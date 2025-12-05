Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 afloja tras superar los 16.800 puntos pese al impulso de Indra

- El Ibex 35 sube un 0,04%, hasta los 16.753,46 puntos, pasada la media sesión de este viernes. El selectivo afloja tras marcar nuevos máximos intradiarios cerca de los 16.850 enteros.

- Por ahora, el avance semanal es del 2,3%.

- Las principales bolsas europeas -con la excepción de Londres- permanecen en positivo. Los avances van del 0,05% al 0,85%.

- Wall Street también sube. El Dow Jones suma un 0,37%; el S&P 500, un 0,29%, y el Nasdaq Composite, un 0,28%.

- La atención de los inversores la acapara la publicación del índice de precios de consumo personal de Estados Unidos (el PCE, por sus siglas en inglés) del mes de septiembre. En su versión subyacente, es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación.

- Se espera que el PCE general haya repuntado una décima en septiembre, hasta el 2,8% y que la tasa subyacente haya caído una décima, hasta el 2,8%.

- El mercado da por hecho que el banco central estadounidense reducirá los tipos de interés 25 puntos básicos cuando sus miembros se reúnan los próximos 9 y 10 de diciembre.

- El bitcoin no se aleja de la zona de resistencias de los 93.000 dólares y salva el soporte de los 91.000 dólares.

- El precio del oro rebota de nuevo sin tener que buscar el apoyo de la zona de los 4.123 dólares e intentará romper el rango lateral en el que se encuentra por la parte superior.

- El barril de petróleo Brent se presenta ante la resistencia que forman las dos medias de medio y largo plazo en la zona de los 63,35 dólares.

- El par EURUSD intenta recuperarse de las caídas de ayer para pelear por los 1,1665.