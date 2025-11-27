Dónde invertir en bolsa hoy: valores para aprovechar la reacción de la bolsa

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este jueves.

El selectivo español se consolida por encima de los 16.300 puntos tras recuperarse de la caída de la semana pasada. Los principales índices estadounidenses recuperan posiciones y superan la media móvil de medio plazo. BBVA, Ferrovial, Redeia e IAG destacan como valores en seguimiento, con recomendaciones de entrada y niveles claros para colocar órdenes de protección.

El selectivo español consigue continuar con la recuperación de la caída de la semana pasada y consolida claramente por encima de los 16.300 puntos.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también recupera posiciones y deja confirmada la reconquista de la media móvil de medio plazo en todos sus índices a falta de la media sesión del próximo viernes.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,84 euros en base cierres.

2) Ferrovial: El valor marca nuevos máximos históricos por lo que estaremos atentos para entrar si vemos que confirma con otro cierre por encima de los 56 euros colocando una orden de protección por si pierde los 54,30 euros en base cierres.

3) Redeia: Entraremos en el valor si vemos que se va a hacer con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,94 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,39 euros en base cierres.