Merlin Properties cierra un sólido final de año
La compañía se revaloriza un 20% en bolsa durante 2025.
Merlin sorprendió con su beneficio neto contable en los 9 primeros meses del año, obteniendo 583 millones de euros, lo que supone un incremento cercano al 160% frente al mismo periodo del año anterior. Los ingresos por rentas avanzaron alrededor de un 7‑8%, hasta los 413 millones, apoyados en la mejora de ocupación y en el crecimiento like‑for‑like de las distintas líneas de negocio (oficinas, logística, centros comerciales y ‘data centers’).
El FFO (beneficio operativo) asciende a unos 245 millones hasta el mes de septiembre, con un crecimiento cercano al 6‑7% interanual, reflejando la fortaleza del negocio recurrente. La ocupación global alcanza el 95,5%, con máximos históricos en oficinas (en torno al 94,2%) y centros comerciales (cerca del 97,6%).
En centros comerciales, las rentas comparables crecen alrededor del 3,5%, con ventas de los operadores al alza (en torno al 5,8%) y afluencias superiores al mercado, mientras la tasa de esfuerzo cae hasta mínimos históricos cercanos al 11%.
Rotación de activos
En octubre se completó la ampliación de Marineda City, uno de los activos icónicos de la cartera, con aproximadamente un 93% de la superficie ya firmada y otro 3% en negociación avanzada, lo que da visibilidad al crecimiento de rentas futuras.
A finales de noviembre Merlin anunció la salida del capital de la SOCIMI Silicius, mediante un acuerdo por el que la compañía se hace con un paquete de activos de lujo —incluyendo un edificio residencial en Madrid y un hotel en Menorca— valorados en torno a 67 millones a cambio del 17,9% que controlaba en Silicius.
Rating de Merlin y visión técnica de la acción
Merlin se revaloriza un 20% en bolsa durante 2025 (con un mínimo anual de 8,6 y un máximo de 13,8 euros). Las agencias de rating S&P y Moody’s han reafirmado en 2025 la calificación crediticia de Merlin en BBB+ y Baa1 con perspectiva estable, subrayando el perfil de riesgo moderado, el LTV contenido (en el entorno del 28‑29%) y la ausencia de grandes vencimientos de deuda hasta finales de 2026.
***Adrián Hostaled, analista de mercados.