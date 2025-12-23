Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 termina cerca de los 17.200 puntos tras la revisión al alza del PIB de España
El selectivo español encara la última sesión completa de la semana con la intención de mantenerse por encima del cierre del pasado jueves.
- El Ibex 35 ha logrado dar la vuelta a su senda negativa del martes para acabar con una leve ganancia del 0,14%, hasta los 17.182 puntos, nuevos máximos históricos.
- Todo ello en una jornada marcada por la revisión al alza que ha hecho el Banco de España de sus previsiones de crecimiento de la economía nacional: será del 2,9% este año, un 2,2% el que viene y un 1,9% en 2027. Pero con una advertencia seria: la inversión y la creación de empleo se quedarán en la mitad en dos años.
- Los valores que más han ganado son: Solaria (2,55%), Banco Sabadell (1,24%) y Naturgy (1,12%).
- Por el contrario, el farolillo rojo del día ha sido Puig (-1,86%), seguido de Ferrovial (-1,53%) y Grifols (-1,27%).
- Entre los valores más pequeños, destaca nuevamente Soltec, que tras volver a negociarse en bolsa después de la entrada en su capital del fondo DVC, hoy se ha disparado otro 50%. Y ya acumula un 92% desde su reinserción en el parqué.
- En Europa, el signo ha sido mixto, aunque mayoritariamente verde. El EuroStoxx 50 ha avanzado un 0,14%, con Londres y Fráncfort a la cabeza, cerca del 0,25%. Sólo el parisino CAC 40 ha perdido un 0,21%.
StepStone Real Estate se hace con una participación indirecta del 14,4% en HLRE Socimi
HLRE Socimi ha anunciado que su accionista mayoritario ha vendido una porción minoritaria de su participación indirecta en HLRE Socimi a través de la venta secundaria de parte de sus acciones en PropCo 37. Como resultado de esta transacción, StepStone Real Estate, la división inmobiliaria de la firma global de inversión en mercados privados StepStone Group, se convierte en inversor indirecto en HLRE Socimi, con una participación indirecta del 14,4%.
Tras esta transacción, la base de accionistas significativos de HLRE Socimi permanece inalterada, y no se producirán cambios en el control, el gobierno corporativo ni la estrategia de la compañía, según la sociedad inmobiliaria.
StepStone Real Estate realizará su inversión a través de StepStone Real Estate Partners V (SREP V), que es el mayor fondo de secundario inmobiliario hasta la fecha, con más de 5.000 millones de dólares en compromisos, incluidos vehículos de coinversión discrecional afiliados.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la jornada
Jornada de ida y vuelta para el Ibex 35, que comenzó la sesión con importantes dudas que llevaron a los bajistas a presionar , provocando la pérdida de los 17.100 puntos durante la sesión. El índice español se movió entre un máximo intradía de 17.230 puntos y un mínimo de 17.076 puntos. El repunte de la tarde se aceleró y se logró alcanzar los 17.200 puntos en la última hora.
Habrá que estar atentos porque en unos minutos sabremos si finalmente logra alcanzar nuevos máximos históricos en formato cierre o no.
A falta de pocos minutos para que los índices europeos cierren sus puertas hoy martes, el índice español suma un 0,22% en los 17.195 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Solaria (+2,84%), Naturgy (+1,24%) y CaixaBank (+1,23%).
Los valores más bajistas son: Ferrovial (-1,79%), Puig Brands (-1,33%) y Repsol (-0,98%).
Reganosa adquiere Saltos del Cinca a Plenium Partners y Bankinter Investment y entra en la generación renovable
El Grupo Reganosa ha alcanzado un acuerdo con Plenium Partners, gestor del vehículo de inversión alternativa Helia II, FCR, y su socio Bankinter Investment SGEIC, para adquirir el 99,88% del capital de Saltos del Cinca, S.A. Esta firma es propietaria de tres centrales hidroeléctricas en Aragón y presta servicios de operación y mantenimiento en el ámbito de la energía hidráulica. La operación marca la entrada de Reganosa en la generación renovable con activos propios.
La cartera incluye las centrales Arias I, Arias II y Ariéstolas, que conforman el sistema hidroeléctrico Saltos del Cinca, ubicado en la provincia de Huesca. En conjunto, suman casi 19 MW de potencia instalada, distribuida de forma prácticamente homogénea entre las tres instalaciones y son soportadas por un equipo propio de personal de mantenimiento y operación de las centrales.
Citigroup, Nvidia y Amazon son los valores más alcistas del Dow Jones
En estos instantes y si echamos la mirada al Dow Jones de industriales y los valores que lo integran, destacan los avances de Citigroup (+1,42%), Nvida (+1,27%) y Amazon.com (+1,07%).
En el lado bajista, Salesforce (-1,00%) y McDonald´s (-0,90%) acaparan las mayorse caídas.
Trian y General Catalyst compran la gestora Janus Henderson por 7.400 millones de dólares
La gestora de activos Janus Henderson ha firmado un acuerdo definitivo para ser adquirida por los fondos Trian Fund Management, L.P. y General Catalyst por 7.400 millones de dólares. Trian ya poseía un 20,6% del capital desde 2020.
Por tanto, Janus Henderson se convertirá en una empresa privada y dejará de cotizar en bolsa. En la actualidad, sus acciones en la Bolsa de Nueva York cotizan a 47,5 dólares por título. Los accionistas de Janus Henderson recibirán 49 dólares por título en efectivo, lo que implica una prima del 18%.
Ali Dibadj seguirá siendo el CEO de Janus Henderson, que administra casi 485.000 millones de dólares en activos, y la gestora mantendrá sus sedes en Londres (Reino Unido) y Denver (Colorado).
