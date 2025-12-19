Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española

Un panel muestra en el parqué madrileño la evolución de la Bolsa española este lunes en el que el IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española EFE/ Altea Tejido

Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 defiende los máximos históricos pendiente de Japón y de la 'cuádruple hora bruja'

La última semana completa del año culminará con el vencimiento de opciones y futuros del selectivo y de sus componentes.

- El Ibex 35 abre la sesión de este viernes con una subida del 0,12% con la que alcanza los 17.153,46 puntos.

- El selectivo suma un 1,6% en su cuarta semana consecutiva al alza. Se trata de su mejor racha semanal desde la registrada entre abril y mayo.

- Las principales bolsas europeas inician el día con tendencia mixta.

- Los futuros anticipan una apertura también dividida entre pérdidas y ganancias en Wall Street.

- La sesión se presenta complicada, dado que, al ser el tercer viernes del mes y final de trimestre, tiene lugar el cuádruple vencimiento de los futuros y opciones sobre acciones e índices, es lo que se conoce como cuádruple hora bruja.

- Este fenómeno “siempre genera mucha volatilidad en los mercados de contado, siendo muy difícil sacar conclusiones sobre el estado real de los mismos”, señalan los analistas de Link Securities.

- Tal y como se esperaba, el Banco de Japón ha subido sus tasas de interés de referencia en 25 puntos básicos, hasta el 0,75%, el nivel más alto que alcanzan las mismas en 30 años.

- La institución ha señalado que, si los salarios y la inflación siguen subiendo al ritmo esperado, seguirá incrementando sus tasas en 2026.

- El yen, dado que el movimiento estaba descontado, se ha depreciado frente al dólar, mientras que la bolsa japonesa ha subido y la rentabilidad del bono a 10 años ha superado el 2%, nivel no alcanzado desde hace dos décadas.

- El índice de confianza del consumidor de Estados Unidos que elabora la Universidad de Michigan ha caído en diciembre a los 52,9 puntos, por debajo de los 53,3 de noviembre y de los 53,5 que esperaban los analistas. El indicador de situación actual ha registrado su peor lectura desde que la encuesta comenzó a realizarse en 1960.

- El bitcoin reacciona tras perder ayer los 85.000 dólares y evita así marcar nuevos mínimos de diciembre.

- El precio del oro se frena ante la resistencia de los 4.354 dólares y queda a la espera de nuevos alicientes para poder marcar nuevos máximos históricos.

- El precio del petróleo Brent vuelve a perder los 60 dólares que se recuperaron tras la orden del presidente de EEUU, Donald Trump, de bloquear totalmente todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

- El par EURUSD continúa goteando a la baja tras no poder afianzarse por encima de los 1,1750.

    Así cierra el Ibex 35

    Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal

    Jornada de vencimientos de opciones y futuros que se salda con un comportamiento alcista. El Ibex 35 se ha impuesto durante la semana, alcanzando y superando con determinación la zona de los 17.000 puntos.

    Hoy viernes se ha registrado un incremento de volatilidad en la primera mitad de la sesión. Tal y como se anticipaba esta mañana, los alcistas han logrado imponerse, llegando incluso a la zona de los 17.200 puntos y marcando nuevos máximos históricos.

    A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en el Viejo Continente, el índice español se sitúa en máximos de la jornada y gana un 0,46% en los 17.211 puntos. El saldo semanal es positivo con una subida algo superior al 2%.

    El podio de ganadores está formado, a esta hora, por: Acciona (+2,94%), Mapfre (+1,93%) y BBVA (+1,74%).

    Las mayores caídas son para: Enagás (+2,59%), Telefónica (-1,58%) y ArcelorMittal (-1,06%).

    El euro continúa retrocediendo frente al dólar

    El euro encadena su cuarta sesión consecutiva de caídas frente al dólar, con un retroceso ligero del 0,08% hasta los 1,1716 dólares.

    La moneda única experimenta un rechazo desde la zona de los 1,18 dólares, aunque la estructura técnica de mínimos y máximos ascendentes sigue vigente.

    Nike (-8,78%) se desploma tras resultados decepcionantes

    Las acciones de Nike caen cerca del 9%, rumbo a su mayor caída diaria desde abril de 2025, tras presentar ingresos apenas un 1% superiores y márgenes en retroceso.

    China, con ventas de calzado un 21% inferiores, y Converse, con caída del 30%, fueron los principales focos de debilidad.

    A pesar del crecimiento del 9% en EE. UU. y la reducción de gastos administrativos, la compañía no logra convencer a los inversores, con un EPS un 32% inferior y una valuación exigente de 34 veces.

    ¡17.200 puntos!

    El Ibex 35 alcanza nuevos máximos históricos por encima de 17.200 puntos, consolidando una secuencia de mínimos crecientes.

    Los alcistas dominan la sesión, imponiendo su fuerza en el mercado y manteniendo el impulso alcista.

