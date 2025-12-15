Banco Santander: el escenario técnico sugiere un próximo ataque a la zona de los 10 euros

El bajo nivel de volatilidad, el aumento del volumen en fases alcistas y el buen comportamiento del índice bancario europeo respaldan la fortaleza técnica del valor.

El escenario técnico apunta a un posible ataque a la zona de los 10 euros por acción, nivel psicológico relevante y principal objetivo de corto plazo.

Landesbank Baden-Württemberg ha elevado el precio objetivo de las acciones de Santander a 11 euros, recomendando comprar, mientras UBS lo incluye en su cartera seleccionada de bancos.

Banco Santander mantiene una clara tendencia alcista en 2025, con sus acciones revalorizándose más de un 125% y marcando máximos en 9,89 euros.

El Ibex 35 perdió el viernes los 17.000 puntos tras ceder un 0,17%, aunque cerró la semana con una subida del 1%. Hoy lunes tendrá una nueva oportunidad de probar esta zona tan relevante y, sobre todo, de mantenerse por encima de ella. En su tabla de integrantes, destacamos hoy el comportamiento de las acciones del Banco Santander.

En las últimas horas hemos conocido que Landesbank Baden-Württemberg ha elevado el precio objetivo de sus acciones hoy lunes desde los 9,60 euros hasta los 11,00 euros actuales, con recomendación de comprar. Siguiendo con la opción victoriosa de los bancos en 2025, que ha llevado a todas las entidades a cotizar por encima de su valor en libros, UBS apunta a Banco Santander, al que sitúa dentro de su cartera seleccionada de bancos.

UBS no solo señala las áreas clásicas de mejora de resultados de la banca, sino que también menciona, y con especial énfasis, la inteligencia artificial como una de las palancas que permitirán al sector financiero mantener su tendencia alcista en el año que está a punto de comenzar.

Analizando las acciones de Banco Santander desde el punto de vista técnico, se observa un valor claramente alcista durante este ejercicio 2025. Para conseguir formar este patrón, el banco tuvo que permanecer varios meses lateralizando y consolidando niveles en la zona de los 4,5 euros por acción.

Sin embargo, nada más comenzar 2025, los títulos de Banco Santander iniciaron un comportamiento muy positivo que le ha llevado a revalorizar sus acciones más de un 125%. Los mínimos del año se establecieron en los 4,13 euros, mientras que los máximos se sitúan actualmente en los 9,89 euros.

Dentro de esta tendencia alcista se aprecia una pauta clara de mínimos y máximos crecientes, acompañados de su correspondiente directriz alcista, que solo fue tanteada en la sesión del pasado 17 de octubre. En ese momento, los compradores supieron reaccionar de forma clara y contundente, impulsando de nuevo el precio y manteniendo intacta la estructura técnica.

Las medias móviles más representativas, de 50, 100 y 200 periodos, han acompañado el movimiento, al igual que el volumen de negociación registrado en los últimos meses. Se observa que cada fase correctiva y su posterior reacción al alza han venido acompañadas de un incremento significativo del volumen, una señal inequívoca de toma de posiciones cerca de soportes relevantes.

La volatilidad de Banco Santander se ha mantenido especialmente baja, a pesar de los elevados niveles de sobrecompra registrados en algunos momentos, que se han ido aliviando conforme el valor ha corregido de forma puntual.

Evolución de las acciones de Banco Santander Eduardo Bolinches TradingView

A muy corto plazo, se ha producido un importante rebote técnico iniciado en la zona próxima a los 8,75 euros, muy cerca de su directriz alcista o área de mínimos crecientes. Este movimiento ha permitido a los títulos romper varias resistencias intermedias. La primera, situada en los 9,5 euros y la segunda en los 9,30 euros.

Con posterioridad se ha producido un ataque a los máximos anuales e históricos situados en los 9,60 euros por acción, una zona que ha sido superada sin demasiadas dificultades.

Esta ruptura al alza ha permitido al banco volver a entrar en subida libre técnica y absoluta, en gráfico ajustado por dividendos y ampliaciones, y situar en el punto de mira la zona de los 10 euros, tanto como nivel psicológico relevante como principal objetivo de corto plazo.

En el análisis sectorial no debe obviarse el comportamiento de su índice director, el índice sectorial bancario europeo, que también se encuentra muy cerca de máximos del año, un hecho que está contribuyendo al buen comportamiento técnico de los bancos del Ibex 35.

Con este escenario sobre la mesa, si ya se tienen acciones de Banco Santander, la estrategia pasaría por mantener y observar la reacción del valor en la zona de los 10 euros, ya que su superación abriría un nuevo escenario de continuidad alcista. En caso contrario, si no logra batir ese nivel, podría producirse algún tipo de corrección que nos invitaría a deshacer parcialmente la posición.

Si no se es accionista, la estrategia pasaría por esperar un retroceso, que busque el 50% del cuerpo de la vela desplegada el pasado viernes, una vela bajista en la que el banco cedió cerca de un 1,5% en la sesión.

Esto situaría el precio en torno a los 9,74 euros por acción, nivel adecuado para tomar una primera posición alcista que no debería superar un tercio de la inversión prevista, dada la elevada sobrecompra actual. La orden de protección, en este caso, quedaría por debajo de los 9,59 euros.

Por el contrario, si Banco Santander no corrige y logra superar en algún momento la zona de los 10 euros con un filtro de dos sesiones consecutivas o una semanal por encima de ese nivel, volvería a ofrecer una señal de entrada muy clara.

Este movimiento permitiría al valor seguir avanzando y abrir una nueva ventana de incorporación, asociando a la orden de compra, una de protección no superior al 3% desde el nivel de entrada.