Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomienda poner órdenes de protección para limitar pérdidas ante cambios de tendencia en los valores seleccionados.

Entre los valores destacados para invertir están BBVA, Santander, CaixaBank e IAG, con estrategias de entrada y protección definidas.

El Ibex 35 marca máximos históricos y cierra por encima de los 17.000 puntos al inicio de la semana.

El selectivo español marca nuevos máximos históricos y logra por fin dejar un cierre por encima de los 17.000 puntos en el comienzo de la semana que terminará con la cuádruple hora bruja el próximo viernes.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense vuelve a dejar evidencias de la debilidad a la hora de reaccionar al alza y no puede comenzar la semana con la misma alegría que sí que ha hecho el Ibex 35.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 19,10 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,61 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,46 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor vuelve a hacerse con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,88 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,60 euros en base cierres.