Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,93%) marca nuevos máximos históricos por encima de los 17.300 puntos
Esta es la última sesión completa de 2025.
LAS CLAVES
- 15:37 Así abre Wall Street
- 13:00 Brasil sorprende con caída del desempleo al 5,2% en noviembre
- 10:06 Analizamos el comportamiento de las acciones de Acerinox
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:49 Mi cartera de acciones para a sesión de hoy
- 08:08 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:43 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,93%, en los 17.354,9 puntos. Nunca antes había terminado una jornada en un nivel tan elevado. El selectivo ha llegado a los 17.391,56 enteros, lo que supone marcar nuevos máximos históricos intradiarios.
- Las principales bolsas europeas pisan el acelerador. Las subidas van del 0,7% al 1,2%.
- Wall Street intenta escapar de las caídas. El Dow Jones resta un 0,18%; el S&P 500, un 0,03%, y el Nasdaq Composite, un 0,01%.
- La atención de los inversores permanece centrada en la geopolítica.
- Rusia ha acusado a Ucrania de intentar atentar contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, hecho negado por las autoridades ucranianas, pero que parece alejar, al menos a corto plazo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.
- La situación en Oriente Medio ha vuelto a tensionarse, tras señalar Irán que se encuentra en estado de “guerra total” contra Israel, EEUU y Europa.
- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado un mensaje de apoyo a Israel al amenazar a Irán con no reanudar su programa nuclear y al advertir a Hamás que le queda poco tiempo para desarmarse.
- La cita más relevante de la jornada es la publicación de las actas de la última reunión mantenida por la Reserva Federal (Fed).
- En dicho encuentro, la institución recortó los tipos 25 puntos básicos. Sin embargo, tres miembros votaron en contra del recorte, algo que no ocurría desde septiembre de 2019.
- El bitcoin vuelve a fallar en su intento de hacerse con los 90.000 dólares para preparar el ataque a su media móvil de medio plazo.
- El precio del oro sufrió una importante corrección no vista en años y ahora la clave se encuentra en si es capaz de reconquistar los 4.381 dólares.
- El precio del petróleo Brent intenta estirar la reacción alcista tras salvar los 60 dólares con las caídas del pasado viernes.
- El par EURUSD busca construir un nuevo ataque a los 1,18.
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
La última sesión completa del ejercicio se salda con un dominio muy claro de los alcistas en el Ibex 35, que encadenan ocho jornadas consecutivas de avances. La jornada se ha desarrollado de menos a más formando una secuencia de mínimos crecientes.
Tras cinco sesiones de consolidación, el índice dibuja hoy una vela diaria muy alcista que proyecta al selectivo por encima de los 17.350 puntos, reforzando la tendencia positiva de corto plazo.
Cuando faltan pocos minutos para el cierre de la jornada, el índice español suma un 0,99% en los 17.365 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+2,30%), Acerinox (+2,31%) y Unicaja Banco (+1,90%).
Los dos únicos valores que experimentan caídas son: Grifols (-1,14%) y Fluidra (-0,26%).
-
United Health y Boeing lideran las subidas en el índice Dow Jones
En estos momentos y si echamos la mirada al Dow Jones de industriales, United Health encabeza las ganancias con un alza del 1,29%, seguida de Boeing con un 1,28% y Walt Disney con 0,72%.
En contraste, Citigroup cae un 0,91%, mientras que Goldman Sachs y Home Depot retroceden un 0,84% y 0,82%, destacando la presión en la parte baja del índice.
-
Aumenta la demanda de gas natural transportada
La demanda de gas natural transportada ―demanda nacional más exportaciones― ha crecido un 7,4% en 2025 hasta alcanzar los 372 TWh, impulsada por el incremento de la demanda para generación eléctrica, que ha aumentado un 33,3% hasta los 99,6 TWh, y por las exportaciones, que se han incrementado un 17,4% hasta los 40,5 TWh.4
-
¡Otra vez nuevos máximos históricos!
El índice español continúa su avance intradía y marca nuevos máximos históricos en 17.358 puntos, con mínimos crecientes que refuerzan la tendencia alcista.
La subida roza el 1% a medida que se acerca el cierre de la última sesión completa del año, mostrando una clara fortaleza del selectivo.
-
Última hora: Redeia cierra la venta del 89,68% de Hispasat por 725 millones de euros
Redeia Corporación, a través de su filial Restel, ha formalizado la venta de su participación mayoritaria en Hispasat a Indra Space, sociedad íntegramente participada por Indra Group.
La transacción, que ya había recibido las autorizaciones y cumplido las condiciones suspensivas, se ha cerrado por 725 millones de euros, desembolsados en su totalidad.
-
Volvemos arriba
Tras un ajuste intradiario que tocó los 17.300 puntos, el Ibex 35 recupera impulso y se aproxima de nuevo a sus máximos de sesión, con un avance del 0,84%.
Acerinox, Indra y Unicaja Banco lideran las ganancias, con subidas que van del 2,43% al 1,60%, reforzando la tendencia alcista del selectivo.
