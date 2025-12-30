Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,93%) marca nuevos máximos históricos por encima de los 17.300 puntos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,93%, en los 17.354,9 puntos. Nunca antes había terminado una jornada en un nivel tan elevado. El selectivo ha llegado a los 17.391,56 enteros, lo que supone marcar nuevos máximos históricos intradiarios.

- Las principales bolsas europeas pisan el acelerador. Las subidas van del 0,7% al 1,2%.

- Wall Street intenta escapar de las caídas. El Dow Jones resta un 0,18%; el S&P 500, un 0,03%, y el Nasdaq Composite, un 0,01%.

- La atención de los inversores permanece centrada en la geopolítica.

- Rusia ha acusado a Ucrania de intentar atentar contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, hecho negado por las autoridades ucranianas, pero que parece alejar, al menos a corto plazo, la posibilidad de alcanzar un acuerdo de paz.

- La situación en Oriente Medio ha vuelto a tensionarse, tras señalar Irán que se encuentra en estado de “guerra total” contra Israel, EEUU y Europa.

- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha lanzado un mensaje de apoyo a Israel al amenazar a Irán con no reanudar su programa nuclear y al advertir a Hamás que le queda poco tiempo para desarmarse.

- La cita más relevante de la jornada es la publicación de las actas de la última reunión mantenida por la Reserva Federal (Fed).

- En dicho encuentro, la institución recortó los tipos 25 puntos básicos. Sin embargo, tres miembros votaron en contra del recorte, algo que no ocurría desde septiembre de 2019.

- El bitcoin vuelve a fallar en su intento de hacerse con los 90.000 dólares para preparar el ataque a su media móvil de medio plazo.

- El precio del oro sufrió una importante corrección no vista en años y ahora la clave se encuentra en si es capaz de reconquistar los 4.381 dólares.

- El precio del petróleo Brent intenta estirar la reacción alcista tras salvar los 60 dólares con las caídas del pasado viernes.

- El par EURUSD busca construir un nuevo ataque a los 1,18.