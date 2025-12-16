Banco Sabadell pone a prueba la gran resistencia técnica situada al filo de los 3,40 euros

Se recomienda mantener posiciones mientras el precio esté sobre 3,22 euros; para nuevas compras, se sugiere esperar un doble cierre diario sobre 3,40 euros.

La cotización mantiene un comportamiento lateral, con soporte en 3,05 euros y resistencia en 3,40 euros; superar este nivel podría impulsar nuevas alzas.

La acción acumula una revalorización del 88,8% en 2025, destacando por su atractivo dividendo y la rentabilidad extra por la venta de su filial TSB.

Banco Sabadell se sitúa cerca de su resistencia técnica clave en 3,40 euros por acción, tras una subida del 2,2% y cerrar en 3,35 euros.

El Ibex 35 logró ayer desmarcarse del entorno y avanzó un 1,11%, cerrando por primera vez en su historia en el nivel de los 17.000 puntos. El movimiento refuerza la fortaleza relativa del selectivo español, aunque el entorno internacional invita a vigilar si el impulso tiene continuidad en las próximas sesiones.

Si analizamos los valores de su composición, destacamos hoy el comportamiento de las acciones del Banco Sabadell que, junto con algunos valores del sector bancario español, se sitúa en las primeras posiciones en los primeros intercambios.

La desinversión en acciones del banco ejecutada por su presidente, Josep Oliu, y conocida el viernes, no ha alterado el comportamiento de Sabadell en Bolsa, que sigue la estela del sector. Oliu vendió 399.727 títulos por 1,32 millones de euros, mientras el consenso del mercado mantiene intacta su confianza en la entidad.

Banco Sabadell destaca en Bolsa en la recta final del año. En diciembre avanza un 6,6%, solo superado por Unicaja, con un 8,3%, y Santander, con un 6,8%. Tras subir ayer un 2,2%, en línea con el sector, cerró en 3,35 euros, muy cerca de los máximos de noviembre en 3,42 euros.

Pese a ser el banco que menos sube en el año, la acción acumula una revalorización del 88,8% en 2025. Su atractivo dividendo, que se repartirá el próximo 29 de diciembre, será a razón de siete céntimos de euro en efectivo. Pero, sobre todo, el que tiene pendiente de repartir, un extraordinario derivado de la venta a Santander de la filial británica TBS, que generará una rentabilidad del 16%.

El banco se mantiene fuerte en estos momentos tras imponerse a la opa hostil de BBVA que, si bien provocó descensos acusados en su valoración bursátil, lo cierto es que la acción ha sabido recuperarse con cierto dinamismo y con rapidez.

Bajo la lupa técnica, y si centramos su comportamiento en lo ocurrido en los títulos de Banco Sabadell durante este 2025, observamos que Banco Sabadell inició el ejercicio cerca de la zona de los 1,68 euros por acción.

Fue exactamente a principios del mes de enero cuando el valor comenzó un movimiento técnicamente muy alcista que lo llevó a formar una sucesión de mínimos y máximos crecientes hasta alcanzar la zona próxima a los 3,40 euros por acción a mediados del pasado mes de agosto.

Evolución de las acciones de Banco Sabadell Eduardo Bolinches TradingView

Este fue el desarrollo técnico más interesante que describió Banco Sabadell durante el ejercicio, puesto que tras la consecución de esos máximos el valor comenzó un periodo de lateralización muy extenso que todavía sigue vigente en el momento actual.

Dicho comportamiento lateral mantiene una zona de soporte en los 3,05 euros por acción, donde el valor ya ha generado un doble apoyo, a finales del pasado mes de octubre y a finales del pasado mes de noviembre. Se trata de una figura de doble suelo de mercado a corto y medio plazo que el valor está respetando de forma muy clara.

Por arriba, la zona de los 3,40 euros se constituye como un techo de mercado relevante que conviene tener en cuenta, puesto que es el nivel al que el valor está mirando en estos momentos tras protagonizar un importante repunte desde los 3 euros en las últimas semanas.

El valor mantiene perspectivas técnicas muy positivas, ya que la superación de la zona de los 3,40 euros por acción abriría paso a nuevas e importantes alzas, aunque esta ruptura deberá confirmarse con los filtros adecuados.

El valor ya generó anteriormente una figura de ruptura en esta zona que no confirmó y que derivó en una caída significativa a mediados del pasado mes de noviembre. Por tanto, conviene ser cautelosos y exigir un doble cierre diario por encima de ese nivel, lo que permitiría consolidar la ruptura.

A pesar de que los niveles de sobrecompra son extremos y de que el volumen de negociación muestra algunos síntomas de agotamiento, por el momento esto no está impidiendo que Banco Sabadell siga avanzando de forma firme y consistente.

Así, y teniendo en cuenta este escenario técnico, si ya tenemos acciones en cartera lo más recomendable sería mantener mientras el valor cotice por encima del conjunto de sus dos medias móviles de corto y medio plazo, es decir, mientras permanezca por encima de los 3,22 euros por acción.

Si no somos accionistas de la compañía, esperaríamos un doble cierre diario consecutivo por encima de los 3,40 euros o un cierre semanal por encima de esta zona para lanzar una orden de compra, estableciendo un primer objetivo en el entorno de los 3,50 euros por acción.

En caso contrario, si se produjera un repliegue hacia la zona de los 3,26 euros, se aliviarían los niveles de sobrecompra existentes y se abriría la puerta a iniciar compras, al menos, en un tercio de lo destinado a un valor de estas características. En ambos escenarios, la orden de protección no debería situarse a más de un 3,5% desde el nivel de entrada.