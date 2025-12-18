Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+1,15%) marca nuevos máximos históricos al superar los 17.100 puntos

- El Ibex 35 sube un 1,15%, hasta los 17.132,6 puntos, al cierre de la sesión de este jueves. De esta forma, el selectivo marca nuevos máximos históricos al término de una jornada. Los máximos intradiarios se sitúan en los 17.141,16 enteros.

- Las principales bolsas europeas despiden el día con avances de entre 0,8% y un 1,2%.

- Wall Street sube con fuerza. El Dow Jones suma un 0,81%; el S&P 500, un 1,28%, y el Nasdaq Composite, un 1,96%.

- La atención de los inversores la monopolizan los principales bancos centrales europeos, el BCE y el Banco de Inglaterra (BoE), cuyos miembros se han reunido este jueves. También lo han hecho los del Banco Central de Suecia (Riksbank) y los de Noruega (Norges Bank).

- El BCE ha dejado los tipos sin cambios en el 2% por cuarta reunión consecutiva y da por cerrado el ciclo de bajadas.

- El Banco de Inglaterra ha decidido recortar los tipos de interés 25 puntos básicos, situando el precio del dinero en el 3,75%, el nivel más bajo desde principios de febrero de 2023.

- El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos decreció en noviembre hasta el 2,7%, tres décimas menos que en septiembre. A su vez, la inflación subyacente se moderó hasta situarse en un 2,6%. El dato es cuatro décimas inferior al del mes anterior.

- En el ámbito empresarial destaca Micron Technology. La compañía sube un 8% antes de que dé inicio la sesión en Wall Street tras publicar una guía de ventas para el próximo trimestre un 30% superior a las previsiones de consenso.

- El bitcoin pelea por la zona de soporte en los 86.500 dólares para evitar continuar cayendo hacia la zona de los 83.850 dólares como siguiente soporte.

- El precio del oro busca la resistencia de los 4.354 dólares como clave previa para poder marcar nuevos máximos históricos.

- El precio del petróleo Brent pelea por no perder los 60 dólares que recuperó tras la orden del presidente de EEUU, Donald Trump, de bloquear totalmente todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

- El par EURUSD vuelve a tener problemas y se coloca por debajo de los 1,1750.