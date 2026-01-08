Inmobiliaria Colonial necesita superar los 5,48 euros para activar señal de entrada

Si Colonial pierde el soporte de los 5,25 euros, podría retomar caídas con el foco en los 5,20 euros, mientras que la ruptura de la resistencia permitiría una recuperación más sostenida.

El volumen de negociación ha aumentado entre los 5,10 y 5,25 euros, sugiriendo acumulación, pero la superación clara de los 5,48 euros sería necesaria para una señal de compra.

Las acciones de Colonial muestran una tendencia bajista desde julio, con máximos y mínimos decrecientes y una resistencia clave en los 5,48 euros por acción.

Inmobiliaria Colonial estudia una operación para entrar en el mercado alemán, negociando con Generali la adquisición de una cartera de oficinas en Berlín.

Los inversores se mueven con cautela a la espera de novedades sobre Venezuela y optan por comenzar a hacer caja tras la sucesión de máximos históricos. Los mercados europeos de renta variable muestran dudas en este contexto de menor visibilidad.

El Ibex 35 cerró la última sesión con un recorte del 0,29%, presionado por el sector bancario, y cedió la cota de los 17.600 puntos tras los máximos marcados el día anterior. En el conjunto del año, el índice acumula una subida del 1,67%. Dentro del comportamiento de los valores que lo integran, destaca, en el lado de las caídas, las acciones de Inmobiliaria Colonial.

Colonial SFL estudia una operación para desembarcar en Alemania y avanzar en su objetivo de consolidarse como inmobiliaria europea. La socimi negocia con la aseguradora italiana Generali la creación de una sociedad conjunta para adquirir una participación mayoritaria en una cartera de tres edificios de oficinas en Berlín.

Este movimiento forma parte de la estrategia del grupo para ampliar su presencia internacional más allá de sus mercados actuales en París, Madrid y Barcelona, centrados en activos prime de oficinas.

En los nueve primeros meses de 2025, las cifras de Colonial reflejan un avance del 5% en las rentas comparables, mientras que las procedentes de nuevos proyectos aumentan un 3%.

El crecimiento agregado se ha visto moderado por las reformas en dos activos, aunque dos puntos porcentuales del avance orgánico proceden de subidas de alquileres, lo que evidencia margen para elevar precios por encima de los mínimos fijados. En paralelo, el control de costes ha impulsado la mejora del beneficio recurrente.

Desde el punto de vista técnico, el comportamiento de los títulos de Inmobiliaria Colonial muestran una formación de máximos y de mínimos decrecientes iniciada el pasado mes de julio desde la zona de los 6,14 euros por acción. Una situación que ha provocado un deterioro constante del precio de sus acciones.

Esta fase bajista ha venido acompañada por una directriz descendente que ha sido tanteada en varias ocasiones para tratar de revertir la tendencia, como ocurrió en noviembre. Sin embargo, aquel escape en falso dio lugar a una oleada de ventas más intensa que terminó llevando el precio hacia los mínimos del año anterior, en torno a los 5,075 euros por acción.

Si nos centramos en el corto plazo, observamos que desde finales de noviembre el volumen de negociación ha registrado un aumento considerable. Este comportamiento es un síntoma claro de acumulación por parte de las manos fuertes en la zona comprendida entre los 5,10 y los 5,25 euros por acción.

Esta posible fase de acumulación ha terminado por dibujar un repunte relevante del precio, que el pasado 29 de diciembre logró superar la directriz bajista o resistencia decreciente. Desde entonces, los títulos de Colonial se sitúan por encima de los 5,34 euros, nivel que coincide con la media móvil de 50 periodos, un comportamiento que, en teoría, debería haber impulsado el precio con mayor intensidad.

No obstante, la presencia de una zona de resistencia clave en los 5,48 euros por acción, que coincide con un retroceso de Fibonacci del 38,20% y con la media móvil de 100 periodos, está frenando el avance del valor en el corto plazo.

En la sesión de hoy se observa un rechazo significativo en esa zona de resistencia y existe el riesgo de que Inmobiliaria Colonial vuelva a situarse por debajo de su directriz alcista, es decir, que pierda el nivel de los 5,27 euros. Si este soporte cede, el valor podría retomar la senda de las caídas, con el foco puesto en los 5,20 euros para evitar un deterioro mayor.

Desde un punto de vista operativo, si ya tenemos Inmobiliaria Colonial en cartera, conviene fijar una orden de protección en cierres por debajo de los 5,25 euros. La pérdida de este nivel abriría la puerta a una nueva fase bajista que podría llevar al valor a marcar mínimos de los últimos dos meses.

Por el contrario, si se produce una reacción alcista desde los niveles actuales, Colonial solo ofrecería una señal de compra clara con la superación de los 5,48 euros en dos cierres diarios consecutivos o uno semanal. El valor puede mantenerse en vigilancia a la espera de que resuelva esta resistencia técnica tan relevante, cuya ruptura permitiría una recuperación más sostenida y con un menor nivel de riesgo.