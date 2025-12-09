Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,13%) se aferra a los 16.700 puntos a la espera de la Fed

- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,13%, hasta los 16.734 puntos.

- Indra (+1,93%) y Solaria (+1,90%) son los valores más alcistas mientras que Fluidra (-2,33%) e IAG (-1,16%) sufren las mayores pérdidas.

- Las principales bolsas europeas suben ligeramente. La única excepción es el Cac 40 francés, que cotiza en negativo.

- En Wall Street, el Dow Jones subía un 0,29% y el S&P 500, un 0,10%. A su vez, el Nasdaq Composite se dejaba un 0,14%.

- Los inversores siguen a la espera de lo que pueda hacer y decir la Reserva Federal (Fed) al término de la reunión de dos días de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que comienza esta tarde.

- El mercado da una probabilidad del 90% a que el banco central volverá a bajar sus tasas de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual. Pero no está nada claro qué hará a continuación.

- “Los inversores están convencidos de que en el seno del FOMC seguirán las discusiones entre los miembros que están más preocupados por la evolución de la inflación y los que piensan que ahora es el momento de centrarse en la debilidad del mercado laboral”, señalan los analistas de Link Securities.

- Estados Unidos contabilizaba en octubre 7,7 millones de puestos de trabajo vacantes, segúnla encuesta JOLTS (the Job Openings and Labor Turnover Survey). Se esperaba una cifra de 7,2 millones de vacantes.

- El bitcoin pelea por no perder la cota de los 90.000 dólares mientras pierde volatilidad.

- El precio del oro gotea lentamente tras no poder consolidar precios por encima de los 4.263 dólares y ahora toca mirar al soporte de los 4.163 dólares.

- El barril de petróleo Brent mantiene su lateralidad y ahora amenaza la zona de soporte que se encuentra en la zona de los 62 dólares.

- El par EURUSD se mantiene estable por encima de los 1,1630 pero sin poder colocarse por encima de la resistencia de los 1,1682 que se presenta como clave para poder seguir escalando posiciones.