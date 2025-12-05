Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 afloja tras superar los 16.800 puntos pese al impulso de Indra
El selectivo español intenta poner la guinda a una semana cerrando en nuevos máximos históricos.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 16:01 El PCE subyacente de EE. UU. se enfría ligeramente en septiembre
- 15:35 Así abre Wall Street
- 10:03 Analizamos el comportamiento técnico de las acciones de Grifols
- 09:05 Así abre el Ibex 35
- 08:45 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:31 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:34 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 sube un 0,04%, hasta los 16.753,46 puntos, pasada la media sesión de este viernes. El selectivo afloja tras marcar nuevos máximos intradiarios cerca de los 16.850 enteros.
- Por ahora, el avance semanal es del 2,3%.
- Las principales bolsas europeas -con la excepción de Londres- permanecen en positivo. Los avances van del 0,05% al 0,85%.
- Wall Street también sube. El Dow Jones suma un 0,37%; el S&P 500, un 0,29%, y el Nasdaq Composite, un 0,28%.
- La atención de los inversores la acapara la publicación del índice de precios de consumo personal de Estados Unidos (el PCE, por sus siglas en inglés) del mes de septiembre. En su versión subyacente, es el indicador favorito de la Fed para medir la inflación.
- Se espera que el PCE general haya repuntado una décima en septiembre, hasta el 2,8% y que la tasa subyacente haya caído una décima, hasta el 2,8%.
- El mercado da por hecho que el banco central estadounidense reducirá los tipos de interés 25 puntos básicos cuando sus miembros se reúnan los próximos 9 y 10 de diciembre.
- El bitcoin no se aleja de la zona de resistencias de los 93.000 dólares y salva el soporte de los 91.000 dólares.
- El precio del oro rebota de nuevo sin tener que buscar el apoyo de la zona de los 4.123 dólares e intentará romper el rango lateral en el que se encuentra por la parte superior.
- El barril de petróleo Brent se presenta ante la resistencia que forman las dos medias de medio y largo plazo en la zona de los 63,35 dólares.
- El par EURUSD intenta recuperarse de las caídas de ayer para pelear por los 1,1665.
-
Así cierra el Ibex 35
KESPVID251205_1003744045007
-
Ibex 35, mejores y peores de la sesión
Jornada de más a menos en el Ibex 35, que alcanzó los máximos de la sesión en 16.844 puntos, girándose en ese nivel y sufriendo una presión bajista constante durante prácticamente toda la sesión, que se ha intensificado en la última hora.
Los bajistas se imponen en estos momentos y el Ibex 35 tantea la zona de 16.700 puntos, luchando por no perderla.
A falta de pocos minutos para el cierre de la sesión en Europa, el índice español se deja un 0,32% en los 16.692 puntos. El saldo semanal es positivo con una subida de algo más del 2%.
El podio de ganadores está compuesto, a esta hora, por: Fluidra (+1,82%), Puig Brands (+1,48%) y Redeia Corporación (+0,87%).
Las mayores caídas son para: Logista (-3,54%), Naturgy (-2,02%) y Solaria (-1,75%).
-
Peligran los 16.700 puntos
Los bajistas siguen acelerando la corrección en el Ibex 35 que se acerca, de forma peligrosa, a la zona de los 16.700 puntos.
La vela diaria que está dejando, con mecha por arriba, es una carcasa invertida con connotaciones bajistas.
-
El selectivo español acelera la caída
El Ibex 35 cede un 0,17% hasta los 16.717 puntos, presionado por la fuerza de los bajistas que intensifican las ventas antes del cierre.
-
La plata alcanza un máximo histórico de 58,99 dólares por onza
La plata al contado sube más de un 3% y marca un nuevo récord en 58,99 dólares por onza.
El impulso refleja la fuerte demanda de activos refugio y el interés de los inversores en metales preciosos ante la incertidumbre en los mercados.
-
Salesforce lidera las subidas en el sector industrial mientras Amgen se desploma
En el sector industrial, Salesforce encabeza los avances con una subida del 4,33%, seguida de Goldman Sachs con un 1,46% y Verizon con un 1,39%.
En la parte baja de la tabla, Amgen retrocede un 1,88%, 3M un 0,95% y Nvidia un 0,55%, mostrando un contraste significativo entre los valores más fuertes y los más débiles.
-
El selectivo español lucha por no pasar a terreno negativo
La fuerte presión ejercida por los bajistas desde la zona de los 16.780 puntos se está saldando con la pérdida de los mínimos intradiarios de la sesión y un giro a negativo por parte del Ibex 35 que ya pierde un 0,04%.
