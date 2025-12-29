Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,13%) marca nuevos máximos al filo de los 17.200 puntos
El selectivo debe acomodarse por encima de dichos para cerrar un excelente año.
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 16:02 Venta de viviendas pendientes en EE. UU. sube más de lo esperado en noviembre
- 15:38 Así abre Wall Street
- 10:09 Analizamos el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:48 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:24 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:48 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este lunes con una subida del 0,13% con la que alcanza los 17.195,8 puntos. De esta forma, el selectivo marca nuevos máximos históricos al término de una jornada.
- Las principales bolsas europeas inician en positivo la última semana de negociación del año. La única excepción es el FTSE Mib italiano, que cae un 0,4%.
- Los analistas de Link Securities anticipaban que los volúmenes de contratación de esta jornada serían “reducidos dadas las fechas en las que nos encontramos y el hecho de que la mayoría de los inversores han dado ya por cerrado el año”.
- Wall Street cae. El Dow Jones cede un 0,54%; el S&P 500, un 0,46%, y el Nasdaq Composite, un 0,64%.
- La atención de los inversores se centra en la geopolítica, y más concretamente en las negociaciones para alcanzar la paz en Ucrania.
- El Gobierno de Rusia ha acusado este lunes a Ucrania de lanzar durante la última madrugada un ataque contra una residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, en la región de Nóvgorod, motivo por el que "reconsiderará" su postura en las negociaciones.
- La acusación se produce después de que los presidentes de EEUU y Ucrania, Donald Trump y Volodimir Zelenski, coincidiesen en que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está "muy cerca", aunque el mandatario estadounidense reconoció que todavía quedan "uno o dos asuntos muy espinosos por tratar".
- El bitcoin intenta hacerse con los 90.000 dólares para preparar el ataque a su media móvil de medio plazo.
- El precio del oro sufre una madrugada volátil y pone en peligro los 4.500 dólares.
- El precio del petróleo Brent reacciona tras salvar los 60 dólares con la corrección del pasado viernes.
- El par EURUSD intenta consolidar por encima de los 1,177 tras fracasar su ataque a los 1,18.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva jornada de consolidación de niveles, en la que el selectivo español luchó por reconquistar y mantenerse por encima de los 17.200 puntos, nivel de referencia clave. La sesión fue de puro trámite sin referencias macroeconómicas de importancia.
El índice se movió entre un máximo de 17.214 y un mínimo intradiario de 17.140 puntos, y pasó gran parte de la sesión intentando conservar el signo positivo.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español reconquista los 17.200 puntos con una subida del 0,19%.
El podio de ganadores está compuesto por: Cellnex (+2,16%), Inmobiliaria Colonial (+1,73%) y Acerinox (+1,78%).
Las mayores caídas son para: Unicaja Banco (-1,22%), IAG (-0,77%) e Indra (-0,42%).
Chevron, J&J y Coca-Cola son los más alcistas del Dow Jones
En estos momentos y si miramos hacia el índice Dow Jones y sus integrantes, destacan las alzas, aunque moderadas de Chevron (+0,94%), J&J (+0,66%) y Coca-Cola (+0,61%).
En la parte negativa, destaca el comportamiento bajista de Nvidia (-1,86%), Citigroup (-1,40%) y Goldman Sachs (-1,36%).
Signos de volatilidad en el selectivo español
Durante esta tarde se está produciendo un aumento significativo de la volatilidad en forma de rebotes y caídas que han llevado al Ibex 35 a superar los 17.200 puntos para luego retroceder con fuerza y volver a rebotar.
Es una zona clave, sin duda, que el Ibex 35 trata de revalidar. A esta hora, suma un ligero 0,06% en los 17.183 puntos.
Atención a la onza de oro que se desploma
El oro está experimentando un serio rechazo desde los máximos alcanzados en la sesión de hoy ligeramente por encima de los 4.500 dólares la onza y pierde todo lo ganado en las últimas cuatro jornadas.
La vela bajista que está dibujando es muy importante. El metal precioso cae un 4,54% en los 4.325 dólares por onza.
El euro busca consolidarse por encima de 1,18 dólares
El euro continúa su intento de superar los 1,18 dólares, dibujando una secuencia de mínimos y máximos crecientes desde la zona de 1,15 dólares.
