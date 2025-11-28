Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se frena bajo los 16.400 puntos al final de un noviembre positivo
La siguiente resistencia del selectivo se encuentra en los 16.417,8 puntos.
LAS CLAVES
- 17:44 Así cierra el Ibex 35
- 15:37 Así abre Wall Street
- 14:00 La inflación alemana se enfría en noviembre
- 12:42 Analizamos el comportamiento de las acciones de Sacyr
- 10:11 El desempleo en Alemania se mantiene estable en noviembre
- 09:08 El consumo da señales de fatiga en España
- 08:45 Mi cartera de acciones para la sesión de hoy
- 08:36 El comercio de futuros de CME ha sido detenido esta pasada madrugada tras un fallo en un centro de datos
- 08:17 Niveles operativos de los valores del Ibex 35
- 07:38 Claves para la sesión de hoy
- El Ibex 35 abre la sesión de este viernes plano (0%), anclado en los 16.361,50 puntos.
- El selectivo de la Bolsa española sube cerca del 3,5% en el acumulado semanal. La rentabilidad registrada en noviembre supera el 2%.
- Las principales bolsas europeas arrancan la sesión con tendencia mixta. Los movimientos son muy escasos, con subidas y bajadas en torno al 0,1%.
- Los futuros anticipan ligeras subidas en Wall Street. El parqué neoyorquino abrirá sólo media jornada, con la mayoría de los agentes y operadores ausentes de vacaciones debido a la celebración de Acción de Gracias.
- A partir del lunes, la atención de los inversores se centrará en analizar las estadísticas de ventas del Black Friday, día en el que oficialmente se inicia la temporada de compras navideñas.
- La inflación en España se ha reducido una décima en noviembre, al 3%; mientras que la de Francia se ha mantenido en el 0,8%. También se conocerán los datos de Alemania e Italia.
- Los analistas de Link Securities piensan que “de momento, el BCE no volverá a tocar sus tasas de interés de referencia, al menos por un tiempo”.
- El bitcoin logra construir una reacción alcista en un intento por hacerse con la resistencia de los 92.900 dólares.
- El precio del oro consolida precios por encima de la zona clave de los 4.123 dólares por onza y pronto se batirá en duelo con la resistencia de los 4.192 dólares.
- El barril de petróleo Brent continúa peleando por estirar la actual reacción alcista más allá de los 62,90 dólares.
- El par EURUSD no puede con la zona de los 1,16 e inicia una recogida de beneficios.
Así cierra el Ibex 35
Cerramos el mes de noviembre con una sesión claramente sin alicientes.
Ibex 35, mejores y peores de la sesión. Saldo semanal y mensual
Sesión complicada para el selectivo de la bolsa española, en la que los bajistas dominaron la primera parte. Sin embargo, desde la zona de los 16.300 puntos los alcistas lograron reaccionar y, tras varias horas de intenso esfuerzo, llevaron al índice al lado verde, alcanzando un máximo de 16.399 puntos.
El fallo masivo del Chicago Mercantile Exchange (CME) captó la atención de muchos inversores, aunque finalmente volvió a la normalidad tras la suspensión por problemas técnicos.
A falta de pocos minutos para el cierre de las bolsas europeas, el índice español suma un 0,17% hasta los 16.389 puntos. El balance semanal es positivo, con un avance del 3,50%, mientras que el saldo mensual se incrementa un 2,15%.
El podio de ganadores está compuesto por: ArcelorMittal (+1,45%), Repsol (+1,44%) y Acerinox (+1,37%).
Los valores más castigados son: Indra (-1,69%), Telefónica (-0,87%) y Acciona Energía (-0,85%).
Así se está comportando el S&P 500
En el cuadro de a continuación pueden ver el comportamiento de los diferentes valores del S&P 500 en estos instantes.
-
JP Morgan lidera las subidas en el Dow Jones mientras Nvidia cae
En la sesión estadounidense, JP Morgan encabeza las ganancias con un avance del 1,78%, seguida de Salesforce con un 1,68% e IBM con un 1,63%.
En contraste, en la parte baja de la tabla destacan las caídas de Nvidia, que pierde un 1,53%, Johnson & Johnson un 1,08% y Apple un 0,42%, reflejando movimientos mixtos en el mercado.
-
Nuevos máximos intradía para el selectivo español
El selectivo español acelera el movimiento alcista desde los 16.326 puntos, acercándose a la zona de los 16.400 puntos.
Acerinox, Repsol y CaixaBank lideran las subidas, capitaneando el repunte y mostrando fortaleza dentro de un Ibex 35 que gana impulso en la sesión.
-
El euro intenta recuperar terreno frente al dólar
El Ibex 35 se gira al alza tras la apertura de Wall Street
Tras la apertura de Wall Street, el selectivo español experimenta un latigazo alcista, superando los máximos recientes y enfrentando ahora los máximos intradiarios de la sesión.
El Ibex 35 ha pasado del rojo al verde, subiendo un 0,10% hasta los 16.378 puntos, con un cambio de tono que refleja la recuperación del impulso comprador.
La plata al contado alcanza un nuevo máximo histórico
El precio de la plata al contado sube un 3%, situándose en 55,08 dólares por onza, marcando un nuevo récord.
El avance refleja un fuerte impulso en la demanda y un entorno favorable para los metales preciosos.
Telefónica se adjudica provisionalmente derechos de LaLiga hasta 2032
Con fecha de hoy, Telefónica Audiovisual Digital ha resultado adjudicataria provisional de los derechos de emisión en exclusiva de cinco partidos por jornada de LaLiga en pago para el mercado residencial en España, incluyendo “El Clásico” de la segunda vuelta en 19 jornadas de cada temporada.
