Sacyr sienta las bases para intentar alcanzar la resistencia clave de los 3,95 euros

Las Bolsas afrontan una nueva sesión, la última de noviembre, marcada por la falta de referencias tras el festivo de Acción de Gracias en Wall Street y con una jornada de negociación reducida hoy en EE. UU.

La inactividad del mercado estadounidense este jueves se trasladó a los parqués europeos, y el Ibex 35 cerró sin cambios, en los 16.361 puntos. En la semana, el selectivo avanza un 3,4% a la espera del cierre de hoy viernes. Si analizamos los valores de su composición, destacamos el comportamiento de las acciones de Sacyr.

Según se ha sabido en las últimas horas, Sacyr ha finalizado la venta de sus activos concesionales en Colombia, una vez obtenidas todas las aprobaciones regulatorias. El acuerdo alcanzado en junio con el fondo Actis Longlife Infrastructure fija el valor del traspaso de la participación en tres autopistas en 1.565 millones de dólares.

La desinversión incluye las concesiones de la Pamplona-Cúcuta, Autopista al Mar 1 y Rumichaca-Pasto, que suman 416 kilómetros de red viaria. Del importe total de la transacción, el capital aportado asciende a 332 millones de dólares, en una operación respaldada por un entorno de tipos favorable y comunicada ya al regulador del mercado.

La compañía ha comunicado que la rotación de estos activos le permite liberar capital para reinvertir en nuevos proyectos en Latinoamérica y Europa, avanzando hacia su objetivo de elevar su valor hasta alrededor de 5.100 millones de euros en 2027.

Analizando los títulos de Sacyr desde el punto de vista técnico, observamos un valor claramente para mantener en cartera si ya poseemos títulos, puesto que su evolución ha sido positiva a corto, medio y largo plazo. Durante este ejercicio 2025, el precio de su cotización ha avanzado más del 26% y de cerrar en positivo el año, encadenaría cinco ejercicios consecutivos de avances sostenidos.

Lo más interesante en el valor es lo ocurrido desde abril, desde la zona de los 2,5 euros por acción, que permitió avanzar hasta máximos anuales intradiarios el 27 de octubre en 3,95 euros. Tras esos máximos y con niveles de sobrecompra muy extremos, el valor acometió una fase de ajuste que lo llevó a tantear los 3,55 euros, probando la directriz alcista desde los mínimos de abril.

Evolución de las acciones de Sacyr Eduardo Bolinches TradingView

A pesar de que los alcistas reaccionaron en esos 3,55 euros, Sacyr perdió incluso sus medias móviles más representativas de corto y medio plazo, niveles que en las últimas jornadas han sido recuperados, mostrando un síntoma importante de fortaleza técnica, todo ello dentro de una tendencia alcista de fondo y con progresión de mínimos y máximos crecientes en gráfico de temporalidad diaria.

En el muy corto plazo, y concretamente durante esta semana, Sacyr ha logrado batir una resistencia horizontal importante situada en los 3,79 euros por acción, que ya constituyó un techo de mercado en agosto y donde los bajistas acometieron importantes ventas.

En el momento actual, Sacyr se sitúa por encima de esa referencia técnica en niveles de dos cierres diarios consecutivos y hoy podría conseguir un cierre semanal por encima de ella, lo que abriría nuevas e interesantes posibilidades alcistas en el valor.

De esta manera, y con este escenario encima de la mesa, Sacyr tiene grandes probabilidades de ir a buscar esos máximos anuales en la zona de los 3,95 euros por acción, donde situaremos su primer objetivo a corto plazo.

Por tanto, en el momento actual, Sacyr admite compras parciales de como mucho un tercio de lo que tengamos pensado destinar a un valor de estas características, estableciendo una orden de protección que pasaría por no perder los 3,78 euros en base a cierres, con esos 3,95 euros por acción como primer objetivo técnico de corto plazo.

Si finalmente Sacyr rompe máximos anuales, la siguiente referencia técnica en cuanto a resistencia se situaría en los 4,27 euros por acción. Por tanto, Sacyr, y a pesar de que los niveles de sobrecompra sean elevados, es un valor bastante atractivo desde el punto de vista técnico. Un valor indiscutiblemente alcista, y con una situación técnica favorable para seguir avanzando.