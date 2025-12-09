Mapfre avanza con firmeza hacia sus máximos históricos intradiarios en los 4,11 euros

Las claves nuevo Generado con IA Las acciones de Mapfre se acercan a sus máximos históricos intradiarios de 4,11 euros, impulsadas por una tendencia alcista prolongada. Mapfre ha registrado un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, un 26,8% más que el año anterior. El área de reaseguro, Mapfre Re, contribuyó con 256 millones de euros al beneficio del grupo, reflejando un incremento del 24%. La cotización de Mapfre acumula una revalorización de aproximadamente el 78% en 2025, consolidando su buen desempeño en el Ibex 35.

Comienza hoy la última reunión del año de la Fed y, aunque la resolución sobre los tipos en EE. UU. no llegará hasta mañana, los inversores se muestran cautos ante un escenario marcado por la prudencia. El mercado descuenta, en cualquier caso, una bajada de 25 puntos básicos.

El Ibex 35 arranca la sesión desde los 16.712,2 puntos, después de avanzar ayer un 0,15% en una jornada semifestiva en el parqué español, caracterizada por un volumen muy reducido. En la sesión de hoy martes, y si se analiza el comportamiento de los valores que componen el índice español, destacan las acciones de Mapfre, que se sitúan en la parte alta de la tabla en los primeros intercambios.

En su última cuenta de resultados, Mapfre obtuvo un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 26,8% respecto al mismo periodo del año anterior. La aseguradora aprovechó estos resultados históricos para acelerar saneamientos por importe de 79 millones en sus filiales de México, Alemania e Italia.

Otro de los negocios que está contribuyendo de forma decisiva al resultado del grupo es Mapfre Re, el área de reaseguro, que también registró unos resultados extraordinarios y aportó 256 millones de euros al beneficio, un 24% más que hace un año. Esta filial confirma así su buen momento operativo en un entorno especialmente exigente para el sector.

Si observamos el comportamiento técnico de los títulos de Mapfre, se aprecia una clara estructura de mínimos y máximos crecientes, una tendencia alcista que se inició durante los últimos compases de 2024 y que ha permitido que 2025 esté siendo un año brillante para el valor.

En niveles actuales de cotización, Mapfre acumula una revalorización de aproximadamente el 78%, lo que confirma el excelente tono del ejercicio reflejado en su gráfico técnico.

En dicho gráfico se observa una directriz alcista que puede trazarse desde finales del pasado mes de abril y que ha sido respetada en todo momento. Además de este buen comportamiento técnico, han favorecido nuevas alzas la presencia de sus tres medias móviles más representativas, las de 200, 100 y 50 periodos, correspondientes al largo, medio y corto plazo.

Evolución de las acciones de Mapfre Eduardo Bolinches TradingView

Especialmente relevante ha sido la media de medio plazo, que ha tenido un mayor impacto y ha ayudado al valor a mantener las subidas. En cuanto a los volúmenes de negociación, estos se han mantenido totalmente estables.

No obstante, lo más relevante para el valor se está produciendo en el muy corto plazo, ya que Mapfre desarrolla una fase de rebote técnico en forma de varias ondas alcistas. Esta estructura está llevando al precio a mirar hacia sus máximos históricos, en formato intradiario, alcanzados el pasado 10 de octubre, en la zona de los 4,11 euros por título.

En la sesión de hoy, el valor ha abierto con un pequeño hueco alcista, dejando ya atrás y de forma definitiva la zona de los 4 euros por acción, un nivel psicológico de gran importancia.

Así pues, esta zona técnica será la referencia clave a la hora de plantear cualquier tipo de estrategia sobre el valor. En la medida en que veamos a Mapfre alcanzar y superar los 4,11 euros por título y cerrar dos sesiones diarias consecutivas o una semanal por encima de este nivel, el valor ofrecerá una interesante señal de compra para el corto plazo.

Si finalmente se diera el escenario que describimos, entraría en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado por dividendo y ampliación, permitiendo la introducción de una orden de compra.

Dado el elevado nivel de sobrecompra acumulado, la posición que se tome no debería superar un tercio del capital destinado a un valor de estas características. La orden de protección, en el caso de que su índice de referencia, el Ibex 35, pudiera girarse y acometer una fase correctiva, no debería situarse a más de un 3% desde el nivel de entrada.

En cualquier caso, si el valor ya se encuentra en cartera, no debería permitirse una caída por debajo de los 3,99 euros, manteniéndose mientras tanto una recomendación clara de mantener.