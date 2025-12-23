Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 termina cerca de los 17.200 puntos tras la revisión al alza del PIB de España

- El Ibex 35 ha logrado dar la vuelta a su senda negativa del martes para acabar con una leve ganancia del 0,14%, hasta los 17.182 puntos, nuevos máximos históricos.

- Todo ello en una jornada marcada por la revisión al alza que ha hecho el Banco de España de sus previsiones de crecimiento de la economía nacional: será del 2,9% este año, un 2,2% el que viene y un 1,9% en 2027. Pero con una advertencia seria: la inversión y la creación de empleo se quedarán en la mitad en dos años.

- Los valores que más han ganado son: Solaria (2,55%), Banco Sabadell (1,24%) y Naturgy (1,12%).

- Por el contrario, el farolillo rojo del día ha sido Puig (-1,86%), seguido de Ferrovial (-1,53%) y Grifols (-1,27%).

- Entre los valores más pequeños, destaca nuevamente Soltec, que tras volver a negociarse en bolsa después de la entrada en su capital del fondo DVC, hoy se ha disparado otro 50%. Y ya acumula un 92% desde su reinserción en el parqué.

- En Europa, el signo ha sido mixto, aunque mayoritariamente verde. El EuroStoxx 50 ha avanzado un 0,14%, con Londres y Fráncfort a la cabeza, cerca del 0,25%. Sólo el parisino CAC 40 ha perdido un 0,21%.