¿Qué nos depara el 2026 en los mercados?

En un entorno donde todo puede cambiar en un instante, es difícil hacer predicciones más allá de un mes y mucho menos de un año entero. Dicho esto, basarse en pronósticos, incluso los de los bancos, siempre es arriesgado. Lo que sí nos da la visión de los expertos es una buena idea del sentimiento general.

Y ¿cómo ven el futuro los “más listos”? Empezando por la geopolítica, según The Economist, los conflictos seguirán activos en Ucrania, Sudán y Myanmar. Además, se espera que las tensiones aumenten en el Ártico, en el ciberespacio e incluso en el fondo del mar.

Hablando de economía, Allianz prevé que el crecimiento global será de alrededor del 2,7%, impulsado por la inteligencia artificial y políticas activas, a pesar de la fragmentación comercial.

El crecimiento global será de alrededor del 2,7%, impulsado por la inteligencia artificial y políticas activas

En Estados Unidos, el crecimiento podría situarse entre el 1,5% y el 2%, con una inflación que se mantendría por encima del 3%.

En Europa, se espera un avance más moderado, entre el 1% y el 1,5%, con una inflación baja que permitiría al BCE recortar tipos. Por su parte, el Reino Unido crecería por debajo del 1%.

En Asia, China verá un crecimiento más moderado por la guerra comercial con EE.UU., aunque la inversión en tecnología seguirá impulsando la actividad. Japón, en cambio, buscará reflación, pero con subidas de tipos limitadas.

En cuanto a los mercados, Deutsche Bank espera que el S&P 500 alcance los 8.000 puntos en 2026 gracias a beneficios sólidos de las empresas, recompras y el auge de la inteligencia artificial.

Deutsche Bank espera que el S&P 500 alcance los 8.000 puntos en 2026

HSBC y JPMorgan apuestan por 7.500, con margen para llegar a 8.000 si la Fed decide recortar tipos de manera agresiva.

Por su parte, Morgan Stanley y Wells Fargo ven un mercado fuerte alrededor de 7.800, aunque Wells Fargo advierte sobre una posible burbuja relacionada con la IA.

Bank of America destaca que el consumo robusto, el gasto corporativo, el estímulo fiscal y un dólar más débil son motores importantes del mercado, aunque advierte sobre riesgos como los aranceles y que los beneficios de la IA no se distribuyen de manera uniforme.

En cuanto a bonos y materias primas, TD Bank prevé que los bonos a 10 años sigan bajando y que el dólar se mantenga más débil. Al mismo tiempo, el oro y otros metales podrían subir, impulsados por una política más dovish de la Fed.

Al final, nadie sabe con certeza qué pasará. Pero, por ahora, los escenarios más probables parecen favorecer tanto a los activos de riesgo como al oro.

***Igor Kuchma es analista de Trading View.