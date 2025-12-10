Bit2Me ficha a Pablo Campos (ex Google y Telefónica) como director de Operaciones y dará entrada a un nuevo socio

La empresa española de criptomonedas Bit2Me ha llevado a cabo importantes cambios en su equipo directivo y estructura accionarial, con el objetivo de acelerar su crecimiento y consolidar su liderazgo en el mercado europeo e internacional.

Andrei Manuel, cofundador de Bit2Me y hasta ahora director de Operaciones, ha asumido la responsabilidad de co-CEO junto a Leif Ferreira y centrará su labor en la estrategia corporativa y la expansión del negocio a nivel global.

Su puesto ha sido cubierto en el mercado, con el fichaje de Pablo Campos como nuevo director de Operaciones. Campos tendrá como objetivo el liderazgo de las operaciones del grupo a nivel nacional e internacional.

Con una destacada trayectoria en la dirección de operaciones en grandes empresas tecnológicas o con un alto componente tecnológico como Google, Stellantis o Telefónica, Campos ha impulsado procesos de escalado internacional y transformación digital. También trabajó como CEO para MasterChef World, fundó el fondo de venture capital Unitatea Capital y pasó por otras telecos como Jazztel o Vodafone.

Asimismo, la estructura accionarial de la compañía evoluciona hacia un consejo estratégico respaldado por Telefónica, Unicaja, Inveready, Tether e Invescorp.

En línea con lo anterior, Bit2Me está en proceso de incorporar a un nuevo fondo de inversión en su accionariado "de magnitud comparable a su nuevo socio Tether". Pero aún no ha desvelado los detalles.

Tether Ventures adquirió en verano una participación en Bit2Me al liderar una ronda de inversión de 30 millones de euros.

Estos cambios se producen poco después de que la CNMV autorizara que Bit2Me STX se transformara en una agencia de valores con el ánimo de crear una bolsa de valores nativa en blockchain, especializada en empresas tech, growth y renovables europeas. Y tras asociarse Bit2Me y Société Générale para lanzar stablecoins ligadas al euro y el dólar.