El mercado vaticina el éxito de la opa de Deutsche Börse a Allfunds tras la salida de su anterior CEO

La operación es vista como parte de una tendencia de consolidación global y búsqueda de eficiencia tecnológica en la industria financiera, aunque algunos analistas consideran que Allfunds podría valer más a largo plazo.

La propuesta de Deutsche Börse ofrece 8,80 euros por acción, combinando efectivo y nuevas acciones del grupo, y está sujeta a condiciones previas y al marco regulatorio británico.

El cambio de CEO en Allfunds, con la salida de Juan Alcaraz y la llegada de Annabel Spring, ha facilitado el avance de la operación, eliminando reticencias previas a la venta.

El mercado y los profesionales del sector ven probable el éxito de la opa lanzada por Deutsche Börse para adquirir el 100% de Allfunds, con una oferta valorada en 5.300 millones de euros.

Las negociaciones exclusivas para la integración de Deutsche Börse y Allfunds han sido acogidas de buena gana tanto por el mercado como por los profesionales de la plataforma wealthtech española. Casi todo el mundo da por hecho que la operación terminará con éxito.

Tras la retirada de la opa de Euronext por Allfunds en 2023, cuando se valoraba en 5.500 millones de euros, el supermercado español de fondos de inversión había estado sondeando su venta entre los principales gestores de bolsa.

Ahora, la oferta de Deutsche Börse por el 100% contempla 5.300 millones, esto es, 200 millones de euros menos que entonces. Pero el contexto macroeconómico y financiero ha cambiado mucho desde aquel momento.

Allfunds debutó en bolsa en 2021 con una valoración inicial de 7.250 millones. En sus primeros meses, llegó a registrar una cotización bursátil de más de 11.500 millones. Pero desde 2022, cuando los tipos de interés subieron con fuerza y las tecnológicas se dieron un fuerte batacazo, la compañía ha ido arrastrando los pies por el parqué holandés.

La marcha atrás de Euronext se explicó por una due diligence insatisfactoria y el castigo a sus acciones que los inversores le infligieron tras anunciar su intento de opa por el gigante español de los fondos. Aunque numerosas voces del mercado afirman que el fundador y anterior consejero delegado de Allfunds, Juan Alcaraz, perseguía una transacción de unos 9.000 millones de euros, siendo el principal freno para el apretón de manos.

Muy lejos de lo que Euronext estaba dispuesta a pagar… y de lo que Deutsche Börse ofrece hoy.

Pero Alcaraz ya no es el CEO de Allfunds desde el pasado verano. Le ha sustituido Annabel Spring, llegada desde HSBC. Alcaraz asumió un papel de asesor durante doce meses para garantizar una transición fluida, pero las decisiones clave ya son cosa de Spring y el consejo de administración.

Presión de Hellman & Friedman

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes relacionadas con Allfunds, su nueva CEO no tiene ningún incentivo de venta del banco mayorista en su contrato. Pero está abierta a cualquier escenario, y los directivos y ejecutivos que la rodean ven con buenos ojos la operación de Deutsche Börse.

De hecho, la corriente interna mayoritaria es que "ya es la hora de vender". Y que hay que hacerlo como un único paquete, sin disgregar negocios.

Su accionariado está controlado en un 35,9% por LHC3 Limited (un consorcio de Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur, GIC), y en un 12,7% por BNP Paribas. Su free float asciende al 50,8%, tras haber vendido Credit Suisse su 8,6% antes de ser rescatado por UBS.

"Si esto se anuncia es porque lo tienen atado", señala una fuente interna de Allfunds. Otra fuente del grupo alega que "Hellman & Friedman, principal accionista, ha cumplido su ciclo de inversión y necesita vender, y no creo que permita dos 'noes' tras la ruptura con Euronext hace dos años". Sin Alcaraz por medio, el planteamiento es más amable.

La propuesta de Deutsche Börse, no vinculante por ahora y sujeta a varias condiciones previas, contempla un pago de 8,80 euros por acción de Allfunds, compuesto por 4,30 euros en efectivo y 4,30 euros en nuevas acciones de Deutsche Börse Group, más un dividendo permitido para el ejercicio 2025 de 0,20 euros por acción de Allfunds.

Se prevé que la fusión de Deutsche Börse Group y Allfunds se lleve a cabo mediante un acuerdo de constitución de sociedades (scheme of arrangement) conforme al artículo 26 de la Ley de Sociedades del Reino Unido de 2006, ya que Allfunds es una plc.

Valoraciones

A este respecto, Metagestión valora positivamente la oferta de Deutsche Börse por Allfunds, una de las posiciones de la cartera de su fondo Metavalor: "Considerábamos razonable la posibilidad de un escenario corporativo como el anunciado, especialmente tras el cambio de equipo gestor".

Aunque Santiago Moro, director general de Metagestión, reconoce que "la prima no es excesiva" y que "hubiéramos preferido una contraprestación íntegramente en efectivo". Al tiempo, "dado el perfil de Deutsche Börse -que integra Clearstream en su estructura-, apreciamos cierto grado de incertidumbre regulatoria. Esto podría provocar que la cotización de Allfunds se mantenga temporalmente por debajo del precio ofrecido en la opa", anticipa.

El jueves, tras conocerse la noticia, las acciones de Allfunds se dispararon más de un 22%, pero el viernes descendieron un 0,7%, hasta los 8,06 euros por título.

Gabriela Orille, experta en finanzas y consejera en Onyze y Denarius Finance, considera que "esta opa no va sólo de comprar una empresa, sino de asegurar el futuro del sector". "Es la jugada que revela lo que realmente está pasando en la industria financiera en 2025: consolidación global, búsqueda de eficiencia tecnológica y guerra por los ingresos por comisiones a largo plazo", añade.

Porque, en su opinión, "en un sector donde la volatilidad es la norma, los ingresos estables -como los del negocio de distribución de fondos- son oro puro". Y Allfunds cumple todo eso, pivotando sobre la tecnología y abriendo nuevos negocios como los activos alternativos privados o los fondos cotizados (ETF).

La nota discordante la pone Deutsche Bank, quien cree que Allfunds puede valer más a largo plazo que el precio de la opa de Deutsche Börse. Sin embargo, también advierte de que, de no materializarse esta operación, habría riesgos para la firma con sede en España dada la "incertidumbre corporativa".