¿Volverá el Banco de Japón a sacudir los mercados?

Este viernes 19 de diciembre, el Banco de Japón dará a conocer su última decisión de política monetaria del año. Y al igual que la Fed, se espera un movimiento de 25 puntos básicos, pero en dirección opuesta: mientras la Reserva Federal ha bajado los tipos, se anticipa que el regulador japonés los suba hasta el 0,75% debido al aumento de la inflación.

El problema es que, históricamente, las subidas de los tipos de interés en Japón han provocado fuertes salidas de capital de los activos de riesgo a nivel mundial.

Así, después de que el Banco de Japón subiera su tipo de interés del 0,1% al 0,25% a finales de julio del año pasado, el índice Nikkei de Japón cayó más de un 12%, el S&P 500 perdió cerca de un 6% y el Nasdaq retrocedió alrededor de un 7%.

Cuando deja de ser rentable, suele producirse un cierre masivo de posiciones largas a nivel global

Esto ocurre porque, al aumentar el coste de financiación en yenes, disminuye la rentabilidad del carry trade, una estrategia en la que los inversores contratan préstamos en yenes a tipos muy bajos para invertir en activos más rentables en otras partes del mundo. Cuando deja de ser rentable, suele producirse un cierre masivo de posiciones largas a nivel global.

¿Podría repetirse este escenario ahora?

Dado que el mercado ya anticipa una subida de tipos, gran parte de este movimiento debería estar reflejado en los precios. Incluso si a corto plazo surge cierta presión a la baja, es probable que el impacto sea limitado, ya que con cada incremento adicional de tipos por parte del BOJ el efecto negativo tiende a ser menor, dado que el carry trade en yenes pierde gradualmente atractivo y disminuye el volumen de ventas forzadas.

Ahora bien, aunque la reacción a la subida de tipos en Japón sea neutral, siguen presentes las preocupaciones sobre la burbuja de la IA…

***Igor Kuchma es analista de Trading View.