Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 defiende los máximos históricos pendiente de Japón y de la 'cuádruple hora bruja'

- El Ibex 35 abre la sesión de este viernes con una subida del 0,12% con la que alcanza los 17.153,46 puntos.

- El selectivo suma un 1,6% en su cuarta semana consecutiva al alza. Se trata de su mejor racha semanal desde la registrada entre abril y mayo.

- Las principales bolsas europeas inician el día con tendencia mixta.

- Los futuros anticipan una apertura también dividida entre pérdidas y ganancias en Wall Street.

- La sesión se presenta complicada, dado que, al ser el tercer viernes del mes y final de trimestre, tiene lugar el cuádruple vencimiento de los futuros y opciones sobre acciones e índices, es lo que se conoce como cuádruple hora bruja.

- Este fenómeno “siempre genera mucha volatilidad en los mercados de contado, siendo muy difícil sacar conclusiones sobre el estado real de los mismos”, señalan los analistas de Link Securities.

- Tal y como se esperaba, el Banco de Japón ha subido sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, el nivel más alto que alcanzan las mismas en 30 años.

- La institución ha señalado que, si los salarios y la inflación siguen subiendo al ritmo esperado, seguirá incrementando sus tasas en 2026.

- El yen, dado que el movimiento estaba descontado, se ha depreciado frente al dólar, mientras que la bolsa japonesa ha subido y la rentabilidad del bono a 10 años ha superado el 2%, nivel no alcanzado desde hace dos décadas.

- El índice de confianza del consumidor de Estados Unidos que elabora la Universidad de Michigan ha caído en diciembre a los 52,9 puntos, por debajo de los 53,3 de noviembre y de los 53,5 que esperaban los analistas. El indicador de situación actual ha registrado su peor lectura desde que la encuesta comenzó a realizarse en 1960.

- El bitcoin reacciona tras perder ayer los 85.000 dólares y evita así marcar nuevos mínimos de diciembre.

- El precio del oro se frena ante la resistencia de los 4.354 dólares y queda a la espera de nuevos alicientes para poder marcar nuevos máximos históricos.

- El precio del petróleo Brent vuelve a perder los 60 dólares que se recuperaron tras la orden del presidente de EEUU, Donald Trump, de bloquear totalmente todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

- El par EURUSD continúa goteando a la baja tras no poder afianzarse por encima de los 1,1750.