Revolut, Vinted, Digi o TSK, entre las empresas que podrían salir a bolsa en 2026

Más de una docena de compañías europeas copan las principales quinielas del sector financiero para salir a bolsa en 2026. Entre ellas, Revolut, Vinted o Zopa, a quienes se les suman nombres como Digi o TSK en España hasta llegar a la quincena.

"La rentabilidad está volviendo al mercado europeo de salidas a bolsa a medida que mejoran las condiciones económicas y bajan gradualmente los tipos de interés", señalan desde Morningstar.

La firma de análisis ha elaborado una lista de candidatas con altas probabilidades de debut en base al Exit Predictor de PitchBook.

Dentro de su ranking, la empresa privada que hoy día más posibilidades tiene de dar el salto al mercado público en Europa es la británica Zopa, a quien Morningstar otorga una probabilidad de salida a bolsa del 97%.

Aunque Zopa empezó a ser rentable en 2024, lo que la acercó a una oferta pública inicial (opv u ops), la incertidumbre en los mercados públicos ese año disuadió a la empresa fintech de hacer planes firmes.

En mayo, Zopa recaudó 80 millones de libras (92,5 millones de euros) a través de su primera cotización de bonos en la Bolsa de Londres. Su última valoración conocida asciende a 1.100 millones de euros.

Otras empresas en la rampa de salida hacia las bolsas serían Oura, Butternut Box, Bit.bio, AAVantgarde Bio, Quanta Dialysis Technologies, Numab Therapeutics o GlycoEra. También ManoMano, Tubulis o Flix.

Muchas de ellas son biotecnológicas. Y todas ellas tienen probabilidades muy elevadas de éxito, por encima del 93%.

Los grandes nombres de la parrilla son Revolut y Vinted. Desde hace tiempo se rumorea que el neobanco con sede en Londres está preparando una oferta pública inicial, que incluiría una doble cotización en Londres y Nueva York, y ahora se espera que finalmente cotice en bolsa en 2026, con una probabilidad del 95%.

Su última valoración, de hace pocas semanas, es de 65.000 millones de euros, con inversores como Fidelity, Franklin Templeton o Mubadala promoviendo la operación bursátil para hacer caja.

En el caso de Vinted, cuya probabilidad de salida a bolsa es del 94%, ronda una valoración de 5.000 millones de euros.

En 2023, la empresa lituana se convirtió en el primer mercado de segunda mano en obtener beneficios. Vinted también ha crecido gracias a la venta secundaria de acciones.

Su director general, Thomas Plantenga, afirmó que, sin duda, se plantearía salir a bolsa a largo plazo. Inversores actuales como Baillie Gifford, TPG o EQT podrían empujar el salto al parqué.

Digi y TSK en España

En España, hay dos compañías en el disparadero: Digi y TSK- tras la sequía que sufre el mercado patrio de salidas a bolsa. En 2025, sólo hubo dos debuts en el mercado principal: HBX Group (Hotelbeds) y Cirsa. Un año antes, habían sido tres: Puig, Inmocemento y Cox ABG Group.

Como ha contado este periódico, el operador rumano de telecomunicaciones ha transformado su filial en España en una sociedad anónima para poder arrancar su salida a bolsa.

Digi confirmó el pasado 19 de noviembre, coincidiendo con la publicación de sus resultados de los nueve primeros meses, que estaba analizando la posibilidad de sacar a bolsa una parte de su filial en España, pero manteniendo en todo momento el control de su negocio en nuestro país.

La decisión de la compañía rumana de continuar con dicha transacción, incluidos sus términos y el momento de ejecución, dependerá de las condiciones del mercado y de otras consideraciones relevantes.

La otra potencial debutante, según fuentes del mercado, es la ingeniería y constructora industrial asturiana TSK, especializada en los sectores de energía, industria, manejo de minerales y medio ambiente. Trabaja para ser la primera compañía en dar el salto al parqué español a través de la nueva modalidad BME Easy Access a lo largo del primer trimestre de 2026.

En este momento, TSK alcanza ventas cercanas a los 1.000 millones de euros, con más de 1.000 profesionales y proyectos ejecutados en más de 50 países.