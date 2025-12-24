Interior del Palacio de la Bolsa de Madrid.

El Ibex 35 trata de conquistar nuevos máximos como regalo de Navidad

El selectivo español está próximo a los 17.200 puntos en una jornada donde la bolsa cierre a las 14:00 horas.

- La negociación del índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid, que inició la jornada semifestiva de hoy con ligeras caídas, ha enderezado el rumbo con el transcurso de las horas y encara la recta final de la sesión del miércoles, que concluirá a las 14.00 horas, con mínimos avances para cotizar en los 17.194 puntos. Muy próximo ya a los 17.200 enteros.

- Entre los valores más alcistas a media sesión, destacan las subidas de Colonial (+0,47%), Acciona Energía (+0,46%) y Solaria (+0,42%), mientras que los componentes del selectivo madrileño con evolución más negativa eran Indra (-0,87%), IAG (-0,75%) y ACS (-0,71%).

- De su lado, en el sector bancario, Santander y BBVA se anotaban subidas del 0,04% y del 0,10%, respectivamente, mientras que CaixaBank cedía un 0,10%. A su vez, los títulos de Bankinter bajaban un 0,49% y los del Sabadell un 0,09%, mientras que Unicaja Banco perdía un 0,22%.

- En los parqués del Viejo Continente, salvo Londres que pierde unas décimas, el resto de bolsas registran ligeras ganancias: 0,15% el selectivo EuroStoxx 50 y en cabeza está el DAX alemán con casi un 0,25%.

- En el mercado de divisas, el euro sigue fortaleciéndose frente al 'billete verde' y llegaba a cambiarse por 1,18 dólares ante la perspectiva de próximos recortes de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.