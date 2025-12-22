Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 sufre leves pérdidas, pero aguanta en los 17.100
Quedan seis sesiones antes de terminar el ejercicio 2025 con ganas de seguir escalando posiciones.
LAS CLAVES
- La suerte ha esquivado al Ibex 35 en un lunes marcado por el sorteo de la Lotería de Navidad. El selectivo español ha sufrido una leve pérdida del 0,07%. No obstante, ha logrado mantener el nivel histórico de los 17.100 puntos, aferrándose a los 17.158 enteros.
- La jornada ha sido de retrocesos moderados en los parqués del Viejo Continente, salvo en el DAX alemán que ha subido un ligero 0,03% a última hora, aunque prácticamente plano. En el terreno negativo, quien más ha perdido ha sido Milán: cerca de un 0,45%. El selectivo continental EuroStoxx 50 ha caído un 0,32%.
- Si bien el índice español no ha tenido suerte este lunes, la salud le sigue acompañando, como el mejor índice europeo del año y uno de los tres mejores mundiales, con una revalorización acumulada de casi el 48% a falta de pocos días para el cierre del ejercicio.
- Repsol ha ganado un 1,83%; Aena, un 1,10%, y Colonial, un 0,96%. Mientras que a la cola se han situado con números rojos Cellnex (-1,30%), Banco Sabadell (-1,20%) y Endesa (-0,87%).
- Entre los valores más pequeños, destaca Soltec, que tras volver a negociarse en bolsa después de la entrada en su capital del fondo DVC, hoy se ha disparado un 24,85%.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Sesión de escaso movimiento para el Ibex 35, salvo durante la primera hora de negociación, cuando los bajistas comenzaron a presionar ligeramente y devolvieron en dos ocasiones al índice cerca de los 17.100 puntos.
En la última hora, los alcistas reaccionaron con fuerza y lograron llevar al selectivo al terreno positivo, aunque por la mínima.
La jornada estuvo escasa de referencias macroeconómicas relevantes y los inversores se mantuvieron bastante tranquilos. El hueco a la baja de la apertura quedó cerrado.
A falta de pocos minutos para el cierre de la jornada en el Viejo Continente, el índice español gana un 0,07% en los 17.181 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Repsol (+1,56%), Inditex (+1,22%) y Aena (+1,21%).
Los valores más castigados son: Cellnex (-1,45%), Banco Sabadell (-1,43%) y Acciona (-1,07%).
-
Dow Jones sube liderado por Citigroup (+1,88%)
En el Dow Jones Industriales, Citigroup lidera las subidas con un avance del 1,88%. Le sigue Merck & Co con un +1,70%.
En la parte negativa, destaca el comportamiento de Walmart que cae un 1,44% y Honeywell que se deja un 0,74%.
-
Ibex 35 forma doble suelo intradiario cerca de los 17.100 puntos
El Ibex 35 se mantiene próximo a los 17.100 puntos, donde ha dejado un doble suelo intradiario, y en estos momentos recupera los 17.144 puntos. En los últimos minutos se ha producido una interesante reacción de los alcistas.
Repsol lidera las subidas con un 1,54%, mientras Aena e Inditex avanzan cerca del 1%. En la parte baja, Acciona, Cellnex y Banco Sabadell registran caídas que van del 1,90% al 1,40%.
-
El euro comienza a dirigirse hacia los 1,18 dólares
-
Japón dispuesto a actuar contra la fortaleza del yen
El ministro de Finanzas japonés, Katayama, asegura que tienen «libertad de acción» para tomar medidas audaces contra el yen y que pueden actuar según lo establecido en el acuerdo conjunto con EE. UU.
Tras sus declaraciones, el par USD/JPY cae un 0,4%, reflejando la expectativa de posibles intervenciones en el mercado de divisas.
-
Paramount refuerza su ofensiva por Warner Bros
Paramount actualiza su oferta por Warner Bros con un precio de 30 dólares por acción en efectivo y una garantía personal de Larry Ellison por 40,4 billones de dólares. La operación incluye una cláusula de ruptura inversa de 5,8 billones de dólares, similar a la de Netflix-WBD, y se extiende hasta el 21 de enero de 2026.
Hasta el 19 de diciembre se ofrecieron unas 397.000 acciones para su entrega. El refuerzo financiero da mayor flexibilidad a Paramount para competir con Netflix y impulsa a PSKY un 5,8%.
-
Los bajistas incrementan la presión al Ibex 35
El Ibex 35 se acerca peligrosamente a la zona de los 17.100 puntos tras intensificarse en los últimos minutos la presión vendedora, con los bajistas tratando de imponerse en la sesión.
