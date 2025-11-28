Ibex 35, la bolsa en directo hoy | El Ibex 35 se frena bajo los 16.400 puntos al final de un noviembre positivo

- El Ibex 35 abre la sesión de este viernes plano (0%), anclado en los 16.361,50 puntos.

- El selectivo de la Bolsa española sube cerca del 3,5% en el acumulado semanal. La rentabilidad registrada en noviembre supera el 2%.

- Las principales bolsas europeas arrancan la sesión con tendencia mixta. Los movimientos son muy escasos, con subidas y bajadas en torno al 0,1%.

- Los futuros anticipan ligeras subidas en Wall Street. El parqué neoyorquino abrirá sólo media jornada, con la mayoría de los agentes y operadores ausentes de vacaciones debido a la celebración de Acción de Gracias.

- A partir del lunes, la atención de los inversores se centrará en analizar las estadísticas de ventas del Black Friday, día en el que oficialmente se inicia la temporada de compras navideñas.

- La inflación en España se ha reducido una décima en noviembre, al 3%; mientras que la de Francia se ha mantenido en el 0,8%. También se conocerán los datos de Alemania e Italia.

- Los analistas de Link Securities piensan que “de momento, el BCE no volverá a tocar sus tasas de interés de referencia, al menos por un tiempo”.

- El bitcoin logra construir una reacción alcista en un intento por hacerse con la resistencia de los 92.900 dólares.

- El precio del oro consolida precios por encima de la zona clave de los 4.123 dólares por onza y pronto se batirá en duelo con la resistencia de los 4.192 dólares.

- El barril de petróleo Brent continúa peleando por estirar la actual reacción alcista más allá de los 62,90 dólares.

- El par EURUSD no puede con la zona de los 1,16 e inicia una recogida de beneficios.