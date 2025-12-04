CaixaBank: dos cierres diarios por encima de los 10 euros activarían nuevos objetivos

Analistas valoran positivamente la apuesta de CaixaBank por la inteligencia artificial y su solidez financiera en un entorno de desaceleración.

La superación de los 10 euros por acción en dos cierres diarios o uno semanal activaría un nuevo objetivo técnico en los 10,40 euros.

Las acciones de CaixaBank acumulan una revalorización superior al 100% en el año y muestran una clara tendencia alcista en su gráfico técnico.

CaixaBank destaca en el Ibex 35 tras adelantar parte de su estrategia de financiación con una exitosa emisión de bonos en libras.

El Ibex 35 cerró la última sesión con una subida del 0,68%, hasta los 16.585,7 puntos, después de marcar durante la jornada nuevos máximos históricos en la zona de los 16.750 puntos. El índice encadena ocho sesiones consecutivas al alza y acumula una revalorización del 43% en lo que va de año. Entre sus integrantes, destacamos en la sesión del jueves el comportamiento de las acciones de CaixaBank.

Uno de los factores que ha favorecido que el valor se sitúe en la parte alta de la tabla es que CaixaBank ha adelantado parte de su estrategia de financiación prevista para 2026 con una emisión en libras ligada a la refinanciación de un bono de 500 millones, con vencimiento en diciembre de ese año y con opción de amortización anticipada.

La demanda triplicó el volumen colocado y el cupón se ha situado en el 4,75%, frente al 1,5% de la emisión sustituida.

Además, los bancos españoles han intensificado sus esfuerzos para mejorar la eficiencia mediante el uso de inteligencia artificial, aunque en esta carrera CaixaBank se perfila como potencial vencedor a juicio de los analistas de Jefferies.

Por un lado, su posición como líder en el mercado nacional de préstamos, seguros y gestión de activos le proporciona una base de clientes y de datos de gran valor para alimentar y desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial.

Por otro, su elevada capacidad de inversión le permite impulsar proyectos de gran envergadura en un entorno macroeconómico de desaceleración, un aspecto que Jefferies valora como muestra de solidez financiera y de una apuesta estratégica a largo plazo.

Desde el punto de vista técnico, los títulos de CaixaBank son de los más alcistas del Ibex 35, acumulando en el ejercicio en curso una revalorización superior al 100%, en un contexto en el que el índice sectorial bancario europeo también se encuentra próximo a las zonas de máximos anuales.

Evolución de las acciones de CaixaBank Eduardo Bolinches TradingView

Durante este año, la volatilidad del valor ha sido muy reducida, algo que refleja su gráfico técnico, que presenta una clara sucesión de mínimos y máximos crecientes.

Esta estructura va acompañada por su correspondiente directriz alcista y por el soporte dinámico de sus tres medias móviles más representativas, las de 50, 100 y 200 periodos. CaixaBank ha mantenido además un volumen de negociación constante, y los episodios de sobrecompra registrados a lo largo del ejercicio no han sido un obstáculo para que el valor continúe avanzando a buen ritmo.

No obstante, el valor también ha atravesado algunos períodos de lateralización, aunque siempre dentro de un contexto claramente alcista, ya que su directriz o zona de mínimos crecientes no ha sido perforada en ningún momento y ha sido respetada cada vez que se ha producido algún ajuste correctivo.

Si nos centramos en el muy corto plazo, observamos una reacción alcista iniciada a finales del mes de noviembre desde la zona de los 9 euros por acción, que actuó como soporte clave. Se trata de una referencia que en el pasado funcionó como resistencia y que ha vuelto a atraer compras, provocando un nuevo tramo alcista que ha relanzado el precio hacia la zona de los 10 euros por título.

Tras la superación de los máximos históricos alcanzados el pasado 13 de noviembre en la zona de los 9,68 euros por acción, CaixaBank ha entrado durante esta semana en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado por dividendo y ampliación.

Esto implica la ausencia de referencias técnicas previas que puedan frenar su avance, más allá de la zona psicológica de los 10 euros, que constituye su principal referencia de corto plazo.

Por tanto, en la medida en que se produzcan dos cierres diarios consecutivos, o bien un cierre semanal, por encima de los 10 euros, se activaría una señal clara de entrada en el lado largo, con un objetivo técnico situado en los 10,40 euros por acción.

Así pues, y con el único propósito de limitar el riesgo en la operación, estableceremos una orden de protección que situaremos por debajo de los 9,68 euros, es decir, su más inmediato soporte intermedio. Si ya se tienen títulos en cartera, la recomendación sería mantener posiciones.