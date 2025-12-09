Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 (+0,13%) se aferra a los 16.700 puntos a la espera de la Fed
Indra (+1,93%) y Solaria (+1,90%) son los valores más alcistas mientras que Fluidra (-2,33%) e IAG (-1,16%) sufren las mayores pérdidas.
LAS CLAVES
- 17:46 Así cierra el Ibex 35
- 16:01 Las vacantes laborales en EE. UU. sorprenden al alza según el JOLTS
- 15:38 Así abre Wall Street
- 10:20 Analizamos el comportamiento de las acciones de Mapfre
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 09:00 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:04 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:34 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 cierra la sesión de este martes con una subida del 0,13%, hasta los 16.734 puntos.
- Indra (+1,93%) y Solaria (+1,90%) son los valores más alcistas mientras que Fluidra (-2,33%) e IAG (-1,16%) sufren las mayores pérdidas.
- Las principales bolsas europeas suben ligeramente. La única excepción es el Cac 40 francés, que cotiza en negativo.
- En Wall Street, el Dow Jones subía un 0,29% y el S&P 500, un 0,10%. A su vez, el Nasdaq Composite se dejaba un 0,14%.
- Los inversores siguen a la espera de lo que pueda hacer y decir la Reserva Federal (Fed) al término de la reunión de dos días de su Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), que comienza esta tarde.
- El mercado da una probabilidad del 90% a que el banco central volverá a bajar sus tasas de interés de referencia en un cuarto de punto porcentual. Pero no está nada claro qué hará a continuación.
- “Los inversores están convencidos de que en el seno del FOMC seguirán las discusiones entre los miembros que están más preocupados por la evolución de la inflación y los que piensan que ahora es el momento de centrarse en la debilidad del mercado laboral”, señalan los analistas de Link Securities.
- Estados Unidos contabilizaba en octubre 7,7 millones de puestos de trabajo vacantes, segúnla encuesta JOLTS (the Job Openings and Labor Turnover Survey). Se esperaba una cifra de 7,2 millones de vacantes.
- El bitcoin pelea por no perder la cota de los 90.000 dólares mientras pierde volatilidad.
- El precio del oro gotea lentamente tras no poder consolidar precios por encima de los 4.263 dólares y ahora toca mirar al soporte de los 4.163 dólares.
- El barril de petróleo Brent mantiene su lateralidad y ahora amenaza la zona de soporte que se encuentra en la zona de los 62 dólares.
- El par EURUSD se mantiene estable por encima de los 1,1630 pero sin poder colocarse por encima de la resistencia de los 1,1682 que se presenta como clave para poder seguir escalando posiciones.
-
Así cierra el Ibex 35
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
El Ibex 35 cotiza todavía con escaso movimiento tras una sesión que comenzó prácticamente plana y donde la actividad y la volatilidad se mantuvieron bajas hasta la apertura del mercado estadounidense.
Ya en la tarde, los alsistas lograron una reacción algo más consistente, aunque las ganancias continuaron siendo moderadas y la sesión se caracterizó por ir de menos a más.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español gana un 0,25% en los 16.754 puntos.
El podio de mejores valores está compuesto, en estos instantes, por: Indra (+1,91%), ACS (+1,59%) y Mapfre (+1,48%).
Las mayores caídas son para: Fluidra (-1,79%), Merlin Properties (-1,24%) y Naturgy (-1,14%).
-
Inocsa ajusta precio de venta forzosa tras dividendo de Catalana Occidente
Inocsa ha comunicado que, tras el dividendo a cuenta de 4,65 euros por acción aprobado por Grupo Catalana Occidente y que se abonará el 17 de diciembre de 2025, el precio de la venta forzosa de acciones se ajusta a 45,10 euros por acción.
Los accionistas que vendan antes de la fecha ex derecho recibirán 49,75 euros por acción. Inocsa destinará 250 millones de euros a la primera cuota de amortización de la financiación de la oferta y 285 millones a amortización anticipada, sin distribuir parte del dividendo recibido a sus propios accionistas.
-
La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años alcanza máximos desde septiembre
La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años sube hasta el 4,2%, su nivel más alto desde finales de septiembre.
El aumento se produce tras datos laborales más sólidos de lo esperado, que generan expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal.
-
Procter & Gamble lidera ganancias en el Dow Jones de industriales
En el Dow Jones de industriales, Procter & Gamble encabeza las subidas con un 1,22%, seguida de IBM con un 1,20% y Johnson & Johnson con un 1,06%.
En el lado negativo, Verizon retrocede un 2,30%.
El índice avanza un 0,20%, con movimientos bastante livianos durante la sesión.
-
La plata al contado marca un récord histórico
La plata al contado alcanza un máximo histórico de 59,71 dólares por onza, reflejando un fuerte impulso alcista en el mercado de metales preciosos.
-
El euro se mantiene débil frente al dólar y sin impulso
El euro no logra superar la media móvil de 100 periodos y registra movimientos muy leves, cediendo un 0,10% hasta 1,1629 dólares.
La divisa se mantiene en un proceso de consolidación de niveles, a la espera de la reunión de la Fed que podría marcar la dirección a corto plazo.
-
Reacción del índice Dólar, S&P 500 y bonos gubernamentales tras dato JOLTS
Este ha sido el comportamiento del índice Dolar, del S&P 500 y de los bonos gubernamentales tras el dato JOLTS de ofertas de empleo del mes de octubre en EE. UU.:
-
El índice principal de EE. UU. se mantiene estable en septiembre
El índice principal estadounidense registró una caída del 0,3% en septiembre, en línea con lo esperado y con el dato previo.
