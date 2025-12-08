Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Las estrategias incluyen órdenes de protección para limitar pérdidas si los valores pierden determinados niveles de precio en cierre.

BBVA, Ferrovial, CaixaBank e IAG son valores destacados por su buen momento técnico y potencial de inversión, con niveles clave de entrada y protección.

El mercado estadounidense sigue al alza, impulsado por las expectativas de una bajada de tipos de interés por parte de la Fed.

El selectivo español marcó nuevos máximos históricos, aunque cerró por debajo de los 16.700 puntos tras una recogida de beneficios.

El selectivo español marcó nuevos máximos históricos en base intradiaria el pasado viernes, pero sufrió de cara al cierre una recogida de beneficios que le llevó a perder los 16.700 puntos y ahora habrá que ver si tiene continuidad en el día de hoy.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense continúa con la reacción alcista camino de la zona de máximos históricos gracias al descuento de una bajada de tipos de interés por parte de la Fed este miércoles.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros, por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,39 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros, colocando una orden de protección por si pierde los 55,58 euros en base cierres.

3) CaixaBank: El valor se hace con los 10 euros, por lo que vamos a entrar si vemos que quedan confirmados con un segundo cierre consecutivo, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 9,82 euros en base cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.