Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,15%) marca nuevos máximos históricos al superar los 17.100 puntos
La subida del selectivo tiene lugar tras la reunión del BCE y tras conocerse que la inflación estadounidense se moderó más de lo esperado en noviembre.
- El Ibex 35 sube un 1,15%, hasta los 17.132,6 puntos, al cierre de la sesión de este jueves. De esta forma, el selectivo marca nuevos máximos históricos al término de una jornada. Los máximos intradiarios se sitúan en los 17.141,16 enteros.
- Las principales bolsas europeas despiden el día con avances de entre 0,8% y un 1,2%.
- Wall Street sube con fuerza. El Dow Jones suma un 0,81%; el S&P 500, un 1,28%, y el Nasdaq Composite, un 1,96%.
- La atención de los inversores la monopolizan los principales bancos centrales europeos, el BCE y el Banco de Inglaterra (BoE), cuyos miembros se han reunido este jueves. También lo han hecho los del Banco Central de Suecia (Riksbank) y los de Noruega (Norges Bank).
- El BCE ha dejado los tipos sin cambios en el 2% por cuarta reunión consecutiva y da por cerrado el ciclo de bajadas.
- El Banco de Inglaterra ha decidido recortar los tipos de interés 25 puntos básicos, situando el precio del dinero en el 3,75%, el nivel más bajo desde principios de febrero de 2023.
- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos decreció en noviembre hasta el 2,7%, tres décimas menos que en septiembre. A su vez, la inflación subyacente se moderó hasta situarse en un 2,6%. El dato es cuatro décimas inferior al del mes anterior.
- En el ámbito empresarial destaca Micron Technology. La compañía sube un 8% antes de que dé inicio la sesión en Wall Street tras publicar una guía de ventas para el próximo trimestre un 30% superior a las previsiones de consenso.
- El bitcoin pelea por la zona de soporte en los 86.500 dólares para evitar continuar cayendo hacia la zona de los 83.850 dólares como siguiente soporte.
- El precio del oro busca la resistencia de los 4.354 dólares como clave previa para poder marcar nuevos máximos históricos.
- El precio del petróleo Brent pelea por no perder los 60 dólares que recuperó tras la orden del presidente de EEUU, Donald Trump, de bloquear totalmente todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.
- El par EURUSD vuelve a tener problemas y se coloca por debajo de los 1,1750.
Howden se hace con el concurso público de modelización del Consorcio de Compensación de Seguros
Howden Re, en colaboración con Howden Iberia, ha sido seleccionado para llevar a cabo los servicios de modelización de catástrofes naturales para el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), el fondo nacional de seguros de España para riesgos extraordinarios.
El CCS es una entidad pública de gestión estatal que proporciona protección frente a eventos de gran impacto que quedan fuera del ámbito del seguro privado, incluidos inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, ciclones atípicos y otros riesgos naturales y socio-políticos extraordinarios.
En el marco de este proyecto, Howden proporcionará valoraciones avanzadas y estimaciones de pérdida máxima probable (PML) para las exposiciones a riesgos catastróficos del CCS en los peligros de inundación, terremoto, tormenta y erupción volcánica, así como en escenarios combinados multirriesgo. La modelización se realizará para períodos de retorno de 50, 100, 200 y 500 años, ofreciendo al CCS información de alta resolución que reforzará la gestión de su cartera y la planificación de su resiliencia a largo plazo.
Indra crea una dirección general de Organización para mejorar su eficiencia
El consejo de administración de Indra ha acordado crear una dirección general de Organización, al frente de la cual se situará Antonio Mora, actual director general de Control, Organización y Procesos de la compañía.
El objetivo de la nueva dirección general es "impulsar la transformación organizativa, optimizar la eficiencia y reforzar la alineación estratégica del grupo a nivel global", ha detallado Indra.
