Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se han establecido niveles claros de protección en cada valor para limitar riesgos, según el análisis técnico actual.

El Ibex 35 alcanza un nuevo máximo histórico a punto de cerrar el año, mientras la bolsa estadounidense se aleja de sus récords.

El selectivo español comienza esta semana a caballo entre 2025 y el año 2026 con un nuevo máximo histórico a falta de sesión y media para cerrar el año.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense lleva el sentido contrario y con sus correcciones generalizadas se aleja de sus máximos históricos.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,44 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,29 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,73 euros en base cierres.