El índice cae un 0,32% y resulta vital que se mantenga por encima de los 17.000 puntos como referencia técnica clave para evitar un deterioro mayor del escenario.
-
Navantia Seanergies y Windar finalizan los 45 monopilotes para un parque de Iberdrola
La alianza empresarial formada por Navantia Seanergies y Windar Renovables ha finalizado con éxito la fabricación de los 45 monopilotes destinados al parque eólico marino East Anglia Three, que Iberdrola desarrolla en aguas del Mar del Norte.
Cuando entre en operación en 2026, contará con una capacidad de generación de 1.400 MW, suficientes para abastecer de energía limpia a 1,3 millones de hogares.
-
Así abre Wall Street
-
El selectivo español espera la apertura americana ligeramente en negativo
Sin cambios apreciables desde el punto de vista técnico, con un mínimo intradiario en 17.093 puntos y un máximo en 17.170, el Ibex 35 se mueve ligeramente en negativo antes de la apertura de Wall Street.
El mercado permanece a la espera de un aumento de la volatilidad, ya que los movimientos han sido prácticamente nulos durante toda la mañana y, salvo la primera hora de negociación, el selectivo se ha movido de forma totalmente lateralizada.
-
Miran (Fed) deja abierta la magnitud del próximo recorte
Miran, de la Reserva Federal, afirma que aún no ha decidido si apoyará un recorte de tipos de 25 o 50 puntos básicos y señala que, si nadie es confirmado en su puesto antes del 31 de enero, asume que continuará en el cargo.
Reconoce el mérito de Powell por lograr tres recortes del FOMC, aunque critica que la Fed no está equilibrando bien la estabilidad de precios y el mercado laboral.
-
Nvidia acelera envíos de chips de IA a China
Nvidia ha comunicado a clientes chinos que planea enviar sus chips de inteligencia artificial H200 a China antes del Año Nuevo Lunar, a mediados de febrero.
Las entregas iniciales, de entre 5.000 y 10.000 módulos, procederían del inventario existente, mientras que una mayor producción está prevista a partir de 2026.
-
El Ibex 35, atrapado en un estrecho rango
El Ibex 35 continúa lateralizado, un comportamiento que le permite frenar mayores caídas pero sin fuerza para iniciar nuevas alzas.
El rango se mantiene entre los 17.120 y los 17.155 puntos y solo cinco valores cotizan en positivo: Repsol, BBVA, Inditex, Aena y Banco Santander, reflejando la falta de impulso del mercado.
-
Los precios de materias primas en Canadá moderan su avance
El índice de precios de materias primas de Canadá sube un 0,3% mensual en noviembre, desacelerándose frente al 1,6% del mes anterior y quedando por debajo del 0,6% esperado.
El dato apunta a una moderación de las presiones en los costes de las materias primas.
-
Telefónica pacta salidas y extiende convenios hasta 2030
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del Dow Jones antes de la apertura del mercado:
Nvidia: +1,78% en 184,22 dólares.
Apple: +0,05% en 273,83 dólares.
Amazon.com: +0,59% en 228,77 dólares.
Microsoft: +0,27% en 487,25 dólares.
UnitedHealth: -0,68% en 325,20 dólares.
Nike: +0,24% en 58,86 dólares.
Boeing: +0,79% en 215,77 dólares.
JPMorgan: +0,09% en 317,50 dólares.
Salesforce Inc.: +0,11% en 260,19 dólares.
Verizon: +0,03% en 39,83 dólares.
-
Bitcoin encadena cuatro sesiones al alza y busca romper la presión bajista
Bitcoin refuerza un patrón de giro desde el soporte de 84.700 dólares y suma hoy su cuarta sesión consecutiva de subidas, alcanzando los 90.116 dólares.
La ganancia del 1,68% refleja un intento de superar la presión bajista acumulada desde los máximos de octubre, mostrando fuerza en el rebote.
-
Los futuros americanos vienen con signo positivo
Los principales índices americanos vienen con signo positivo adelantando una apertura al alza para esta tarde en Wall Street.
Así vienen:
Futuro del Dow Jones: +0,02% en 48.143 puntos.
Futuro del S&P 500: +0,35% en 6.858 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: +0,55% en 25.487 puntos.
-
Banco Sabadell y Zurich refuerzan su alianza estratégica para crecer en seguros
Banco Sabadell y Zurich, a través de su joint venture, dan un paso más en su estrategia conjunta y refuerzan su alianza con el lanzamiento de nuevos productos en el mercado y su nueva gama de productos ZENIT.