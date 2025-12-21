Alvargonzález (Nextep): "Algún día la espiral de deuda creada por los políticos no aguantará"

Señala al oro como refugio complementario para perfiles equilibrados y advierte que el auge actual del Ibex 35 podría ser pasajero, anticipando una convergencia hacia la media europea.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de la empresa de asesoramiento financiero independiente Nextep Finance, no tarda en poner el foco donde, a su juicio, está el verdadero problema de fondo para la economía y los mercados financieros: la deuda.

“Los políticos nos han metido en una espiral de que todo lo arreglan con deuda”, advierte, convencido de que esa dinámica tiene un límite.

Algún día, insiste, “esa espiral de deuda no aguantará” y el mundo se enfrentará a una crisis. No es cuestión de si ocurre, sino de cuándo.

Alvargonzález recuerda que hace apenas dos décadas la relación entre la deuda y el producto interior bruto (PIB) global rondaba el 60%, un nivel que considera razonable, mientras que ahora supera con holgura el 90%.

Estados Unidos ha pasado de un 50% de deuda sobre PIB en tiempos de Ronald Reagan o Bill Clinton a rondar el 120%.

La clave de todo en los mercados es si bajan los tipos de interés en EEUU

Alemania, que durante años fue el ancla de la disciplina presupuestaria europea, ha decidido que “ya no hay límite de gasto” y que el armamento ni siquiera cuente como déficit, aunque en la práctica sí lo sea.

A juicio de Alvargonzález, el riesgo no es tanto que se produzca un “armagedón financiero”, como un episodio similar a la crisis del euro, pero a escala global, con tipos al alza, bonos a la baja, recesión y una financiación pública mucho más difícil.

Letras, políticos y desconfianza

Ese contexto de endeudamiento creciente afecta al comportamiento de los inversores.

Alvargonzález detecta ya una “desconfianza en la deuda europea” que, en su opinión, obliga a refugiarse en plazos cortos.

Las letras del Tesoro y la renta fija de muy corto plazo, explica, no son hoy “hiperatractivas”, pero sí un mal menor frente a los bonos de medio y largo plazo, que considera peligrosos en un entorno en el que “los políticos han decidido que hay que gastar como si no hubiera mañana”.

Por eso, su recomendación es clara: “Tenemos que ir a plazos cortos en deuda,en fondos de renta fija y, todavía, en letras del Tesoro”.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance. Alejandro Ernesto EE

Las letras permiten, según subraya, “por lo menos no estar perdiendo dinero”, aunque no siempre cubran la inflación. Resultan preferibles a unos depósitos bancarios donde las ofertas del 3% a tres meses son “sólo para captarte como cliente”.

Después llegan las rebajas: “Luego te dicen: ‘Ahora te doy el 1 y tienes que comprar todos estos productos financieros’”.

¿Burbuja de la IA?

Tras su diagnóstico sobre la deuda, Alvargonzález introduce otro foco de preocupación: la inteligencia artificial (IA).

“No hay una burbuja de la IA todavía, pero la habrá seguro”, alerta, subrayando que el verdadero riesgo no está en el fenómeno tecnológico en sí, sino en la “burbuja del crédito y la inversión privada ligada a esta tecnología”.

En su visión, la IA se ha convertido en el nuevo relato perfecto para justificar casi cualquier proyecto financiado a base de deuda.

A diferencia de otras modas, considera que la IA sí supone un cambio de fondo para la economía, pero eso no impide que alrededor se construya un exceso financiero.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance. Alejandro Ernesto EE

Su temor no es tanto que caigan algunas empresas, sino que el auge de la inteligencia artificial se utilice como coartada para seguir engordando la espiral de deuda que ya describe en el terreno público.

Si esa combinación se desequilibra, advierte, la corrección será más una crisis de crédito que un simple ajuste bursátil.

El papel del oro

En ese tablero, el oro aparece como una alternativa para el ahorrador, aunque con matices. Alvargonzález lo define como un activo “conservador”, aunque recuerda que su volatilidad puede resultar engañosa.

“Hace poco cayó un 10%”, explica, y los “calentones” en la cotización pueden dejar a más de uno “con el florero” en la mano tras comprar demasiado caro.

Por eso, sitúa el oro en carteras “a partir de un perfil equilibrado”, como complemento en un contexto de creciente desconfianza hacia el gasto y la gestión política.

“El oro se beneficia de la desconfianza en los políticos”, resume, y recomienda invertir sólo después de correcciones, evitando perseguir las subidas.

El Ibex 35 y la 'lotería'

Es inevitable que en este 2025, en el que el Ibex 35 acumula una rentabilidad del 48%, la conversación no gire hacia la Bolsa española.

Alvargonzález no se anda con rodeos. “A las bolsas a veces también les toca la lotería”, resume al explicar por qué el índice nacional ha brillado más que otros mercados.

Los jóvenes de 30 años no deberían preocuparse tanto por el ahorro, sino por vivir la vida

El peso del sector bancario en un año de tipos altos, el tirón del turismo y la exposición a Latinoamérica han jugado a favor, igual que la presencia de firmas beneficiadas por el auge del gasto en defensa.

“De repente nos ha caído la lotería”, reitera en referencia al momento dulce del selectivo.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance. Alejandro Ernesto EE

Sin embargo, duda de que esa ventaja relativa pueda mantenerse. España, sostiene, “va a perder fuelle económicamente” a medida que se agoten los fondos europeos y el turismo pierda margen de crecimiento.

Piensa que “todo lo bueno que ha ocurrido para el Ibex en gran medida está descontado” y anticipa que el índice dejará de ser ese mercado que “supera tan claramente al resto de bolsas mundiales” para converger hacia una evolución más cercana a la media.

Eso no significa renunciar del todo a la renta variable española. Sugiere que tiene sentido invertir en el mercado nacional “igual que lo tiene el Euro Stoxx”.

Tal y como anticipa, las bolsas del Viejo Continente en su conjunto se verán beneficiadas por el “tsunami de gasto público” que Europa canalizará hacia las grandes empresas cotizadas.

Ahorro, bancos y asesoramiento

Cuando la conversación se desplaza al terreno del asesoramiento financiero, emerge la otra faceta de Alvargonzález: la del fundador de Nextep.

“Nosotros asesoramos, no tocamos el dinero de nadie. Tú sigues con tu banco y lo que cambias es de asesor”, subraya.

Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance. Alejandro Ernesto EE

En su trato con los clientes, detecta sobre todo una necesidad, que “les ayudes a eliminar un poco el ruido”.

En un entorno dominado por mensajes catastrofistas en redes sociales y vídeos que solo buscan “visionados” a base de anunciar la próxima gran crisis, percibe a un inversor español “asustado”, que vive “bombardeado por la burbuja”.

Muchos inversores se han perdido las subidas bursátiles por el miedo generado en redes

Aun así, cree que la experiencia reciente ha dejado aprendizajes: “El inversor español se ha dado cuenta de que el banco es un comisionista, que no es un asesor”. Un asesor, insiste, “trabaja para ti”; un comisionista, para quien le paga.

También observa cambios generacionales. La inflación se ha convertido en una preocupación central y los más jóvenes “empiezan a ser muy conscientes de que su pensión no va a ser la misma”.

Aun así, lanza un mensaje poco habitual en el sector: tiene la teoría de que hasta los 40 no hay que preocuparse tanto del ahorro. A la gente de 30 años no le aconseja ahorrar, “sino que viva la vida. La juventud solo es una”.

Eso sí, añade que “con 40 ya ponte serio o seria”, porque el sistema, avisa, “nos va a dar el tajo” en las pensiones públicas.