-
El euro se frena cerca de los 1,165 dólares pero mantiene estructura de rebote
El euro frente al dólar se detiene en la zona de los 1,1651 dólares, donde cotiza actualmente, formando una secuencia de mínimos crecientes que apunta hacia el objetivo de los 1,17 dólares.
La moneda única avanza ligeramente un 0,08%, reflejando un impulso contenido pero sostenido.
-
El Ibex 35 sigue bajo presión
El Ibex 35 continúa presionado a la baja y, pese al repunte puntual tras la apertura de Wall Street, se mantiene por debajo de los 16.800 puntos.
En el gráfico intradiario se observa una formación de máximos decrecientes, mientras el índice español avanza un 0,15% hasta los 16.771 puntos.
-
JP Morgan recomienda sobreponderar Repsol y le da un potencial alcista del 11%
Los analistas de JP Morgan han reiterado su recomendación de sobreponderar las acciones de Repsol, para las que han fijado un precio objetivo de 18 euros, lo que implica un potencial alcista cercano al 11% desde los niveles actuales de cotización.
-
Mejora la confianza del consumidor de EE. UU. según la Universidad de Michigan
El índice de expectativas del consumidor de la Universidad de Michigan sube en diciembre hasta los 55,0 puntos, por encima de los 52,0 esperados y de los 51,0 previos.
La confianza general del consumidor también avanza hasta los 53,3 puntos desde los 51,0 anteriores, señalando una percepción algo más favorable sobre la situación económica.
-
Los pedidos de fábrica repuntan en EE. UU. y las expectativas de inflación retroceden
Los pedidos de fábrica de EE. UU. aumentan un 1,4% mensual en septiembre, mientras que las expectativas de inflación de la Universidad de Michigan para diciembre se moderan al 4,1%, mejorando frente al 4,5% previo.
El dato combina fortaleza en la actividad industrial con una ligera relajación en las expectativas de precios.
-
El PCE subyacente de EE. UU. se enfría ligeramente en septiembre
El índice de precios del gasto en consumo personal subyacente mensual se sitúa en el 0,2%, en línea con lo previsto y sin cambios frente al dato anterior.
En tasa anual, el PCE subyacente modera su crecimiento al 2,8%, por debajo del 2,9% esperado y previo, reforzando la idea de una progresiva relajación de las presiones inflacionistas en EE. UU.
-
El BCE alerta de riesgos y no tolerará desviaciones prolongadas de la inflación
Villeroy, miembro del Consejo del BCE, ha advertido de que la institución no toleraría un desvío persistente de la inflación por debajo del objetivo del 2%.
Además, ha señalado que los riesgos para el escenario de inflación siguen siendo significativos, reforzando la cautela del banco central sobre la evolución de los precios en la eurozona.
-
Así abre Wall Street
-
El selectivo español espera la apertura americana en zona de mínimos intradía
A falta de pocos minutos para que Wall Street abra, el Ibex 35 cotiza en plena zona de mínimos intradía y lucha por no perder los 16.750 puntos, con alzas muy reducidas del 0,04% pese a que la mayoría de los valores se mantienen en positivo.
Destaca en negativo Logista con una caída del 3,20%, seguida de Naturgy con un descenso del 1,54%, mientras que en la parte alta Indra avanza un 2,90%, Fluidra un 1,78% y Redeia se sitúa como el tercer valor más alcista con una subida del 1,13%.
-
Comportamiento del dólar canadiense contra el yen japonés tras datos
Esta es la reacción que se ha producido del dólar canadiense contra el yen japonés tras los datos macro que acabamos de conocer:
-
El empleo canadiense sorprende y frena el deterioro del mercado laboral
Canadá crea 53.600 empleos en noviembre, muy por encima de la previsión de caída de 1.500 y aunque por debajo del dato anterior de 66.600.
La tasa de desempleo se sitúa en el 6,5%, mejorando claramente frente al 7,0% esperado y al 6,9% previo, lo que apunta a una resistencia mayor de lo previsto del mercado laboral
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: +0,03% en 454,59 dólares.
Netflix: -2,69% en 100,43 dólares.
Nvidia: +0,38% en 184,08 dólares.
Warner Bros Discovery: +0,04% en 24,62 dólares.
Meta Platforms: +0,61% en 665,55 dólares.
Oracle: +2,74% en 220,10 dólares.
AMD: +0,68% en 217,44 dólares.
Amazon.com: +0,39% en 230,00 dólares.
Alphabet A: +0,40% en 318,97 dólares.
Microsoft: +0,32% en 482,35 dólares.
-
El Ibex 35 marca nuevos mínimos y se diluye el rebote
Nuevos mínimos de la sesión para el Ibex 35, que alcanza los 16.746 puntos, reduciendo el avance al 0,06%. La presión bajista se mantiene y sigue erosionando el signo positivo del selectivo español.