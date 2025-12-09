Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Se recomiendan órdenes de protección en estos valores para gestionar el riesgo ante posibles caídas en sus precios.

BBVA, Ferrovial, CaixaBank e IAG destacan como valores a vigilar, gracias a su buen momento técnico y el interés de los inversores.

El selectivo español recupera los 16.700 puntos a la espera de la decisión de la Fed sobre los tipos de interés.

El selectivo español comenzó la semana recuperando los 16.700 puntos y ahora solo queda esperar a la decisión de la Fed sobre los tipos de interés el próximo martes por la noche.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense comenzó la semana con correcciones aunque continúan muy cerca de sus correspondientes máximos históricos y también están a la espera de las noticias de la Fed.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,62 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros, colocando una orden de protección por si pierde los 56,22 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor se hace con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.