Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sufre leves pérdidas, pero aguanta en los 17.100

- La suerte ha esquivado al Ibex 35 en un lunes marcado por el sorteo de la Lotería de Navidad. El selectivo español ha sufrido una leve pérdida del 0,07%. No obstante, ha logrado mantener el nivel histórico de los 17.100 puntos, aferrándose a los 17.158 enteros.

- La jornada ha sido de retrocesos moderados en los parqués del Viejo Continente, salvo en el DAX alemán que ha subido un ligero 0,03% a última hora, aunque prácticamente plano. En el terreno negativo, quien más ha perdido ha sido Milán: cerca de un 0,45%. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha caído un 0,32%.

- Si bien el índice español no ha tenido suerte este lunes, la salud le sigue acompañando, como el mejor índice europeo del año y uno de los tres mejores mundiales, con una revalorización acumulada de casi el 48% a falta de pocos días para el cierre del ejercicio.

- Repsol ha ganado un 1,83%; Aena, un 1,10%, y Colonial, un 0,96%. Mientras que a la cola se han situado con números rojos Cellnex (-1,30%), Banco Sabadell (-1,20%) y Endesa (-0,87%).

- Entre los valores más pequeños, destaca Soltec, que tras volver a negociarse en bolsa después de la entrada en su capital del fondo DVC, hoy se ha disparado un 24,85%.