La adjudicación abarca las temporadas 2027/2028 hasta 2031/2032, por un importe total de 2.635,85 millones de euros, a razón de 527,17 millones de euros por temporada.
Telefónica asegura que los clientes de Movistar Plus+ seguirán accediendo al 100% de los partidos, quedando pendiente la firma del contrato definitivo con LaLiga en un plazo de 30 días hábiles.
Así abre Wall Street
Apertura tímidamente alcista en una sesión que se prevé de mero trámite y con cierre adelantado a las 19h (GMT+2).
-
El selectivo español sigue en rojo
El índice español experimenta escasos movimientos volátiles y permanece en un rango lateralizado, aproximadamente entre los 16.320 y 16.350 puntos.
Alcistas y bajistas luchan por imponerse, aunque en esta ocasión será Wall Street, pese a su cierre temprano, quien tenga la última palabra.
Wall Street espera su apertura con optimismo
Antes de la apertura del mercado de contado, tanto el S&P 500 como el Nasdaq 100 buscan prolongar su racha alcista de cuatro sesiones, impulsados por la expectativa de que la Fed recortará los tipos de interés el próximo mes.
En Europa, las bolsas cotizan mayoritariamente planas, con el FTSE 100 (+0,1%) como único gran índice en positivo, en una sesión tranquila por Acción de Gracias y problemas técnicos del CME.
El dólar se mantiene firme entre 99,50 y 99,75, tras encontrar soporte en 99,50 y superar el máximo del jueves en 99,71.
Los bonos europeos ceden ligeramente y el euro, que cayó durante los datos, rebota desde mínimos. El petróleo registra leves avances, aunque el trading del WTI se detuvo por el apagón del CME.
-
El rojo se afianza en el Ibex 35
Los bajistas siguen adueñándose del Ibex 35, que tiene dificultades para girar a verde en estos momentos. Al observar la tabla de valores, las subidas están lideradas por el sector del acero, con Acerinox y ArcelorMittal a la cabeza.
Tras ellos se sitúan Laboratorios Rovi e Inmobiliaria Colonial, con descensos más contenidos, inferiores al 0,68%, en la parte media-baja de la tabla.
Entre los valores más castigados destaca Indra, que cae un 2,68%, reflejando la presión vendedora que domina la sesión.
Canadá sorprende con crecimiento en el tercer trimestre
El PIB canadiense avanzó un 0,6% trimestral en el tercer trimestre, frente a la contracción del -0,5% registrada previamente, mostrando una mejora clara de la actividad económica.
En términos anualizados, el PIB creció un 2,6%, muy por encima del -1,8% del trimestre anterior, lo que refuerza la percepción de una economía más resiliente.
El dato aporta apoyo al dólar canadiense y reduce la presión inmediata para nuevos estímulos, aunque el mercado seguirá atento a la evolución de la inflación y al tono del Banco de Canadá.
-
Así viene Wall Street en preapertura
Estos son los valores más activos del S&P 500 antes de la apertura del mercado:
Tesla: +0,50% en 428,71 dólares.
Nvidia: +0,16% en 180,53 dólares.
Alphabet A: +1,12% en 323,56 dólares.
AMD: +1,29% en 217,01 dólares.
Alphabet C: +0,99% en 323,46 dólares.
Broadcom: +0,14% en 398,05 dólares.
Micron: +2,91% en 236,95 dólares.
Oracle: -2,57% en 199,75 dólares.
Meta Platforms: +0,34% en 635,64 dólares.
Amazon.com: +0,78% en 230,99 dólares.
El Ibex 35 necesita catalizadores para lograr girar a verde
Pese a los intentos de los compradores, el selectivo español continúa en terreno negativo mientras prueba la superación de la zona de los 16.350 puntos.
La falta de nuevos catalizadores mantiene limitada la reacción alcista y dificulta que el Ibex 35 consiga cambiar el signo de la sesión.
La inflación alemana se enfría en noviembre
El IPC de Alemania cae un 0,2% mensual en noviembre, en línea con lo previsto y frente al repunte del 0,3% anterior, mientras que la tasa interanual se sitúa en el 2,3%, ligeramente por debajo del 2,4% esperado.
El dato confirma una moderación de las presiones inflacionistas y refuerza la percepción de estabilidad de precios en la mayor economía de la eurozona.
-
Actualización CME
CME ha informado de que la plataforma EBS Market FX estará operativa a partir de las 12:00 GMT, mientras que los mercados de futuros y opciones de CME Globex comenzarán a preabrir a las 07:00 hora central y abrirán de forma plena a las 07:30.
El operador ha añadido que todos los GTC reconocidos permanecerán activos, en un intento de normalizar progresivamente la operativa tras la interrupción técnica.
JP Morgan retoma la cobertura de Indra con visión neutral y potencial alcista del 11%
Los analistas de JP Morgan han retomado la cobertura de Indra, y lo han hecho con una visión neutral sobre la compañía y un precio objetivo para sus acciones de 50 euros, lo que supone un potencial alcista del 11% desde los niveles actuales de cotización.
-
Los futuros americanos adelantan una apertura al alza
Los futuros de los principales índices de Wall Street adelantan una apertura ligeramente en positivo para esta tarde.
Así vienen:
Futuro del Dow Jones: +0,15% en 47.510 puntos.
Futuro del S&P 500: +0,14% en 6.822 puntos.
Futuro del Nasdaq 100: +0,22% en 25.291 puntos.