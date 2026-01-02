Warren Buffett reivindica el futuro de Berkshire Hathaway tras ceder el timón a Greg Abel

Las claves nuevo Generado con IA Warren Buffett ha cedido formalmente la dirección de Berkshire Hathaway a Greg Abel, mostrando plena confianza en su liderazgo. Buffett considera que Berkshire Hathaway tiene más posibilidades de seguir existiendo dentro de 100 años que cualquier otra empresa que conozca. Greg Abel asumirá el cargo de presidente y CEO a partir de enero de 2026, tras haber sido señalado como sucesor por Buffett en 2021. Berkshire Hathaway, bajo Buffett, pasó de ser una empresa textil a un holding con participaciones en grandes compañías internacionales.

Warren Buffett, que a sus 95 años de edad y coincidiendo con el final de 2025 ha entregado formalmente la dirección de Berkshire Hathaway a Greg Abel, ha expresado su confianza en el futuro de la firma de inversión bajo el liderazgo de su sucesor.

En concreto, ha destacado que "tiene más posibilidades de seguir aquí dentro de 100 años que cualquier otra empresa que se me ocurra" en una entrevista con CNBC.

De esta forma, el inversor ha querido restar importancia al cambio en la dirección de Berkshire Hathaway, subrayando que "será lo mismo", a pesar de que ya no tenga previsto intervenir durante la junta anual, aunque seguirá siendo presidente del consejo.

"Greg será quien decida", ha subrayado Buffett, destacando la experiencia y el conocimiento de los negocios del nuevo presidente y CEO de la firma de inversión. "Prefiero que Greg gestione mi dinero que cualquiera de los mejores asesores de inversión o cualquiera", ha remarcado.

El nombramiento de Greg Abel como presidente y consejero delegado de Berkshire Hathaway desde el 1 de enero de 2026 fue confirmado a principios del pasado mes de mayo por la junta directiva de Berkshire Hathaway tras la recomendación del propio Warren Buffett, quien ya había señalado al ejecutivo como su sucesor en 2021.

1962

Buffett empezó a adquirir acciones de Berkshire Hathaway en 1962 y se hizo con el control de la empresa, entonces enfocada al sector textil, en 1965, en lo que llegó a calificar con humor como "la inversión más absurda de su vida".

Durante estos 60 años al frente de la firma, Berkshire Hathaway se ha transformado en un 'holding' con participaciones en grupos como American Express, Coca-Cola, Diageo, General Electric, Heinz, Johnson & Johnson, Moody's, Procter & Gamble, Sanofi-Aventis, UPS, Wall-Mart o 'The Washington Post', entre otros.

Asimismo, la fortuna personal acumulada por Buffett le situaría actualmente en novena posición de la lista de multimillonarios elaborada por la revista Forbes, con un patrimonio estimado de 148.900 millones de dólares (126.754 millones de euros), tras haber llegado a ocupar la primera posición de este ránking durante un breve periodo de tiempo en 2008.