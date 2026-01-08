BME ficha a la exjefa de Euronext España para reflotar las salidas a bolsa y las emisiones de deuda

La ingeniería asturiana TSK podría ser la primera en debutar en bolsa a través de BME Easy Access, con expectativas de hacerlo en el primer trimestre de 2026.

BME (Grupo SIX) lanza una ofensiva por potenciar las salidas a bolsa y las emisiones de deuda en suelo español con el fichaje de Susana de Antonio como directora de Mercados Primarios, según fuentes conocedoras. De Antonio fue la responsable de Euronext para España hasta el pasado verano.

De Antonio atesora una larga trayectoria en los mercados. Fue asociada de Vista Capital, el fondo de capital riesgo de Santander, durante siete años. Luego, durante ocho años capitaneó el fondo de capital privado de LVMH, L Catterton, en regiones como España, Portugal, Reino Unido y los países nórdicos.

En su etapa en L Catterton, ejecutó las inversiones del fondo en compañías de moda como Pepe Jeans & Hackett o El Ganso.

Entre 2017 y 2025, ha sido la cara visible en nuestro país del gestor paneuropeo de bolsas como Ámsterdam, París, Lisboa, Dublín, Milán, Bruselas u Oslo. En Euronext, su sustituto desde septiembre es Pablo Pérez-Orive.

Su llegada a BME, donde se incorporará la próxima semana, se produce en un momento dulce para el selectivo bursátil español, ya que el Ibex 35 sigue marcando nuevos máximos históricos por encima de los 17.600 puntos, aunque con deberes por hacer, sobre todo tras la sequía de grandes salidas a bolsa registrada los últimos años en el parqué nacional.

Para ello, BME y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) han trabajado conjuntamente para lanzar el pasado verano la nueva modalidad de salidas a bolsa BME Easy Access. Un procedimiento más sencillo y ágil para las empresas interesadas en cotizar, y con menos riesgos para el proceso de debut.

Fuentes del mercado señalan que la ingeniería y constructora industrial asturiana TSK, especializada en los sectores de energía, industria, manejo de minerales y medio ambiente, trabaja para ser la primera compañía española en dar el salto al parqué español a través de BME Easy Access a lo largo del primer trimestre de 2026. En este momento, TSK alcanza ventas cercanas a los 1.000 millones de euros, con más de 1.000 profesionales y proyectos ejecutados en más de 50 países.

BME Easy Access

El nuevo procedimiento permitirá la admisión directa de las acciones en los mercados regulados sin la exigencia de obtener una distribución mínima o free float, con carácter previo a la admisión. Las empresas contarán con hasta 18 meses para realizar una o varias colocaciones en el momento que deseen.

Las empresas que quieran acogerse a esta modalidad deberán tener una valoración superior a 500 millones de euros, aunque la CNMV podría autorizar el acceso a compañías de menor capitalización.

Hasta que se obtenga el free float requerido, la negociación se realizará exclusivamente entre inversores profesionales, a través de la modalidad de bloques.

Si transcurridos 18 meses desde la admisión inicial no se obtiene una distribución suficiente, la CNMV procederá a analizar la situación y, en función de las circunstancias, podría ampliar dicho plazo hasta los 24 meses o dar por cumplido el requisito de free float con la distribución conseguida hasta esa fecha, según la legislación vigente.

Si tras una eventual extensión del plazo, la compañía no llevase a cabo la colocación, la CNMV procedería a la exclusión de oficio de las acciones. Esto es, sin indemnización para los inversores ni oferta pública de adquisición (opa) mediante.