción y las funcionalidades del asistente virtual.
-
Walmart lidera subidas en el índice Dow Jones de industriales
En el Dow Jones de industriales, Walmart encabeza los avances con un 2,19%, seguida de Caterpillar (+1,37%) y Johnson & Johnson (+1,35%).
En el lado de las caídas, American Express pierde un 5,14%, Citigroup un 3,58% y Walt Disney un 2,34%, destacando los movimientos más significativos de la sesión.
-
Irán, foco de riesgo geopolítico
Crece la preocupación por una posible acción militar de EE. UU. en las próximas horas o días, aunque los mercados no reaccionan por ahora.
Irán controla el Estrecho de Ormuz, clave para el 20% del petróleo global, y su régimen teocrático mantiene inestabilidad estructural que eleva la prima de riesgo.
Una eventual transición de poder podría reducir tensiones, disminuir la prima del petróleo y mejorar la previsibilidad global.
El euro frena su caída frente al dólar y forma señal de rebote
El euro pone fin a dos semanas consecutivas de descensos frente al dólar, tras el rechazo en la zona de 1,18 dólares.
En la sesión de hoy forma una envolvente alcista sobre la última vela bajista diaria y sube un 0,34%, hasta situarse en 1,1676 dólares.
Nvidia invertirá 1.000 millones de dólares en laboratorio de IA con Eli Lilly
Nvidia amplía su apuesta por las ciencias de la vida y co-invertirá 1.000 millones de dólares con Eli Lilly para crear un laboratorio conjunto de IA en South San Francisco, que comenzará a operar a principios de año, aplicando inteligencia artificial en desarrollo clínico, fabricación y operaciones comerciales.
El laboratorio utilizará los chips Vera Rubin de Nvidia y la plataforma BioNeMo para acelerar el descubrimiento de fármacos, mientras Nvidia también colabora con Thermo Fisher en infraestructura de laboratorios autónomos para potenciar la investigación científica mediante IA.
CaixaBank Research estima un crecimiento de la economía española del 2,1% en 2026
CaixaBank Research ha actualizado este lunes sus proyecciones macroeconómicas para este año, en las que estima un crecimiento de la economía española del 2,1% en 2026.
El Ibex 35 marca nuevos máximos de la sesión
El Ibex 35 alcanza nuevos máximos intradía y cotiza ya en positivo, con una ganancia de 20 puntos respecto al cierre anterior, hasta los 17.669 puntos.
El selectivo recupera parte de las caídas de la última sesión tras una figura de vuelta en V desde mínimos intradía.
Así abre Wall Street
-
El selectivo español espera la apertura americana ligeramente en negativo
EthiFinance Ratings asigna a Ence una calificación BBB- con perspectiva evolving
La agencia de calificación crediticia EthiFinance Ratings ha asignado a Ence una calificación crediticia BBB- con perspectiva evolving.
-
El Ibex 35 se mantiene cerca de máximos
La plata supera ya los 85,50 dólares por onza
La plata al contado acelera con fuerza y sube un 7% intradía hasta los 85,53 dólares por onza, ampliando el movimiento alcista de la jornada de hoy lunes y también de las últimas sesiones, situándose en niveles no vistos anteriormente.
Último día para comprar Cellnex con derecho a dividendo
Este lunes es el último día para adquirir acciones de Cellnex con derecho a percibir dividendo.
La compañía retribuirá a sus accionistas con 0,37 euros brutos por acción este jueves, 15 de enero, dentro de su política de remuneración al accionista.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: -0,91% en 183,16 dólares.
Amazon.com: -0,55% en 246,05 dólares.
Walmart: +3,48% en 118,52 dólares.
Apple: -0,18% en 258,60 dólares.
JPMorgan: -2,40% en 321,30 dólares.
Microsoft: -0,59% en 476,33 dólares.
American Express: -3,27% en 363,32 dólares.
Visa A: -1,56% en 344,30 dólares.
UnitedHealth: -1,10% en 340,15 dólares.
Citigroup: -3,56% en 117,00 dólares.
Atención que Trump amenaza con excluir a Exxon de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con excluir a la petrolera Exxon Mobil de su plan de inversión energética en Venezuela. "Están jugando demasiado".
Bitcoin se aleja de los 95.000 dólares y activa una figura de doble techo
El Ibex 35 cierra el hueco bajista y lucha por cotizar en positivo
El Ibex 35 logra cerrar el hueco bajista de la sesión y marca nuevos máximos del día, con un número creciente de valores en positivo.
El selectivo español pasa a terreno positivo y avanza un 0,02% hasta los 17.651 puntos.