-
El euro sufre ajuste tras rechazar los 1,18 dólares
En su cruce frente al dólar, el euro inicia la cuarta sesión consecutiva a la baja, aunque el entorno general sigue siendo de rebote.
Desde los mínimos de noviembre la tendencia se mantiene alcista, pero el rechazo en la zona de 1,18 dólares provoca un ajuste correctivo, con pérdidas actuales del 0,15% hasta los 1,1754 dólares.
-
El adiós de Buffett cierra una era irrepetible en los mercados
Warren Buffett afronta su último día como CEO de Berkshire Hathaway tras seis décadas al frente del conglomerado. Desde 1965, llevó la acción de 19 dólares a cerca de 750.000 dólares, una revalorización del 3.950.000%.
Un legado sin precedentes que lo consagra como el inversor más influyente de la historia.
-
El selectivo español ajusta levemente y vigila los 17.300 puntos
El Ibex 35 protagoniza un ajuste intradía moderado y vuelve a aproximarse a la zona de los 17.300 puntos, referencia clave de la sesión.
El índice necesita mantenerse por encima de este nivel para consolidar el movimiento alcista y preservar la fortaleza mostrada durante la jornada.
-
Eurostar suspende su servicio por un problema eléctrico en el túnel del Canal de la Mancha
Eurostar, el servicio de tren de alta velocidad que conecta Reino Unido con Europa continental, ha anunciado el cierre del túnel bajo el Canal de la Mancha a causa de un problema con el suministro eléctrico y la posterior avería del tren Le Shuttle, por lo que la compañía se ha visto obligada a "suspender todos los servicios hoy hasta nuevo aviso".
-
Así abre Wall Street
-
Los alcistas no se arrugan
Los alcistas del Ibex 35 mantienen las espadas en todo lo alto y, pese a los leves retrocesos en intradía, el índice español se mueve en zona de máximos históricos, consolidando por encima de los 17.300 puntos.
En estos momentos, y antes de la apertura de Wall Street, el selectivo suma un 0,87% y se sitúa en los 17.344 puntos, una señal de fortaleza que refuerza el sesgo positivo de corto plazo.
-
El KOSPI arrasa y lidera los mercados globales en 2025
-
El selectivo español consolida niveles antes de la apertura americana
El Ibex 35 se mantiene en máximos históricos, afianzándose por encima de los 17.300 puntos con una subida del 0,83%. Acerinox lidera las alzas con un avance del 2,47%, seguido del sector bancario, donde Unicaja Banco repunta un 1,90%.
Solo seis valores cotizan en negativo, con Grifols encabezando las caídas al ceder un 0,73%, lo que confirma la fortaleza general del mercado.
-
El VIX repunta, pero lejos de zona de volatilidad
El índice de volatilidad VIX sube un 1,57% y se sitúa en 14,26 puntos, aún muy lejos del umbral de los 20 puntos que marca un mercado volátil.
La sesión mantiene un clima de tranquilidad en las bolsas, con una volatilidad contenida pese al ligero repunte del indicador.
-
Citigroup recibe luz verde para salir de Rusia
Una orden presidencial permite a Citigroup vender su filial rusa a Renaissance Capital, subrayando el férreo control de Moscú sobre la salida de capital extranjero.
La decisión confirma la retirada gradual de la banca occidental del país en un contexto de tensiones geopolíticas persistentes.
El movimiento refleja las crecientes restricciones y el papel central del Kremlin en las operaciones corporativas clave.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: +0,99% en 464,19 dólares.
Nvidia: +0,18% en 188,55 dólares.
Micron: +0,73% en 296,53 dólares.
Palantir: +0,34% en 184,80 dólares.
Meta Platforms: -0,10% en 658,04 dólares.
AMD: +0,30% en 216,25 dólares.
Intel: +0,79% en 36,97 dólares.
Costco: -0,21% en 866,01 dólares.
-
Jornada de avances para el Ibex 35, oro, plata, petróleo y futuros americanos al alza
El selectivo español mantiene el tono alcista y busca afianzarse por encima de los 17.300 puntos, nivel clave de referencia.
La jornada se ve apoyada por avances en el Brent, el crudo West Texas y el oro, así como subidas destacadas en la plata, mientras los futuros estadounidenses anticipan una apertura positiva.
-
Ibex 35 se mantiene en plena zona de máximos históricos
El selectivo español avanza un 0,76%, consolidándose por encima de los 17.300 puntos, nivel clave de referencia técnica.
La sesión mantiene un tono alcista, con los valores principales impulsando la continuidad de la subida.
-
El bitcoin sube tras otro intento fallido de mantener un repunte por encima de los 90.000
El bitcoin se mueve por debajo de la zona de los 88.000 dólares este martes, con ligeras subidas, después de registrar otro intento fallido de mantener un repunte por encima de los 90.000 dólares.
Los inversores están pendientes de conocer las actas de la Reserva Federal de EEUU (Fed).