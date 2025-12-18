Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomienda establecer órdenes de protección en estos valores para gestionar el riesgo ante posibles caídas.

El Ibex 35 no logra superar los 17.000 puntos a pocos días de la cuádruple hora bruja.

El selectivo español vuelve a fracasar en la tentativa de reconquista de los 17.000 puntos a dos días de la cuádruple hora bruja el próximo viernes.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense continúa con las correcciones y el S&P 500 pierde la media móvil de medio plazo que se considera muy importante.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,10 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,61 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,63 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor vuelve a hacerse con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,90 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,67 euros en base cierres.