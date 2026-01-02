El Ibex 35 estrena 2026 con máximos históricos al filo de los 17.500 puntos y enlaza su sexta semana al alza (+1,86%)

El PMI manufacturero de España volvió a terreno contractivo en diciembre, situándose por debajo de 50 puntos por primera vez desde abril.

En la primera sesión del año, Grifols, Acciona Energía y Repsol lideraron las alzas, mientras Colonial, Merlin Properties y Telefónica registraron las mayores caídas.

El impulso de la banca ha sido clave, con Santander, BBVA y Unicaja duplicando su valor en 2025, mientras CaixaBank, Bankinter y Sabadell se quedaron cerca.

El Ibex 35 arranca 2026 con máximos históricos cercanos a los 17.500 puntos y encadena seis semanas consecutivas de subidas.

El Ibex 35 empieza 2026 marcando nuevos máximos al filo de los 17.500 puntos. El hito pone un broche de oro a la sexta semana consecutiva de subidas para el selectivo de la Bolsa española. En esta ocasión, el avance es del 1,86%.

En esa rentabilidad mucho tiene que ver el repunte del 1,07% registrado este viernes. Gracias a él, el índice español ha despedido la primera sesión del año en los 17.492,4 puntos. Nunca antes había terminado una jornada en un nivel tan elevado.

Los máximos intradiarios se encuentran en los 17.502,63 enteros que también ha tocado este viernes.

A su vez, el Ibex 35 ha ampliado a seis la racha de subida semanales. Se trata del mejor periodo para el selectivo desde las ocho semanas alcistas que sumó entre abril y junio de 2025, justo después de las caídas provocadas por el anuncio de aranceles de Estados Unidos.

El Ibex 35 despidió 2025 en los 17.308 puntos, con una rentabilidad 49,3%, su segundo mejor año desde que existe el índice, sólo por detrás del rally de 1993, cuando se disparó más de un 54%.

Así cierra el Ibex 35 Eduardo Bolinches

El selectivo se coló entre las bolsas más alcistas del mundo, dejando muy atrás a los grandes índices europeos y a Wall Street.

El motor del rally fue la banca. El índice sectorial financiero español se más que duplicó en el año y, en un Ibex donde el sector pesa un 40,8%, ese acelerón lo cambió todo.

Santander, BBVA y Unicaja –junto a Indra y Solaria– consiguieron doblar su valor en el parqué, mientras CaixaBank, Bankinter y Sabadell se quedaron a un paso de lograrlo.

En el inicio del año, las compañías del Ibex 35 más alcistas han sido Grifols (+4,25%), Acciona Energía (+3,39%) y Repsol (+3,06%).

Al mismo tiempo, los valores más castigados por los inversores han sido Colonial (-2,29%), Merlin Properties (-0,93%) y Telefónica (-0,66%).

En el conjunto de la semana, las mayores alzas las han registrado Acerinox (+7,02%), Acciona Energía (5,26%) e Indra (4,46%).

Las únicas caídas han sido las de Mapfre (-0,7%), Aena (-0,63%), Ferrovial (-0,32%) y Puig (-0,13%).

Las principales bolsas europeas han terminado la primera sesión del año con avances de entre el 0,2% y el 1,1%.

Las subidas semanales son algo inferiores a las del Ibex 35. El Dax alemán ha sumado un 0,63%; el Cac 40 francés, un 1%; el FTSE M100 británico, un 0,86%, y el FTSE Mib italiano, un 1,63%.

El inicio de 2026 tenía signo mixto en Wall Street. Los movimientos iban del -0,07% al +0,3%. Con ellos, el parqué neoyorquino intentaba cortar una racha de cuatro sesiones consecutivas en rojo.

Con esas variaciones, Wall Street estaba a punto de cerrar la semana en negativo. La caída del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq Composite rondaban el 1%.

El arranque de año ha dejado a los PMI como las referencias clave de una sesión que, por lo demás, ha transcurrido con tono de pura transición.

El PMI manufacturero de la eurozona cayó en diciembre hasta los 48,8 puntos, frente a los 49,6 del mes anterior, lo que supone su peor lectura desde marzo y mantiene a la actividad privada en terreno contractivo.

España no se ha salvado del frenazo. El PMI manufacturero retrocedió desde los 51,5 puntos hasta 49,6, volviendo por debajo del umbral de 50 que separa expansión de contracción por primera vez desde abril.

Es una señal incómoda para la industria justo cuando el mercado empezaba a descontar una mejora más sólida del ciclo europeo.

Con este telón de fondo, los analistas no esperaban demasiado de la primera sesión del año. Desde Renta 4 hablan abiertamente de una jornada “de transición hacia la semana que viene”, cuando se normalice la actividad tras el parón navideño y llegue un aluvión de referencias macro de mayor calado.

El oro se recupera

El euro estrenaba el año retrocediendo frente al dólar un 0,22% hasta cambiarse a 1,172 billetes verdes. En la semana registraba una caída del 0,4%.

El precio del petróleo Brent cedía un 0,69% en su tercera sesión consecutiva en negativo, hasta los 60,43 dólares. El descenso de este viernes hacía que el crudo de referencia europea registrase una pérdida semanal del 0,35%.

El recorte diario del West Texas estadounidense era similar. Sin embargo, subía un 0,55% esta semana.

El oro se disparaba este viernes un 1,87%, hasta rozar los 4.400 dólares. El fuerte avance no evitaba que esta fuera una semana negativa para el metal precioso. La caída era del 3%, la mayor desde mediados de octubre.

El bitcoin también daba inicio al 2026 en positivo. La principal criptodivisa del mundo se revalorizaba un 1,7% y recuperaba el nivel de los 89.000 dólares.