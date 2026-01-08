La CNMV lanza una campaña para que los 'influencers' financieros hagan una promoción responsable

La CNMV recuerda que dar recomendaciones personalizadas sobre inversiones requiere autorización y aconseja no fingir ser experto si no se entiende el producto.

Se recomienda a los finfluencers evitar publicaciones engañosas, informar claramente si la promoción es pagada y comunicar de forma equilibrada riesgos y beneficios.

El supervisor bursátil advierte que promocionar productos financieros no es igual que promocionar otros bienes y puede acarrear consecuencias legales.

La CNMV ha lanzado una campaña dirigida a influencers financieros para promover una promoción responsable de productos y servicios financieros.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), junto a otras autoridades de mercados de valores y con la coordinación de la ESMA, ha iniciado este jueves una campaña para explicar a los influencers financieros —finfluencers— los principales aspectos que deben tener en cuenta al dar a conocer un producto o servicio financiero.

A través de una infografía, el supervisor bursátil ha referido a estas personalidades que "promocionar un producto o servicio financiero no es como promocionar zapatos o relojes" y que "puede tener consecuencias financieras negativas importantes".

Por ello, les ha instado a tomar precauciones como evitar la promoción de publicaciones engañosas que podrían derivar en responsabilidades legales en cualquier perjuicio que sufran los seguidores.

"Aunque no seas banquero ni profesional de las finanzas, sigues siendo responsable de lo que publicas", ha aseverado el supervisor.

La CNMV ha recordado que cualquier acción promocional pagada debe comunicarse "alto y claro" y "no en un texto minúsculo", según recoge Europa Press.

"No utilices solo hashtags. Usa palabras como: 'Publicidad', 'Colaboración pagada' o 'Contenido patrocinado', o utiliza el banner 'Publicidad' integrado de la plataforma", aconsejan.

En este punto, ha traído a colación que, si se invierte en lo que se está publicando o se puede obtener un beneficio mediante la inversión de otras personas, también debe decirse.

"Asegúrate de que lo que dices es verdadero, justo, claro y no engañoso. Aclara la diferencia entre hechos y opiniones", remarcan en relación a la promoción de activos de riesgo muy alto, como criptomonedas o CFD.

También ha instado a comunicar equitativamente tanto riesgos como beneficios: "No aumentes la presión ni crees urgencia diciendo cosas como gana dinero rápido".

El organismo ha apuntalado que decir a la gente en qué invertir, o qué evitar, puede considerarse asesoramiento en materia de inversión, en tanto que esto requiere de las autorizaciones preceptivas.

"Si no tienes licencia o autorización para prestar asesoramiento en materia de inversión, no des recomendaciones personalizadas sobre qué comprar, vender o mantener", ha indicado.

Cuidado al recomendar

Ligado a esto, ha remarcado que incluso compartir públicamente una opinión sobre si una acción o criptomoneda subirá o bajará, o promover una estrategia de inversión, puede considerarse una recomendación de inversión.

En este caso se pueden aplicar determinadas reglas: "En ciertos contextos, proporcionar formación o contenido educativo puede considerarse como consejo o recomendación", ha incidido.

En otro punto, la CNMV ha llamado a no fingir ser un experto: "Si no comprendes completamente un producto, no hables como si lo hicieras", les ha sugerido a los finfluencers.

Por último, el supervisor de los mercados les ha indicado la legislación nacional aplicable y orientaciones, así como enlaces a sitios web de la propia CNMV en relación a educación financiera y al buscador de entidades advertidas.