Naturgy converge hacia su media de 50 sesiones

Naturgy ha vivido en los dos últimos meses una fase muy intensa en lo corporativo, confirmando que va camino de superar los 2.000 millones de beneficio en 2025. Naturgy ha reforzado su perfil de crecimiento e inversión en redes y renovables, ha cerrado acuerdos estratégicos de largo plazo en gas y ha culminado su regreso a los índices MSCI tras elevar con éxito el free float.

A nivel técnico, la cotización de Naturgy converge hacia el punto neutro del rango de 26,2-27,2 euros, coincidiendo con su Media Móvil Exponencial de 50 sesiones (26,66 euros). El RSI para 14 periodos es de 41,9 puntos, en ligera tendencia bajista. La capitalización de la utility española sube un 8,5% durante 2025.

En los nueve primeros meses de 2025, Naturgy ha obtenido un beneficio neto de 1.668 millones de euros, con un crecimiento cercano al 6% interanual y un EBITDA de aproximadamente 4.214 millones, en línea con los máximos históricos del año anterior. Con esta trayectoria, la compañía reafirma que puede cerrar el ejercicio con más de 5.300 millones de EBITDA y superar los 2.000 millones de beneficio neto.

El Plan Estratégico 2025-2027 de Naturgy plantea una actualización progresiva de la retribución al accionista hasta alcanzar los 1,9 euros por acción en 2027, condicionada al mantenimiento del rating BBB, lo que implicaría una rentabilidad por dividendo elevada sobre los precios actuales.

En los tres primeros trimestres del año el grupo ha invertido cerca de 1.400 millones de euros, concentrados en redes de distribución y en nueva capacidad renovable, con alrededor de 1 GW renovable añadido en el último año y 1,5 GW adicionales en construcción, hasta totalizar unos 7,8 GW instalados. Este esfuerzo sitúa a Naturgy en posición de capturar el crecimiento de la demanda eléctrica y la electrificación, a la vez que adapta sus redes a un sistema más descentralizado y con mayor peso de las renovables.

En paralelo, el negocio de gestión de energía y gas está apoyado en contratos de largo plazo y en una cartera diversificada de suministros, incluyendo volúmenes de GNL procedentes de Estados Unidos.

En este contexto, destaca el anuncio de un acuerdo de compraventa a largo plazo (SPA) con Venture Global para suministro de GNL, que refuerza la seguridad de abastecimiento de Naturgy y diversifica el origen de sus flujos de gas, mitigando riesgos geopolíticos.

En el ámbito de financiación, Naturgy ha firmado con el Banco Europeo de Inversiones un préstamo de 300 millones de dólares, garantizado por CESCE, para financiar un proyecto de refuerzo de la red eléctrica en Panamá. Esta operación potencia la presencia del grupo en infraestructuras latinoamericanas, mejora la calidad y fiabilidad del suministro en ese país y se enmarca en la estrategia de crecer en activos de redes reguladas con retornos predecibles.

Regreso a los índices MSCI

En noviembre, MSCI anunció la reincorporación de Naturgy a sus índices, efectiva desde el pasado 25 de noviembre, tras constatar el aumento del capital flotante hasta aproximadamente el 18,7% y la mejora de la liquidez del valor.

Esta vuelta a los MSCI era uno de los objetivos explícitos del Plan Estratégico 2025‑2027, y culmina el proceso de colocaciones de autocartera y ajustes accionariales que la compañía ha ejecutado durante 2024‑2025 para incrementar el free float.

La inclusión en los índices MSCI Europe y otros selectivos globales implica que numerosos fondos indexados y ETFs que replican estos indicadores deben incorporar Naturgy a sus carteras, lo que suele traducirse en flujos de compra estructurales y en un aumento del volumen medio negociado.

Riesgo regulatorio y de precios

En contraste, Naturgy está muy expuesta a marcos regulatorios en España (distribución de gas y electricidad) y Latinoamérica, donde cambios de peajes, remuneración o condiciones comerciales han presionado el EBITDA de negocios como el gas en España, que cae en torno a un 5% en los 9 primeros meses del 2025 por ajustes regulatorios.

La compañía también opera en un entorno de alta volatilidad de precios, con el consenso esperando una normalización a menores precios de gas a medio plazo, lo que podría reducir la contribución de ciertos contratos y negocios si no se compensan con más volumen y eficiencia.

La creciente exposición a generación renovable introduce volatilidad en los resultados trimestrales, como se ha visto con un menor desempeño de la división de renovables en 2025 frente a lo previsto por menor recurso eólico o solar. Aunque la diversificación con redes y mercados de gas amortigua estos impactos, el mercado suele penalizar la variabilidad de márgenes, especialmente en utilities donde el inversor busca visibilidad y estabilidad.

La deuda neta ronda los 13.000 millones de euros, con una ratio deuda neta/EBITDA de aproximadamente 2,4‑2,5x, niveles razonables, pero que limitan el margen para grandes operaciones sin comprometer rating.

Precisamente, las agencias de rating subrayan que el perfil de negocio de Naturgy combina activos regulados relativamente seguros con exposición a mercados liberalizados y contratos de gas de largo plazo que requieren una gestión activa del riesgo de volumen y de precio.

Si la compañía no logra mantener el ratio de apalancamiento y la generación de caja dentro de los rangos comprometidos, podría enfrentar dificultades para mantener su actual rating de BBB, encareciendo la financiación justo cuando necesita capital para la transición energética.