Mora ejercerá su nuevo rol a partir del 1 de enero de 2026 y permanecerá en el comité de dirección de Indra. Su cargo actual pasará a ocuparlo Raúl Cervantes Villarrubia, que entrará en el comité de dirección.
Así cierra el Ibex 35
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Nueva jornada de avances para el Ibex 35, que logra alcanzar la cota de los 17.100 puntos y marcar, durante la sesión, nuevos máximos históricos.
El índice español se ha movido hasta estos instantes entre un mínimo de 16.928 y un máximo de 17.113 puntos. Los alcistas dominaron toda la jornada, a pesar de que los bajistas lo intentaron durante la tarde.
Cuando faltan pocos minutos para que el mercado de renta variable europeo cierre sus puertas, el índice español vuelve a superar los 17.100 puntos. Suma un 1,01% en los 17.108 puntos.
El podio de ganadores está compuesto por: Indra (+4,41%), Amadeus (+2,60%) y Laboratorios Rovi (+2,56%).
Los valores más penalizados son: Redeia (-0,86%), Puig Brands (-0,33%) y Repsol (-0,24%).
Amazon lidera subidas en el sector industrial de EE. UU.
En el Dow Jones Industrial, Amazon encabeza las ganancias con un 3,07%, seguida de NVIDIA con un 2,62% y Microsoft con un 2,39%.
En la parte baja, Procter & Gamble cae un 1,16%, mientras que IBM y UnitedHealth ceden un 1,06%.
Reacción alcista del Ibex 35
El selectivo español encuentra soporte en los 16.030 puntos, donde se ha formado un doble suelo, y los compradores reaccionan con rapidez.
A esta hora, el índice avanza un 0,82%, situándose en los 17.077 puntos.
Última hora: el BCE da por terminado el ciclo de recortes de tipos
Funcionarios del Banco Central Europeo consideran que la fase de disminución de tipos ha llegado a su fin tras las últimas previsiones de PIB e inflación. La tasa de depósito debería mantenerse en el 2% tras ocho recortes desde un máximo del 4%, salvo un shock inesperado, mientras que un aumento de tipos se considera prematuro.
La visión coincide con las expectativas de los analistas, que prevén que el BCE mantenga los tipos sin cambios durante los próximos dos años, generando poca volatilidad anticipada en los mercados.
Inventarios de gas natural en EE. UU. muestran caída menor de lo esperado
Los inventarios de gas natural disminuyen en 167 BCF, frente a los -176 BCF previstos y los -177 BCF anteriores, reflejando una reducción algo menor a la anticipada por el mercado.
Fear and Greed Index se mantiene neutral
El indicador de miedo y codicia marca 47/100, situándose en zona neutral y reflejando un equilibrio entre optimismo y cautela en los mercados.
La lectura sugiere que los inversores no muestran ni excesiva euforia ni pánico, manteniendo una postura prudente ante la evolución reciente de los activos.
El Ibex 35 pierde impulso y rompe mínimos ascendentes
El selectivo español se aleja de los máximos de la sesión y la secuencia de mínimos ascendentes en el gráfico intradiario ha sido rota a la baja. Los compradores tardan en reaccionar y el índice apenas suma un 0,62%, situándose en los 16.044 puntos.
La falta de fuerza alcista sugiere cautela, con el mercado mostrando señales de consolidación tras intentar mantener niveles superiores.
El euro consolida posiciones frente al dólar
El cruce se mantiene en los 1,1750 dólares, acumulando varias sesiones de estabilidad antes de intentar alcanzar la zona de 1,18 dólares. La formación técnica muestra mínimos ascendentes, aunque es clave que no pierda los 1,1730 dólares para mantener el sesgo alcista.
El mercado vigila esta consolidación, que podría ser preludio de un impulso hacia niveles superiores si se confirma la figura técnica.
Indra y Arquimea acuerdan entregar soluciones preparadas para nuevos entornos de operaciones
Indra y Arquimea han firmado un acuerdo de intenciones para acelerar la entrega de soluciones preparadas para operar en los nuevos entornos de operaciones, cada vez más robotizados y en los que el dominio de la información resulta crítico para la misión.
