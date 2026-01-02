Grifols lucha por el objetivo de los 11,40 euros tras superar la media móvil de largo plazo

Las zonas clave para la acción son los 11,04 y 11,40 euros, con soporte en los 10,68 euros; se recomienda cautela y uso de órdenes de protección al operar.

En 2025, Grifols subió un 18%, por debajo del Ibex 35, pero el rebote técnico tras mínimos en noviembre refuerza la expectativa de nuevas alzas.

La compañía dejó atrás su crisis reputacional y se mueve en una banda lateral entre los 10 y 12,5 euros, con potencial de revalorización si confirma su mejora operativa.

Grifols ha superado la media móvil de largo plazo y busca alcanzar los 11,40 euros por acción tras un hueco alcista relevante.

El arranque de 2026 mantiene la atención del mercado en la autonomía de la Reserva Federal y en el rumbo que tomarán los tipos de interés en EE. UU., dos factores clave para el sentimiento inversor en un contexto que pondrá a examen el rally impulsado por la IA y el inicio de una nueva etapa en la Fed.

El Ibex 35 dejó atrás 2025 con su mejor balance desde 1993, tras sumar un 49,27% y consolidarse por encima de los 17.000 puntos, un nivel inédito hasta ahora. En la última sesión del miércoles, el selectivo español cedió un 0,27%, en un movimiento que no altera, por el momento, la sólida estructura de fondo del índice. Entre sus integrantes, destaca el comportamiento de las acciones de Grifols.

La compañía ha superado el momento más delicado tras el golpe a su credibilidad provocado por Gotham City Research y los intentos de exclusión bursátil impulsados por Brookfield, aunque todavía no logra disipar por completo las dudas del mercado sobre la solidez y el alcance real de su recuperación.

De hecho, el valor se mueve desde el final del verano en una banda lateral comprendida entre los 10 y los 12,5 euros, sin estímulos claros que permitan una ruptura al alza y con un PER de 14 veces que obliga al grupo a demostrar con hechos que puede reconducir el negocio. Pese a ello, todo apunta a que la crisis reputacional ha quedado definitivamente atrás.

Desde el punto de vista técnico, el ejercicio 2025 se cerró para Grifols con una subida ligeramente superior al 18%, frente a un avance de más del 49% de su índice de referencia, el Ibex 35. Durante el año, el valor mostró una volatilidad elevada y se mantuvo claramente rezagado respecto al comportamiento del conjunto del selectivo.

Este retraso frente a su índice de referencia y frente a un amplio número de valores del Ibex 35 genera un potencial de revalorización significativo para las acciones del fabricante de hemoderivados, siempre que el contexto de mercado acompañe y la compañía confirme la mejora operativa.

Desde comienzos del pasado mes de abril, los títulos de Grifols iniciaron un repunte importante, continuado y consistente desde la zona próxima a los 7,20 euros por acción, que le llevó en muy poco tiempo a alcanzar, durante el mes de julio, la zona de máximos anuales en torno a los 13,54 euros por acción en formato intradiario.

Evolución de las acciones de Grifols Eduardo Bolinches TradingView

En ese tramo, el valor mantuvo una estructura técnica de mínimos y máximos crecientes, aunque a partir de esos máximos los bajistas comenzaron a imponer una fase de ajuste constante que fue deteriorando progresivamente el precio.

Este proceso correctivo llevó a Grifols a marcar, durante el pasado mes de noviembre, un mínimo en la zona de los 9,91 euros por acción, muy cerca del último nivel de retrocesión proporcional Fibonacci del 61,80%, situado en los 9,64 euros. Esta caída elevó de forma acusada los niveles de sobreventa, un hecho que ha permitido el desarrollo de un rebote técnico que sigue vigente en la actualidad.

En los últimos dos meses, Grifols ha luchado por mantenerse por encima de la media móvil de 200 periodos, con una presión bajista persistente. No obstante, durante el mes de diciembre este nivel ha empezado a actuar como soporte dinámico, permitiendo al valor afianzar el rebote y sentar las bases para nuevas alzas.

En la sesión de hoy, el título ha abierto con un hueco alcista relevante tras tres jornadas consecutivas de caídas, y todo apunta a que el movimiento podría dirigirse en primer lugar hacia la zona de los 11,04 euros y posteriormente hacia la resistencia horizontal situada en los 11,40 euros por acción.

Ambos niveles coinciden con los retrocesos proporcionales de Fibonacci del 38,20% y del 50% de todo el último tramo bajista, es decir, zonas que son clave bajo el punto de vista técnico.

Por tanto, si ya tenemos acciones de la compañía en cartera, no deberíamos permitir que el precio pierda la zona de los 10,68 euros, donde se localiza su primer soporte dinámico.

En caso de no estar posicionados, la estrategia pasa por esperar a que Grifols supere los 11,04 euros, ya sea mediante dos cierres consecutivos diarios o un cierre semanal por encima de ese nivel, lo que permitiría desvelar sus intenciones reales y reducir el riesgo antes de introducir una orden de compra con un primer objetivo en los 11,40 euros por acción, que consideramos su principal objetivo.

Si decidimos seguir esta estrategia, y con el único fin de limitar las pérdidas ante un eventual giro del mercado cuando los operadores regresen al parqué la próxima semana y se recupere el volumen de negociación, estableceremos una orden de protección que no supere el 3,5% desde el nivel de entrada.