La estabilidad del indicador refleja un comportamiento contenido del mercado en el mes y confirma la tendencia moderada de la actividad económica.
-
Las vacantes laborales en EE. UU. sorprenden al alza según el JOLTS
Las ofertas de empleo en EE. UU. se sitúan en 7,67 millones, por encima de los 7,117 millones previstos y de los 7,227 millones previos.
El dato refleja mayor fortaleza del mercado laboral de lo esperado y puede influir en las expectativas sobre la política monetaria de la Fed.
-
El selectivo español avanza con tímidas ganancias
El Ibex 35 se mantiene en positivo y avanza de forma muy moderada, con una subida de 24 puntos desde el cierre previo, un 0,15% hasta los 16.736 puntos.La sesión sigue marcada por movimientos contenidos y escaso impulso direccional.
En la parte alta de la tabla, ACS lidera las ganancias con un repunte del 2,01%, mientras que en el lado negativo destaca IAG, que retrocede un 0,92%.
-
Hassett ve amplio margen para más recortes de tipos y un momento económico “transformador”
Hassett afirmó que existe margen para recortes de tipos superiores a 25 pb y subrayó el fuerte crecimiento de los salarios reales, comparable al de los años 90.
Señaló que la IA supone un impulso a la productividad incluso mayor que el ordenador y describió el contexto actual como un periodo transformador.
Sobre la Fed, dijo que consideraría a Scott Bessent como primera opción para presidirla, aunque este no quiere el puesto, y evitó concretar la magnitud de los recortes, remitiéndose a “esperar y ver”.
-
Así abre Wall Street
-
El Ibex 35 rompe el lateral al alza pero vuelve a frenarse
El Ibex 35 ha superado en los últimos minutos la parte alta del rango estrecho en el que llevaba moviéndose toda la sesión, alcanzando los 16.733 puntos, aunque los bajistas han vuelto a aparecer.
La jornada sigue marcada por la falta de movimiento tendencial, a la espera de la reunión de la Fed. Con la apertura de Wall Street, podrían incrementarse las oscilaciones en el selectivo español.
-
Santander refuerza su servicio de análisis de renta variable en EEUU con MoffettNathanson
Santander Corporate & Investment Banking ha anunciado que su broker-dealer en EEUU, Santander US Capital Markets, ha firmado una alianza estratégica de análisis de renta variable con MoffettNathanson, una firma centrada en el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones (TMT).
Se trata de la cuarta alianza de análisis de renta variable de Santander CIB en Estados Unidos, tras los acuerdos alcanzados previamente con Telsey Advisory Group (consumo minorista y comercio electrónico), Vertical Research Partners (industria y materiales) y Nephron Research (sector sanitario).
-
UBS mantiene postura neutral sobre Apple y pone el foco en la App Store
UBS reitera su recomendación Neutral sobre Apple, con un precio objetivo de 280 dólares. El crecimiento de los ingresos de la App Store se moderó al 6% en noviembre y al 5% ajustado por tipo de cambio.
Para lograr un crecimiento de doble dígito en el trimestre de diciembre de 2025, el negocio necesitaría acelerar hasta una tasa del 15%-20% en diciembre, un escenario que el banco sigue viendo exigente.
-
Algori cierra una ronda de 3,6M para escalar su plataforma de datos de compra con IA en Europa y Latinoamérica
La startup española Algori ha cerrado una ronda de 3,6 millones de euros para acelerar su expansión a Europa y Latinoamérica y seguir ampliando su panel de compra basado en IA, con el que ofrece datos mucho más detallados sobre qué compran los consumidores, a un nivel de precisión que los paneles tradicionales no alcanzan.
En la ronda han participado Red Bull Ventures, Tech Transfer Agrifood (Clave Capital) y otros inversores que respaldan este crecimiento.
-
CaixaBank incorpora a Afi y Ávoris como colaboradores para fortalecer la atención al colectivo sénior
La entidad ofrecerá a los clientes la posibilidad de contar con Afi como asesor independiente cuando estén interesados en licuar su patrimonio inmobiliario.
Facilitea incorpora paquetes de Ávoris, del Grupo Barceló, para reforzar la oferta de viajes con sentido para personas mayores, con ventajas como la financiación al 0% TAE con CaixaBank.
-
BBVA amplía sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio con oficina en Abu Dabi
BBVA ha ampliado sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio tras obtener la licencia preliminar de la autoridad de Abu Dhabi Global Market (ADGM), según ha informado el banco en un comunicado.
En concreto, esta autorización permitirá a BBVA ampliar sus servicios de banca corporativa y de inversión y reforzar su posicionamiento como socio estratégico para clientes corporativos e institucionales en la región.
El responsable de BBVA Corporate & Investment Banking (CIB) en Oriente Medio, Eduardo Ortiz Gross, ha sido nombrado senior executive officer de la oficina de Abu Dabi, desde donde liderará las operaciones del banco en la región.
BBVA está presente en Abu Dabi desde 2013 a través de una oficina de representación. Con esta nueva licencia, el banco podrá ampliar sus servicios de banca mayorista en Oriente Medio, ofreciendo soluciones de financiación, asesoramiento, mercados globales y operaciones transfronterizas para clientes corporativos e institucionales.
-
Indra, ACS y Mapfre lideran las alzas del Ibex 35 ahora
En estos instantes, si echamos la mirada al índice español, vemos que Indra, con una subida del 2,24%, lidera las alzas, seguida de ACS, que suma un 1,95%, y de Mapfre, tercer valor más alcista con un avance del 1,02%.
En el lado opuesto, IAG encabeza las caídas con un retroceso del 1,31%, seguida de Fluidra y Enagás, que ceden un 0,75% y un 0,54%, respectivamente.