    El cobre se mantiene cerca de máximos históricos

    Los precios del cobre se sostienen cerca de máximos históricos, apoyados en las expectativas de recortes de tipos en EE. UU. el próximo año y en una oferta restringida.

    Los futuros de la LME suben un 1,3% hasta los 11.879 dólares por tonelada, lo que encamina al metal a una ganancia semanal del 2,8%.

    A un paso de los 17.200 puntos

    El Ibex 35 se acerca a los 17.200 puntos en una sesión marcada por un repunte de la volatilidad tras la apertura de Wall Street.

    Los bajistas intentan imponerse, pero los alcistas logran mantener al índice a apenas cuatro puntos de sus máximos históricos.

    La confianza del consumidor en EE. UU. se modera en diciembre

    Las expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan para diciembre se sitúan en 54,6, por debajo del 55,0 previsto.

    La confianza del consumidor también cae a 52,9, frente a los 53,5 estimados y los 53,3 del mes anterior, mostrando un ligero enfriamiento del sentimiento económico.

    Expectativas de inflación en EE. UU. suben en diciembre según la Universidad de Michigan

    Las expectativas de inflación de los consumidores para diciembre se sitúan en el 4,2%, por encima del 4,1% previsto y del dato anterior. Por su parte, las previsiones de inflación a cinco años se mantienen en el 3,2%, en línea con lo esperado y sin cambios respecto al mes previo.

    Las ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. quedan por debajo de lo previsto

    Las ventas de viviendas de segunda mano en EE. UU. se sitúan en 4,13 millones en noviembre, ligeramente por debajo de los 4,15 millones esperados, aunque mejoran frente a los 4,11 millones del mes anterior.

    Las aerolíneas se preparan para una Navidad récord

    Las compañías van camino de registrar su mejor periodo festivo de la historia ante la previsión de una demanda récord. Se esperan 300 millones de pasajeros.

    La CNMC multa con 5 millones a la distribuidora de Naturgy por restringir la competencia

    No podrá contratar con el sector público durante 4 meses. Contra esta resolución podrá interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.

    Así abre Wall Street

    El Ibex 35 marca nuevos máximos históricos antes de la apertura americana

    El Ibex 35 alcanza nuevos máximos de la sesión y también históricos antes de la apertura americana y se aproxima a menos de 15 puntos de los 17.200 puntos.

    La secuencia de mínimos ascendentes sigue tomando forma, con el índice subiendo un 0,30% hasta los 17.184 puntos, 51 puntos por encima del cierre previo.

    A pesar del avance, todavía predominan los valores en rojo frente a los alcistas.

    Grifols obtiene la aprobación de la FDA para su nuevo concentrado de fibrinógeno

    Grifols ha anunciado que su concentrado de fibrinógeno, FESILTY (fibrinogen, human-chmt), ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para el tratamiento de episodios agudos de sangrado en pacientes pediátricos y adultos con deficiencia congénita de fibrinógeno (DCF), incluyendo hipo- o afibrinogenemia.

    El Ibex 35 refuerza el rebote y se consolida sobre los 17.150 puntos

    El Ibex 35 mantiene el repunte intradiario y ataca los máximos de la sesión, consolidándose por encima de los 17.150 puntos con subidas del 0,18%.

    A esta hora, Mapfre, Acciona y Unicaja banco se sitúan como los valores más alcistas del selectivo español.

    Williams (Fed) resta importancia al repunte del desempleo y mantiene su visión

    El presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, señala que el repunte de la tasa de paro podría estar distorsionado en alrededor de una décima y no supone una sorpresa.

    Afirma que no hay señales de un deterioro brusco del mercado laboral y que los datos son coherentes con las tendencias recientes y con el último recorte de tipos de la Reserva Federal.

    El precio de la vivienda nueva en Canadá se estanca en noviembre

    El índice de precios de viviendas nuevas de Canadá se mantiene sin cambios en noviembre, con una variación mensual del 0,0%, por debajo del 0,1% esperado. El dato mejora frente a la caída del -0,4% registrada el mes anterior.

    Las ventas minoristas de Canadá sorprenden a la baja en octubre

    Las ventas minoristas subyacentes de Canadá caen un 0,6% mensual en octubre, frente a una previsión del 0,0% y tras el -0,1% previo.

    En términos generales, las ventas minoristas retroceden un 0,2%, también por debajo de lo esperado y mejorando ligeramente frente al -0,9% anterior.

    Así viene Wall Street en preapertura

    Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:

    Tesla: +0,89% en 487,62 dólares.

    Nvidia: +1,02% en 175,90 dólares.

    Oracle: +4,98% en 188,99 dólares.

    Nike: -11,89% en 57,85 dólares.

    Alphabet A: +0,01% en 302,50 dólares.

    Micron: +1,47% en 251,71 dólares.

    Broadcom: +0,52% en 331,58 dólares.

    Meta Platforms: -0,37% en 661,90 dólares.

    Alphabet C: +0,04% en 303,84 dólares.

    Palantir: +0,53% en 186,73 dólares.