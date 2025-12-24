Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomiendan órdenes de protección en estos valores para gestionar posibles pérdidas en base a cierres.

BBVA, Santander, CaixaBank e IAG destacan como valores con fuerte momento técnico y atención de los inversores.

El mercado estadounidense, especialmente el S&P 500, se acerca también a sus máximos históricos.

El selectivo español marcó nuevos máximos históricos en base cierre a falta de la media jornada de hoy para cerrar esta semana marcada por la Navidad.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense avanzó con más ganas a excepción del Russell 2000, sobre todo el S&P 500, que está muy cerca de marcar nuevos máximos históricos antes de terminar el año.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,31 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,76 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,19 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,73 euros en base cierres.