Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

IAG cierra sobre los 4,32 euros y se considera una opción de inversión, con órdenes de protección recomendadas para limitar riesgos.

Valores destacados para invertir: BBVA supera los 18,19 euros, Santander cierra por encima de 9,60 euros, y CaixaBank podría ser interesante si confirma dos cierres consecutivos sobre los 10 euros.

El selectivo español alcanza nuevos máximos históricos, aunque no supera los 17.000 puntos al cierre de la semana.

El selectivo español marca nuevos máximos históricos aunque deja el ataque de los 17.000 puntos para cerrar una estupenda semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también reacciona estupendamente y logran marcar nuevos máximos históricos el Dow Jones y el Russell, además del S&P 500 en base cierres.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,69 euros en base cierres.

2) Santander: El valor marca nuevos máximos históricos, por lo que hemos entrado al ver que volvía a cerrar por encima de los 9,60 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,46 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor vuelve a hacerse con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,88 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,47 euros en base cierres.