Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español sigue subiendo, pero se aleja de sus máximos diarios, lo que genera ciertas dudas sobre si podrá alcanzar máximos históricos esta semana. El mercado estadounidense muestra recuperación tras las recientes correcciones, especialmente el Nasdaq 100 que logra recuperar en su totalidad. BBVA, Ferrovial, Redeia e IAG son valores destacados para invertir actualmente, cada uno con niveles técnicos clave y órdenes de protección recomendadas ante posibles caídas. Ferrovial marca nuevos máximos históricos, mientras que BBVA, Redeia e IAG muestran señales técnicas importantes que han activado oportunidades de entrada con gestión de riesgo.

El selectivo español continúa escalando posiciones aunque ayer cerró en niveles muy alejados de los máximos del día y genera dudas más que razonables sobre su posibilidad de atacar máximos históricos antes de terminar la semana.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense se recupera parcialmente de las correcciones de ayer y en el caso del Nasdaq 100 lo consigue en su totalidad.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 18,16 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos y entramos al confirmar con dos cierres por encima de los 56 euros colocando una orden de protección por si pierde los 54,90 euros en base cierres.

3) Redeia: Entramos en el valor al ver que se hace con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 15,23 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,41 euros en base cierres.