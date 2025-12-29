ArcelorMittal activa una nueva fase alcista hacia los 39,76 euros tras apoyo en el soporte

Si ArcelorMittal supera los 39,76 euros, abre la puerta a un siguiente objetivo en los 41,20 euros por acción.

El aumento del volumen de negociación en zonas clave indica que los inversores aprovechan las caídas para entrar en el valor.

La compañía ha experimentado una revalorización cercana al 75% en 2025, pese a la alta volatilidad y el entorno geopolítico complejo.

ArcelorMittal inicia una nueva fase alcista tras apoyarse en el soporte de los 37,72 euros, con el primer objetivo en los 39,76 euros por acción.

Tras un año exigente, marcado por el giro en la política comercial y de alianzas de la nueva Administración estadounidense, los mercados encaran la recta final del ejercicio con balances claramente positivos y muy cerca de sus máximos anuales.

En España, el Ibex 35 regresa hoy a la actividad tras permanecer cerrado jueves y viernes por festivos. El índice, que busca terminar el ejercicio por encima de los 17.200 puntos, terminó el miércoles con un leve descenso del 0,06%, en 17.172,9 puntos. Si miramos a su tabla de valores, destacamos hoy lunes el comportamiento de las acciones de ArcelorMittal.

ArcelorMittal es la mayor compañía siderúrgica y minera a nivel mundial, con sede en Luxemburgo y presencia en más de 60 países. Formada en 2006, la empresa es líder en la producción de acero para sectores como automoción, construcción y electrodomésticos. En España, opera con 11 plantas industriales, destacando su enfoque en sostenibilidad y descarbonización.

Pese a elevar un 72% sus ganancias en los nueve primeros meses del año, ArcelorMittal vuelve a frenar por el entorno geopolítico y la política arancelaria de Estados Unidos. La dirección de ArcelorMittal cerró el pasado viernes un acuerdo con los sindicatos para prorrogar dos años más el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en algunas de sus divisiones.

Analizando el valor bajo la lupa técnica, observamos que el ejercicio 2025 se está saldando con un comportamiento muy positivo para los títulos de la acerera, que se revalorizan casi el 75% si tenemos en cuenta los niveles de cierre del pasado viernes.

Pero el ejercicio no ha estado exento de una cierta volatilidad, al menos durante los tres primeros meses, donde se produjo una fase de revalorización importante desde enero hasta marzo, periodo en el que el valor subió casi un 53%, seguido de una fuerte caída que eliminó el 100% de toda esta ganancia. Esta elevada volatilidad dio paso posteriormente a la formación de un suelo de mercado cerca de los 21€ por acción.

Fue justo en ese momento cuando los títulos de ArcelorMittal volvieron a recomponerse, construyendo una secuencia claramente alcista con una pauta de mínimos y máximos crecientes que han ido proyectando su precio en busca de niveles de resistencia relevantes, como fueron en su momento los 30€ por acción, posteriormente los 35,15€ y actualmente el tanteo de la zona de los 40€.

Este movimiento ha convertido a los títulos de la acerera en uno de los más fuertes del Ibex 35. Técnicamente, el valor nos ha dejado dibujadas dos directrices alcistas: la primera, de fondo, extendida desde los mínimos del pasado mes de abril, y una segunda directriz que se está construyendo en estos momentos y tiene su origen en los mínimos alcanzados a principios del pasado mes de noviembre.

Evolución de las acciones de ArcelorMittal Eduardo Bolinches TradingView

Dicha directriz mantiene una pendiente sensiblemente más elevada que la directriz principal permitiendo que el valor mantenga e incluso mejore su buen comportamiento bursátil.

Si nos fijamos en los volúmenes de negociación, observamos también que ArcelorMittal ha elevado de forma drástica su volumen de cotización en zonas de soporte importantes cada vez que se ha producido alguna figura de retroceso y vuelta, un síntoma claro de que los inversores están aprovechando cualquier caída para seguir tomando posiciones en el valor.

Así pues, y tomando como referencia su segunda directriz alcista, observamos una secuencia de mínimos y máximos crecientes que ha llevado al valor a marcar máximos del año en formato intradiario en la zona de los 39,76€ por acción durante la primera parte de este mes de diciembre.

A continuación, se ha producido una fase de ajuste en forma de throwback hacia la última resistencia superada, ahora convertida en soporte intermedio, situada en los 37,72€ por acción.

La fase de reacción desde este soporte ya ha superado los filtros adecuados para pensar en una continuidad del movimiento que pueda llevar al valor de nuevo hacia la zona de los 40€ por acción. Además, en la sesión de hoy, ArcelorMittal ha abierto con un pequeño pero interesante hueco al alza que aporta continuidad al movimiento.

Por tanto, si ya somos accionistas de ArcelorMittal, lo más recomendable es mantener posiciones mientras el valor no pierda la zona de los 37,75€. Si no lo somos, el valor todavía admite compras en el momento actual, en la medida en que vaya a buscar el cierre, al menos parcial, del hueco iniciado en la jornada de hoy, con origen en los 38,30€ por acción.

Cuanto más nos acerquemos a dicha zona, menor será el stop de protección que tendremos que asumir, que quedará a no más de un 3,5% del nivel de entrada.

El primer objetivo se sitúa en la zona de los 39,76€ y, por encima de ahí, se abriría un nuevo e interesante tramo al alza que debería llevar al valor hacia el siguiente objetivo, que situamos en los 41,20€.