Hoy rebota un ligero 0,07% tras dos sesiones a la baja, cotizando en estos momentos a 1,1780 dólares.
Las acciones de defensa europeas caen tras la última conversación entre Trump y Zelenski
Las acciones de defensa europeas registran fuertes caídas este lunes. Las últimas conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo en Ucrania, Volodímir Zelenski, desvanecen la perspectiva de un acuerdo de paz antes de que termine el año.
Venta de viviendas pendientes en EE. UU. sube más de lo esperado en noviembre
Las ventas de viviendas pendientes en EE. UU. crecieron un 3,3% en noviembre, superando la previsión del 1,0% y el dato anterior del 2,4%, reflejando un repunte en la actividad del mercado inmobiliario.
Los 17.200 puntos vuelven a resistirse
El Ibex 35 logró superar la cota de los 17.200 puntos, pero los bajistas reaccionaron con fuerza y envian al índice por debajo de este nivel de referencia.
La presión vendedora ha sido intensa y el selectivo español cotiza en los 17.180 puntos, amenazando con un giro hacia terreno negativo.
Toyota será líder de ventas en España por cuarto año seguido,
La marca japonesa cerrará 2025 con unas 98.000 unidades matriculadas y una cuota de mercado del 8,5%, cerca de un punto porcentual menos que el año pasado tras registrar un crecimiento de entre el 1 y el 2% en volumen de ventas.
Así abre Wall Street
El Ibex 35 espera la apertura ameriana cerca de los 17.200 puntos
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street cerca de los 17.200 puntos, afianzando su tono positivo con un avance del 0,14%.
Los alcistas parecen imponerse en la sesión, con las acereras Acerinox y ArcelorMittal, Inmobiliaria Colonial y Cellnex liderando las subidas. En la parte baja, Indra registra la mayor caída con un descenso del 1,62%.
El selectivo español se acerca a máximos de la sesión
El Ibex 35 ha llegado a la zona de los 17.200 puntos gracias a un envite alcista que partió desde los 17.159 puntos.
Actualmente, el índice se mantiene cerca de los máximos de la sesión, consolidando el tono positivo.
Atención a la plata!
La plata extiende sus pérdidas y se sitúa por debajo de los 74 dólares la onza, acumulando un descenso del 12% respecto al máximo registrado hace apenas 12 horas.
El movimiento se considera un episodio notable en la historia reciente del metal precioso.
Los índices europeos avanzan con optimismo hacia la apertura americana
El VIX repunta tras mínimos anuales
El índice de volatilidad VIX sube con fuerza, superando los 14,50 puntos tras marcar mínimos no vistos en casi un año.
La subida de hoy, cercana al 10,5%, refleja un repunte relevante, aunque el índice sigue muy por debajo de los 20 puntos que marcan un mercado volátil, situándose actualmente en 14,62 puntos.
Los alcistas contienen la presión bajista en el selectivo español
La leve reacción de los alcistas permite al Ibex 35 recuperar terreno y hacer frente al último envite bajista.
La volatilidad sigue siendo reducida y el índice todavía no logra aproximarse a la zona de los 17.200 puntos, manteniéndose en fase de consolidación.
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Tesla: -1,10% en 469,96 dólares.
Nvidia: -1,26% en 188,13 dólares.
Palantir: -1,10% en 186,63 dólares.
Alphabet A: -0,54% en 311,81 dólares.
Micron: -1,31% en 280,95 dólares.
Apple: -0,35% en 272,43 dólares.
Oracle: -1,74% en 194,55 dólares.
Broadcom: -1,03% en 348,50 dólares.
Meta Platforms: -0,48% en 660,10 dólares.
Microsoft: -0,30% en 486,26 dólares.
Los bajistas alejan al Ibex 35 de los 17.200 puntos
Los bajistas del Ibex 35 provocan una reacción que aleja al índice español de la zona de los 17.200 puntos, tanteando los mínimos de las últimas dos horas.
Queda por ver si este movimiento continúa o se detiene cerca de los 17.150 puntos.
Bitcoin mantiene consolidación lateral tras recientes caídas