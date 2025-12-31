El Ibex 35 sube casi un 50% en el segundo mejor año de su historia y marca máximos por encima de los 17.300 puntos

Solo el año 1993, con un avance del 54,2%, supera el rendimiento de 2025 en la historia del índice español.

En la última sesión del año, el Ibex 35 registra una ligera corrección del 0,39%, situándose en 17.287,28 puntos, lo que reduce la subida anual al 49%.

El Ibex 35 está a punto de cerrar el segundo mejor año de su historia, con una rentabilidad cercana al 50%.

El Ibex 35 está a punto de cerrar el segundo mejor año de su historia. Faltan horas para que termine un 2025 de récord para el selectivo, en el que su rentabilidad roza el 50% y en el que ha marcado nuevos máximos históricos sobre los 17.300 puntos.

Sin embargo, el Ibex 35 corrige en la apertura de la última sesión del ejercicio. El descenso es del 0,39%, hasta los 17.287,28 enteros.

Dicha bajada reduce la subida anual hasta el 49%. A pesar de ello, el 2025 será el segundo mejor año en la historia del índice español que arranca en 1992. Sólo el avance de 1993, del 54,2%, es superior al de este ejercicio.