Así abre Wall Street
Madrid, elegida nueva sede del WTTC por delante de Milán, París o Dubái
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves su decisión de trasladar su sede central en Londres (Reino Unido) a Madrid, tras un proceso de deliberación entre varias candidaturas, incluidas Ginebra, Milán, París o Dubái, entre ellas.
Esta decisión fue respaldada por unanimidad de entre los 17 miembros del comité operativo del organismo internacional, en base a criterios de evaluación en seis áreas, como coste de alquiler, entorno fiscal e incentivos, apoyo gubernamental y proximidad a organizaciones internacionales.
En un comunicado, el WTTC ha destacado que la oficina en Madrid les permitirá "acceso inmediato" a un grupo de talento "significativamente más amplio y diverso", que abarca cerca de 350 millones de profesionales calificados en la región.
España también fue seleccionada por su "sólida" conectividad internacional, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su entorno empresarial "competitivo", el apoyo gubernamental, las sinergias con organizaciones internacionales del sector como ONU Turismo y su alineación con la misión global del WTTC.
El Ibex 35 sufre presión bajista pero se mantiene positivo
El selectivo español encuentra resistencia en la zona de los 17.100 puntos, con los vendedores presionando el mercado.
A pocos minutos de la apertura de Wall Street, el índice aún conserva ganancias del 0,71%, mostrando cierta resistencia de los compradores ante la presión.
De nuevo por debajo de los 17.100 puntos
El Ibex 35 espera la apertura de Wall Street por debajo de los 17.100 puntos, nivel que se ha alcanzado tras los últimos datos macroeconómicos y la decisión del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés.
En la parte alta de la tabla destacan Indra con una subida del 3,96%, Cellnex un 2,33% e Inditex un 2,02%.
Entre los valores más bajistas figuran Telefónica, que pierde un 0,72%, Ferrovial un 0,55% y Redeia un 0,56%.
Lagarde advierte sobre riesgos y perspectivas de inflación en Europa
La presidenta del BCE señala que un posible repricing de mercado constituye un riesgo para la estabilidad financiera y que la inflación subyacente se mantiene alineada con el objetivo del 2% a medio plazo. También apunta a un fortalecimiento del euro como factor que podría reducir la inflación y anticipa que el crecimiento salarial se moderará antes de estabilizarse por debajo del 3% hacia finales de 2026.
Lagarde destaca además que los indicadores adelantados sugieren moderación de los salarios, que las tensiones comerciales se han relajado y que la incertidumbre sobre la inflación sigue siendo superior a lo habitual.
-
Kutxabank aprueba dividendo a cuenta y reparto en especie de Iberdrola
La Junta General de Accionistas de Kutxabank ha decidido distribuir un dividendo a cuenta del ejercicio 2024 por 83,787 millones de euros y, tras autorización del BCE, un dividendo adicional de 400 millones de euros en especie, entregando acciones de Iberdrola.
Además, renueva en el Consejo de Administración a Hipólito Suárez Gutiérrez.
La operación refuerza la política de remuneración a los accionistas, combinando efectivo y activos estratégicos del sector energético español.
Valores más activos del Dow Jones antes de la apertura
Así viene Wall Street en preapertura:
Micron: +14,30% en 257,62 dólares.
Tesla: +2,38% en 478,34 dólares.
Nvidia: +1,96% en 174,28 dólares.
Broadcom: +2,49% en 334,17 dólares.
Alphabet A: +1,78% en 302,00 dólares.
AMD: +3,10% en 204,19 dólares.
Oracle: +1,89% en 181,90 dólares.
Amazon.com: +1,80% en 225,22 dólares.
Palantir: +3,05% en 182,62 dólares.
¡17.100 puntos! nuevos máximos históricos para el Ibex 35