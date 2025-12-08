Indra reafirmará su rebote técnico si supera los 47,50 euros con los filtros adecuados

Las Bolsas, tanto de acciones como de deuda, inician la semana con un tono de prudente optimismo ante la posibilidad de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés, aunque la cita apunta a convertirse en una de las reuniones más tensas de los últimos tiempos.

El Ibex 35 parte este lunes desde los 16.688 puntos, nivel en el que concluyó la sesión del viernes tras retroceder un 0,34%. Pese a que el mercado español abre con normalidad, la jornada festiva en España anticipa una negociación más reducida de lo habitual. Al analizar los movimientos de los integrantes del selectivo español, destaca este lunes el comportamiento positivo de las acciones de Indra.

Indra pujará por el contrato para implantar el nuevo sistema de pago digital del transporte público de la Comunidad de Madrid, una de las mayores licitaciones tecnológicas del Consorcio Regional de Transportes. La compañía española concurrirá en consorcio con la alemana Kontron, en un proceso que ha despertado un notable interés en el sector, con un total de diez ofertas presentadas.

Además, hay otro hecho relevante que está apoyando su cotización en la sesión de hoy. Indra Group ha alcanzado un acuerdo con Teknei, empresa tecnológica con sede en Bilbao especializada en consultoría, desarrollo de software y soluciones IT, para la venta de su unidad de Business Process Outsourcing (BPO) en España, Colombia, Italia, Perú, México, Chile y Portugal por un importe de 96,6 millones de euros.

Teknei es un operador de referencia en este segmento, con un firme compromiso con la excelencia y la innovación. Ambas compañías trabajarán conjuntamente para asegurar una integración fluida para los profesionales, los equipos y los clientes.

Desde el punto de vista técnico, el comportamiento de los títulos de Indra resulta especialmente interesante en el ejercicio 2025, con una revalorización acumulada que supera el 185%, en un año brillante para el valor desde que concluyó el segundo mes de cotización, es decir, a partir de febrero.

Tras un periodo de lateralización que se prolongó durante varios meses, fue a mediados del pasado mes de febrero, y desde la zona próxima a los 16 euros por acción, cuando Indra inició una potente fase alcista que llevó al valor, en un primer impulso, a buscar la zona de los 39 euros.

Evolución de las acciones de Indra Eduardo Bolinches TradingView

En ese entorno construyó un techo de mercado a medio plazo, seguido de una fase correctiva de calado que derivó en una caída cercana al 17%, hasta buscar un suelo en los 32,50 euros.

El segundo tramo alcista arrancó precisamente desde ese nivel de 32,50 euros y llevó a Indra a marcar máximos históricos en formato intradiario durante los primeros compases del pasado mes de noviembre, en la zona de los 51,25 euros por acción, tras lo cual se produjo un nuevo ajuste correctivo de entidad.

A pesar de toda esta volatilidad, el valor ha respetado sus niveles técnicos más relevantes. En el muy corto plazo, el gráfico muestra un apoyo muy claro en la media móvil de 50 periodos, que ha frenado el deterioro de las cotizaciones en las últimas semanas, provocando un nuevo repunte técnico y permitiendo recuperar la zona de soporte de los 47,50 euros.

Esta última recuperación no ha sido sencilla, ya que los bajistas dibujaron en la jornada del pasado viernes una vela preocupante, con una fuerte mecha superior, señal de que los alcistas no lograron controlar la situación. En la sesión de hoy, Indra se sitúa ya por encima de los 47,50 euros por título, a falta de confirmación.

Así, y desde un enfoque operativo, será necesario esperar a la confirmación de la ruptura de los 47,50 euros, que se producirá cuando se registren dos cierres diarios consecutivos por encima de ese nivel o un cierre semanal.

Este escenario permitiría introducir una orden de compra, con un primer objetivo en el origen del último de los huecos bajistas pendientes de cerrar, situado en los 50,05 euros, y un segundo objetivo en los máximos del año, en los 51,25 euros.

Dado el elevado nivel de sobrecompra que acumula el valor en el muy corto plazo, la posición no debería superar un tercio de lo destinado habitualmente a un valor de estas características.

Además, conviene establecer una orden de protección ante un posible giro inesperado del índice de referencia, el Ibex 35, que arrastre al valor a la baja, situándola por debajo de los mínimos del pasado viernes, es decir, por debajo de los 47,14 euros en base cierres.