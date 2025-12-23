Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomienda establecer órdenes de protección en estos valores clave para gestionar el riesgo en caso de caídas.

Valores como BBVA, Santander, CaixaBank e IAG destacan por su buen momento técnico y se consideran opciones atractivas para invertir.

El mercado estadounidense, especialmente el S&P 500, muestra fortaleza y podría alcanzar nuevos máximos históricos antes de fin de año.

El Ibex 35 mantiene los 17.100 puntos pese a cerrar en negativo por la bajada en la subasta de cierre.

El selectivo español no logra cerrar en positivo con la bajada sufrida en la subasta de cierre aunque mantiene sin problemas los 17.100 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense avanza con más ganas, sobre todo el S&P 500 que puede luchar claramente por marcar nuevos máximos históricos antes del terminar el año.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,24 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,61 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor confirma dos cierres consecutivos por encima de los 10 euros por lo que entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 10,18 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,73 euros en base cierres.