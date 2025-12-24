El Ibex 35 trata de conquistar nuevos máximos como regalo de Navidad

El euro se fortalece frente al dólar, situándose en 1,18 dólares, impulsado por la expectativa de recortes de tipos en EE.UU.

Colonial, Acciona Energía y Solaria lideran las subidas, mientras que Indra, IAG y ACS registran las mayores caídas del selectivo.

El Ibex 35 cotiza cerca de los 17.200 puntos tras una jornada semifestiva, con ligeros avances al cierre.

- La negociación del índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid, que inició la jornada semifestiva de hoy con ligeras caídas, ha enderezado el rumbo con el transcurso de las horas y encara la recta final de la sesión del miércoles, que concluirá a las 14.00 horas, con mínimos avances para cotizar en los 17.194 puntos. Muy próximo ya a los 17.200 enteros.

- Entre los valores más alcistas a media sesión, destacan las subidas de Colonial (+0,47%), Acciona Energía (+0,46%) y Solaria (+0,42%), mientras que los componentes del selectivo madrileño con evolución más negativa eran Indra (-0,87%), IAG (-0,75%) y ACS (-0,71%).

- De su lado, en el sector bancario, Santander y BBVA se anotaban subidas del 0,04% y del 0,10%, respectivamente, mientras que CaixaBank cedía un 0,10%. A su vez, los títulos de Bankinter bajaban un 0,49% y los del Sabadell un 0,09%, mientras que Unicaja Banco perdía un 0,22%.

- En los parqués del Viejo Continente, salvo Londres que pierde unas décimas, el resto de bolsas registran ligeras ganancias: 0,15% el selectivo EuroStoxx 50 y en cabeza está el DAX alemán con casi un 0,25%.

- En el mercado de divisas, el euro sigue fortaleciéndose frente al 'billete verde' y llegaba a cambiarse por 1,18 dólares ante la perspectiva de próximos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.