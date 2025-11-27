Acciona Energía: el nivel crítico de los 20 euros favorece un interesante rebote técnico

Las acciones de Acciona Energía han mostrado un rebote técnico tras alcanzar niveles críticos, superando la media móvil de 200 períodos y situando objetivos alcistas en 21,16 y 21,94 euros por acción.

La compañía inauguró el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe, Cotoperí Solar, con una potencia de 162,6 MWp en República Dominicana.

Acciona Energía ha vendido su participación en dos instalaciones renovables en Sudáfrica por 255 millones de euros, generando una plusvalía cercana a los 65 millones.

Con el mercado dando por descontado un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal en diciembre y dejando en segundo plano los temores a una posible burbuja en la inteligencia artificial, que pesaron sobre las acciones a comienzos de noviembre, las Bolsas prolongan el sesgo alcista. Wall Street permanece hoy cerrado por la festividad de Acción de Gracias.

El Ibex 35 avanzó ayer un 1,36%, encadenó su tercera sesión consecutiva al alza y volvió a situarse por encima de los 16.300 puntos, con una revalorización acumulada en el año del 41,1%. Si observamos los valores de su composición, destaca el comportamiento de las acciones de Acciona Energía, que celebran la venta de activos en Sudáfrica.

Acciona Energía ha pactado con Cennergi, sociedad controlada por Exxaro Resources Limited y uno de los mayores productores independientes de renovables en Sudáfrica, la desinversión de su participación en dos instalaciones verdes con una potencia conjunta de 232 megavatios, por un valor empresarial de 255 millones de euros.

La operación incluye el parque eólico de Gouda, que aporta 138 megavatios, y la planta solar fotovoltaica de Sishen, con 94 megavatios pico, ambos en funcionamiento desde 2015 y 2014, respectivamente. Se calcula que la transacción supondrá una plusvalía cercana a los 65 millones de euros para la compañía.

Además, Acciona Energía inauguró este miércoles el mayor complejo fotovoltaico de Centroamérica y el Caribe, Cotoperí Solar (162,6 MWp), en Guaymate (La Romana). En el proyecto participan Acciona Energía y Cotosolar, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Si analizamos el valor desde un punto de vista técnico y nos centramos en lo ocurrido durante la primera parte del primer trimestre de 2025, observamos un título inmerso en plena fase de ajuste correctivo, que llevó al precio de sus acciones hasta la zona de los 13,94 euros. Más concretamente, hasta los 13,88 euros por acción, mínimos registrados el pasado mes de abril.

Es a partir de ese momento cuando los títulos de Acciona Energía inician una fuerte reacción alcista, en parte como consecuencia del cierre de posiciones cortas, lo que impulsa al valor con rapidez y en relativamente poco tiempo hacia la zona de los 25,65 euros por acción, correspondientes a los máximos alcanzados el pasado mes de julio.

Evolución de los títulos de Acciona Energía Eduardo Bolinches TradingView

En ese punto, el valor comienza a mostrar una elevada volatilidad que, en un primer momento, forma una secuencia de máximos decrecientes en un entorno lateral-bajista, tanteando su directriz alcista y reaccionando desde el soporte situado en los 21,75 euros por acción. En este contexto, acomete dos sesiones muy alcistas durante el pasado mes de octubre, que elevan el precio de su cotización cerca de un 10% en tan solo dos días.

Tras la formación de un lateral de consolidación que se prolongó durante todo el mes de octubre y parte de noviembre, los bajistas volvieron a protagonizar un ataque especialmente intenso, llevando al valor a buscar la zona próxima a los 20 euros por título. En ese nivel también confluye el 50% del retroceso de Fibonacci de todo el último y extenso tramo de subidas, desde el cual el precio está reaccionando nuevamente al alza.

La virulencia de esta nueva reacción alcista ha permitido a Acciona Energía situarse ya por encima de la media móvil de 200 períodos, que había perforado a la baja durante la semana pasada, recuperando así esta referencia técnica tan importante.

Para buscar objetivos alcistas a corto plazo, debemos trazar el correspondiente retroceso proporcional de Fibonacci de todo el último gran proceso bajista, lo que nos ofrece un primer objetivo en los 21,16 euros y un segundo en la zona de los 21,94 euros por acción.

Así, desde un punto de vista operativo, sería necesario un segundo cierre, que podría producirse ya en la sesión de hoy, por encima de la media móvil de 200 períodos, que pasa por los 20,50 euros por acción. Este comportamiento reforzaría la idea de continuidad del rebote hacia las zonas objetivo comentadas.

La orden de protección, en cualquier caso, debería situarse por debajo de los 20,50 euros por acción y la posición no debería superar un tercio del capital destinado a un valor de estas características.