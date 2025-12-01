BBVA recupera fortaleza, desafía a los bajistas y apunta a la zona de los 19,085 euros

Se recomiendan estrategias diferenciadas para inversores: mantener posiciones si ya se posee BBVA o esperar confirmaciones técnicas para nuevas entradas si aún no se tiene en cartera.

El valor ha marcado máximos históricos en noviembre y se apoya en niveles clave, lo que refuerza su fortaleza técnica y la posibilidad de buscar nuevas subidas.

Las acciones de BBVA mantienen una clara tendencia alcista, con una revalorización superior al 108% en 2025, superando ampliamente el rendimiento del Ibex 35.

BBVA ha retirado el recurso ante el Tribunal Supremo contra las condiciones impuestas por el Gobierno a la opa sobre Sabadell, lo que ha impulsado el valor de sus acciones.

El Ibex 35 cerró noviembre con su quinta subida mensual consecutiva, al avanzar un 2,11% hasta los 16.371,6 puntos. En lo que va de 2025, el índice acumula una revalorización del 41,2%. Al analizar los valores de su composición, destaca el comportamiento positivo de las acciones de BBVA en los primeros intercambios.

Uno de los hechos que está favoreciendo el avance de sus títulos es que BBVA ha desistido del recurso que presentó ante el Tribunal Supremo sobre la condición impuesta por el Gobierno que prohibía una fusión entre ambas entidades hasta al menos tres años después de la OPA.

En un texto, el banco expresa que mantiene el “sincero convencimiento” de que las condiciones impuestas por el Gobierno excedieron su capacidad de actuación sobre la ley nacional de Competencia, así como la normativa europea sobre libertad de establecimiento.

Si analizamos los títulos de BBVA desde un punto de vista técnico, observamos un valor claramente alcista en el corto, medio y largo plazo. BBVA inició su tendencia alcista actual cerca de la zona de los 9 euros por título, un nivel que tardó varios meses en consolidar y que sirvió como punto de arranque de la tendencia vigente.

Esta se inició a principios de 2025 y el valor ha protagonizado un ejercicio muy positivo, con una revalorización del precio de sus acciones superior al 108% frente a la ganancia del 41% de su índice de referencia, el Ibex 35.

A pesar de que el ejercicio en curso ha sido convulso para el valor, ello no ha impedido que BBVA desarrolle al menos cuatro ondas alcistas que han permitido elevar el precio de sus acciones de forma constante.

Este comportamiento permite trazar incluso una directriz alcista desde los mínimos alcanzados el pasado mes de abril, directriz que ha sido respetada en todo momento y que ha servido de apoyo para los rebotes registrados durante estos meses.

El conjunto de sus tres medias móviles más representativas, las de corto, medio y largo plazo, es decir, las de 50, 100 y 200 periodos, ha acompañado en todo momento al movimiento del valor, un síntoma inequívoco de fortaleza técnica.

Actualmente mantienen una clara pendiente alcista y durante meses han logrado sostener los distintos procesos correctivos que se han ido produciendo como consecuencia de la propia tendencia, sin que esta se haya visto dañada en ningún momento.

Evolución de las acciones de BBVA Eduardo Bolinches TradingView

Durante todo este ejercicio, dichas fases correctivas han servido para que los compradores siguieran tomando posiciones. De hecho, todavía permanece abierto un hueco alcista en la zona de los 13,31 euros por acción desde el pasado mes de julio y otro en los 16,35 euros durante el mes de octubre, lo que refuerza el sesgo positivo sobre el valor.

Uno de los hechos más relevantes en la evolución reciente de BBVA ha sido la conquista de máximos históricos en formato intradiario durante la sesión del pasado 13 de noviembre, en la zona de los 19,085 euros por acción.

Desde ese nivel se produjo un ajuste correctivo intenso que tanteó el soporte horizontal situado en los 17,47 euros, zona que ha vuelto a funcionar eficazmente como punto de apoyo para una reacción alcista clara.

A pesar de que los niveles de sobrecompra son extremos, ni en el pasado ni en el momento actual han supuesto un freno para la continuidad de las subidas. Por ello, el banco presenta elevadas probabilidades de volver a buscar la zona de máximos históricos si continúan apareciendo catalizadores positivos como el de la sesión de hoy.

Desde un punto de vista operativo, si ya se tiene BBVA en cartera, la estrategia más recomendable sería mantener posiciones. En cambio, si aún no se tienen títulos y se desea entrar en un valor con una tendencia alcista muy definida y con potencial adicional, se pueden plantear dos estrategias diferenciadas.

La primera, orientada a inversores conservadores, pasaría por esperar a que el valor supere la zona de máximos históricos, es decir, que registre dos cierres diarios consecutivos o un cierre semanal por encima de los 19,09 euros por acción.

En ese escenario, el valor emitiría una señal de compra relevante al entrar en subida libre técnica y absoluta en gráfico ajustado por dividendo y ampliación.

La segunda estrategia se activaría si BBVA registra un nuevo repliegue. En ese caso, se podría tomar un primer tercio de la posición en la zona de los 18,22 euros por acción, correspondiente a su soporte horizontal intermedio más relevante.

Si el movimiento correctivo se prolonga, cualquier aproximación a la zona de los 17,65 euros permitiría una segunda entrada, incorporando otro tercio de la posición habitual.

En ambos supuestos, no se permitiría una caída superior al 3,5% por debajo del nivel de compra, con el objetivo de limitar riesgos ante un posible giro inesperado del mercado.