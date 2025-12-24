Aena sienta las bases técnicas para atacar su principal objetivo en los 24,35 euros

El Standard & Poor’s 500 cerró anoche en máximos históricos tras conocerse que el PIB de EE. UU. creció a una tasa anualizada del 4,3% en el tercer trimestre, superando las previsiones del mercado.

Hay que tener en cuenta que hoy muchos mercados permanecerán cerrados, como Alemania e Italia. España, Reino Unido, Países Bajos, Irlanda, Bélgica y Portugal abrirán solo media sesión. Wall Street también operará únicamente media jornada. Se espera, por tanto, una sesión de muy poca actividad, propia de fechas festivas, con escasa presencia de operadores.

Por su parte, el Ibex 35 arranca la sesión de este miércoles tras alcanzar máximos históricos en formato de cierre en la jornada de ayer, en los 17.182,8 puntos, encadenando cinco sesiones consecutivas de avances. Entre los valores de su composición, destaca especialmente el comportamiento de las acciones de Aena.

En los últimos días se ha dado a conocer que Aena ha adquirido el 51% de la sociedad holding que gestiona el aeropuerto de Leeds Bradford y el 49% del de Newcastle por 270 millones de libras, unos 309 millones de euros. La operación refuerza su presencia en Reino Unido, donde ya controla el aeropuerto de Luton, y eleva hasta 26,5 millones el número total de pasajeros gestionados en el país.

El consejero delegado de la compañía, Maurici Lucena, ha señalado que esta inversión responde a una estrategia de crecimiento selectivo en geografías con alto potencial y en las que la compañía cuenta con una amplia experiencia previa.

Desde un punto de vista técnico, los títulos de Aena encadenan en 2025 su tercer ejercicio consecutivo de fuertes subidas. En lo que va de año, el valor acumula una revalorización cercana al 27%, claramente por detrás del avance de su índice de referencia, que ronda el 48%. Esto permite calificar a Aena como un valor rezagado, aunque con un gráfico de largo plazo que mantiene un fondo claramente alcista.

El ejercicio 2025, que concluirá en breve, se inició tras una fase de consolidación de niveles en las inmediaciones de los 19 euros por acción. Los alcistas tardaron aproximadamente dos meses en activar un impulso que llevó a los títulos de Aena a marcar máximos históricos, en formato intradiario, durante el pasado mes de agosto, en la zona de los 25,82 euros por acción.

Fue precisamente en ese nivel donde el valor comenzó a mostrar signos evidentes de debilidad, desarrollando un fuerte movimiento correctivo que le llevó, en pocos meses y concretamente el pasado 7 de noviembre, a marcar mínimos en el entorno de los 22 euros por acción, perdiendo cerca del 15% de su capitalización bursátil en ese periodo.

Evolución de las acciones de Aena

En el medio y corto plazo, Aena está protagonizando un interesante rebote técnico que ya ha anulado por completo y cerrado el hueco bajista abierto el 6 de noviembre, cuyo origen se situaba en la zona de los 23,72 euros por acción.

Lo más relevante es que Aena está tratando de superar todas sus medias móviles más representativas, tanto de corto como de medio y largo plazo, lo que contribuiría a despejar dudas sobre la continuidad del rebote alcista en curso. Cabe destacar que los elevados niveles de sobrecompra no están suponiendo, por el momento, un freno para el avance del valor en el muy corto plazo.

En este contexto, resulta clave que el precio se sitúe y consolide por encima de los 23,73 euros por acción, nivel por el que discurre su media móvil de medio plazo. Un cierre adicional por encima de esta referencia reforzaría la idea de que el valor puede seguir avanzando hacia nuevos e interesantes objetivos.

Así pues, mientras Aena aguante por encima de la última resistencia superada, situada en los 23,50 euros por acción y convertida ahora en principal soporte de corto plazo, el valor puede mantenerse en cartera sin problemas si ya se tiene.

Para quienes aún no estén posicionados, cualquier repliegue en forma de throwback hacia el cierre del hueco alcista generado en la sesión de hoy, es decir, retrocesos hacia la zona de los 23,85 euros por acción y entornos, podría ser una buena oportunidad para introducir una orden de compra parcial, limitadas a un tercio del capital previsto.

Los primeros objetivos se sitúan en los 24,17 euros y, posteriormente, en la zona de los 24,35 euros por acción, nivel que, además, coincide con el 61,8% de Fibonacci de todo el último y extenso tramo bajista previo.Por tanto, este último nivel se perfila como el principal objetivo de muy corto plazo para los títulos de Aena.

En cualquier caso, y con el fin de controlar el riesgo ante posibles correcciones, especialmente en un entorno de bajo volumen de contratación propio del cierre de ejercicio, resulta recomendable fijar una orden de protección que limite las pérdidas a un máximo del 3,5% desde el nivel de entrada.