Del platino al gas: quién gana y quién pierde en los mercados con la crisis de Venezuela y el pulso por Groenlandia

El dólar se mantiene fuerte como activo refugio y las criptomonedas también suben, en un contexto de tensiones geopolíticas y movimientos en materias primas.

El índice Vix, conocido como el 'índice del miedo', se dispara casi un 7% reflejando la búsqueda de protección ante la incertidumbre global.

Metales como el platino, la plata y el oro registran fuertes subidas, mientras que el gas natural es el gran perdedor, con caídas tanto en EE.UU. como en Europa.

La crisis de Venezuela y la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia han reactivado el miedo geopolítico, impulsando la volatilidad en los mercados.

Del platino al gas natural, el arranque de 2026 está dejando un mapa muy claro de ganadores y perdedores en los mercados. La nueva crisis de Venezuela y la presión de Estados Unidos sobre Groenlandia han reactivado el miedo geopolítico, han dado alas a algunos metales y han castigado a gran parte de los activos energéticos.

La mayor subida desde que comenzó el año es la del índice Vix. Le siguen los avances de metales como el platino y la plata, mientras que en el lado opuesto destacan las caídas del gas natural en Estados Unidos y en Europa.

En este inicio de año, ese mapa de ganadores y perdedores tiene un denominador común: el miedo geopolítico vuelve a estar en el centro del tablero, con Venezuela y Groenlandia marcando el tono de los mercados.

​En Venezuela, Estados Unidos ha pasado de las sanciones financieras a una intervención directa: operaciones militares para detener a Nicolás Maduro, amenaza de bloqueo y control de facto de las exportaciones de petróleo.

En Groenlandia, Donald Trump ha reabierto una idea que parecía broma hace unos años: que Estados Unidos “debería quedarse” con el territorio, clave por su posición militar en el Ártico y por sus recursos.

Con todo, el movimiento más llamativo en el inicio del año es el del Vix, el conocido como índice del miedo de Wall Street, que se dispara casi un 7%.

Su repunte refleja la búsqueda de protección ante una posible escalada en Venezuela y la disputa por Groenlandia, y se ha convertido en la mejor síntesis de la calma tensa que recorre los mercados.

El rally de los metales

​Los metales preciosos e industriales se sitúan a continuación. El platino avanza un 5,8%, beneficiado de un doble impulso —refugio y demanda industrial para tecnologías verdes y automoción— en un mercado de oferta ajustada.

La plata suma un 4,9%; el cobre, un 2,9%, y el oro, un 3,4% desde que arrancó 2026.

Los principales índices bursátiles globales, como el MSCI ACWI, que agrupa grandes y medianas compañías de mercados desarrollados y emergentes, y el MSCI World, centrado en bolsas de países desarrollados, avanzan entre un 1% y un 1,5%.

Este avance sugiere que los inversores son conscientes de la tensión geopolítica, pero de momento no están anticipando un deterioro abrupto del escenario económico global.

En Estados Unidos, la combinación de tecnológicas y defensa sostiene al S&P 500 (+1,1%), al Dow Jones (+1,94%) y al Nasdaq Composite (+1,5%), mientras los inversores asumen que Washington tiene margen para gestionar a la vez el frente venezolano y la presión sobre Groenlandia.

​Las subidas en Europa son similares. El Dax alemán suma un 2,5% y el Ibex 35, un 1,8%. El Cac 40 francés (+0,8%), el FTSE 100 británico (+0,8%) y el FTSE Mib italiano (+1,2%) también avanzan.

Lo mismo ocurre con los índices paneuropeos Stoxx Europe 600 (+1,7%) y Euro Stoxx 50 (+1,9%).

Los mercados emergentes lo hacen mejor. La subida del MSCI Emerging Markets es del 3,4%, beneficiado por el tirón de algunos países ligados a materias primas y del rebote de activos muy castigados, con Venezuela como caso extremo de volatilidad en deuda y bolsa.

​Los que peor aguantan

El gran perdedor de este inicio de año es el gas natural, tanto en Estados Unidos –donde cae un 5,1%– como en Europa –donde cede un 1,7%–.

Los futuros de Henry Hub estadounidenses se ven presionados por una combinación de elevada producción, niveles de almacenamiento holgados y unas expectativas de precios contenidos para los próximos meses.

El TTF europeo retrocede porque la preocupación por cortes inminentes de suministro es menor que en plena crisis con Rusia y la demanda se ha ido normalizando, pese al ruido geopolítico en torno a Groenlandia y la ruta ártica.

​El petróleo se mueve bastante menos de lo que podría sugerir el clima geopolítico. El Brent europeo cede un 0,05% y el West Texas Intermediate, un 0,98%, movimientos que apuntan a que los inversores no ven, por ahora, un shock de oferta inminente.

Del dólar al ripple

En divisas, el dólar se mantiene firme gracias a su papel de refugio en tiempos de crisis y al liderazgo de Estados Unidos en ambos frentes geopolíticos.

El índice dólar, que mide la evolución de la moneda estadounidense frente al resto de principales divisas del mundo, avanza un 0,47% desde que comenzó el ejercicio.

Cruces como el euro/dólar (-0,62%), la libra/dólar (-0,237%) o el dólar/yen (0,06%) reflejan esa fortaleza relativa del billete verde.

El yuan chino vive la crisis en segundo plano, con movimientos más suaves: el cruce dólar/yuan cae un 0,167%.

Mientras tanto, Pekín observa de cerca el redibujo del mapa energético y militar entre Estados Unidos y su entorno, incluida la limitación de exportaciones venezolanas a China, con implicaciones para su estrategia en materias primas.

Las criptodivisas se anotan importantes subidas, alimentadas por la búsqueda de refugios no tradicionales. La rentabilidad anual del bitcoin es del 4%; la del ethereum del 5,1% y la de ripple, del 16%.