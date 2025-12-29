Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,13%) marca nuevos máximos al filo de los 17.200 puntos

- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,13% con la que alcanza los 17.195,8 puntos. De esta forma, el selectivo marca nuevos máximos históricos al término de una jornada.

- Las principales bolsas europeas inician en positivo la última semana de negociación del año. La única excepción es el FTSE Mib italiano, que cae un 0,4%.

- Los analistas de Link Securities anticipaban que los volúmenes de contratación de esta jornada serían “reducidos dadas las fechas en las que nos encontramos y el hecho de que la mayoría de los inversores han dado ya por cerrado el año”.

- Wall Street cae. El Dow Jones cede un 0,54%; el S&P 500, un 0,46%, y el Nasdaq Composite, un 0,64%.

- La atención de los inversores se centra en la geopolítica, y más concretamente en las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania.

- El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones.

- La acusación se produce después de que los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, coincidiesen en que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca", aunque el mandatario estadounidense reconoció que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".

- El bitcoin intenta hacerse con los 90.000 dólares para preparar el ataque a su media móvil de medio plazo.

- El precio del oro sufre una madrugada volátil y pone en peligro los 4.500 dólares.

- El precio del petróleo Brent reacciona tras salvar los 60 dólares con la corrección del pasado viernes.

- El par EURUSD intenta consolidar por encima de los 1,177 tras fracasar su ataque a los 1,18.