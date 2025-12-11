Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

BBVA, Ferrovial, CaixaBank e IAG destacan como valores a vigilar por su buen comportamiento técnico y momentos clave para entrar, con órdenes de protección recomendadas.

En Wall Street, los comentarios de Powell impulsaron al mercado, pero los resultados de Oracle frenaron la reacción alcista.

El selectivo español se afianza sobre los 16.700 puntos y ahora toca encajar la reacción tras la bajada de tipos de interés por parte de la Fed y el anuncio de un incremento del balance de 40.000 millones de dólares.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense recibe con entusiasmo los comentarios de Jerome Powell y su nueva expansión del balance, pero los resultados de Oracle cortó en seco la reacción alcista y metió los futuros en negativo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,62 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros, colocando una orden de protección por si pierde los 56,22 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor se hace con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.