Se espera que la transacción se cierre a mediados de 2026, sujeta a las condiciones habituales.
-
Acciona Energía inyecta a la red energía renovable de la planta de biomasa de Logrosán
Acciona Energía ha comenzado a inyectar a la red energía renovable procedente de la planta de biomasa de Logrosán (Cáceres).
Con una potencia de 50MW, la planta producirá 380GWh al año, evitando la emisión de más de 187.000 toneladas anuales de CO2 a la atmósfera.
El euro vuelve a probar la zona de los 1,18 dólares
El euro en su cruce frente al dólar vuelve a acercarse a la zona de 1,18 dólares, aunque experimenta cierto rechazo en esta resistencia de corto plazo.
En la sesión de hoy avanza un ligero 0,10%, situándose en 1,1776 dólares, con mínimos crecientes y un patrón técnico de rebote que aún necesita confirmación.
-
El selectivo español alcanza nuevos máximos intradiarios
El Ibex 35 reconquista los 17.180 puntos con un fuerte impulso alcista, encadenando cinco jornadas consecutivas de avances.
A esta hora, el índice español consolida ganancias del 0,17%, con los alcistas mostrando una reacción vigorosa que impulsa la sesión.
-
La confianza del consumidor en EE. UU. cae en diciembre
El índice de confianza del consumidor de The Conference Board se sitúa en 89,1 en diciembre, por debajo del 91,7 previsto y ligeramente por encima del 88,7 de noviembre.
La caída refleja un menor optimismo de los hogares ante la economía, influida por la inflación y la evolución del mercado laboral, factores que podrían condicionar el gasto y la inversión en los próximos meses.
BBVA extiende el despliegue de Banco de Barrio a Colombia y Uruguay
BBVA ha iniciado el despliegue de Banco de Barrio en Colombia y Uruguay, después de su éxito en México. El modelo se extenderá a otros países de latinoamérica en las próximas semanas.
Iberia vuelve a prolongar la cancelación de vuelos a Venezuela hasta el próximo 31 de enero de 2026
Iberia ampliará de nuevo la cancelación de todos sus vuelos a Venezuela un mes más, hasta el 31 de enero de 2026, siguiendo las recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), según ha anunciado este martes.
La aerolínea española ha vuelto a reiterar que su intención es retomar los vuelos al país latinoamericano en cuanto se recuperen "las plenas garantías de seguridad".
En este contexto, Iberia ha asegurado que ofrece a los clientes afectados la posibilidad de cambiar sus vuelos para otra fecha, para otro destino cercano o bien, solicitar el reembolso del importe del billete.
El pasado 22 de noviembre la compañía anunció la paralización de estas operaciones después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitiera una alerta a las aerolíneas para "extremar la precaución al operar" en esa área "a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".
Cambio de signo a positivo
El Ibex 35 logra girar al alza y reconquistar la zona de los 17.160 puntos tras un intenso rebote técnico desde los mínimos de la sesión.
A esta hora, el selectivo español avanza un 0,02%, con el movimiento alcista acelerándose en los últimos minutos.
Así abre Wall Street
La producción industrial de EE. UU. mejora pese al estancamiento manufacturero
La producción manufacturera de EE. UU. se mantiene plana en noviembre, con una variación mensual del 0%, por debajo del 0,1% esperado.
Sin embargo, la producción industrial sorprende al alza al crecer un 0,2%, superando previsiones y mejorando el dato previo.
El conjunto de cifras apunta a un comportamiento desigual del sector industrial, con mayor fortaleza fuera del núcleo manufacturero.
-
El VIX cae a mínimos de un año
El índice VIX de volatilidad se mantiene en niveles especialmente bajos, no vistos desde diciembre de 2024.
Tras un noviembre convulso, diciembre está siendo un mes de calma, con la volatilidad sostenida por debajo de los 20 puntos.
En estos momentos, el VIX cotiza en los 14,31 puntos, señalando un entorno de mayor estabilidad en los mercados financieros.
El Ibex 35 se enreda en los 17.100 puntos
El Ibex 35 continúa moviéndose en un estrecho rango entre los 17.075 y los 17.120 puntos.
La zona de los 17.100 puntos concentra una intensa lucha, con el selectivo tanteando este nivel clave tanto al alza como a la baja de forma casi constante.
La inflación subyacente del consumo se mantiene, pero repunta el deflactor del PIB
El gasto de consumo personal subyacente en EE. UU. se sitúa en el 2,90% en el tercer trimestre, en línea con lo esperado pero por encima del 2,60% previo.
Por su parte, el índice de precios incluidos en el PIB repunta al 3,7%, superando con claridad la previsión del 2,7% y el dato anterior del 2,1%.
Los pedidos de bienes duraderos en EE. UU. decepcionan en octubre
Los pedidos de bienes duraderos subyacentes en EE. UU. suben un 0,2% en octubre, por debajo del 0,3% esperado y lejos del 0,7% previo.
En tasa general, los pedidos caen un 2,2%, frente a un descenso previsto del 1,5%, tras el avance del 0,7% anterior.
Los datos apuntan a una pérdida de tracción en la inversión empresarial y refuerzan la idea de una desaceleración gradual de la actividad.
El PIB de EE. UU. acelera al 4,3% en el tercer trimestre
La economía de EE. UU. creció un 4,3% en tasa trimestral en el tercer trimestre, superando tanto el dato previo del 3,3% como la previsión del 3,8%.
La cifra confirma un mayor dinamismo de la actividad económica, reforzando la solidez del crecimiento y manteniendo el foco del mercado en el impacto que pueda tener sobre la política monetaria de la Reserva Federal.