Dónde invertir en bolsa hoy: valores para protegerse de una continuidad correctiva

Análisis de las mejores opciones de inversión para la sesión de este miércoles.

Las claves nuevo Generado con IA El selectivo español recupera los 16.100 puntos tras las caídas de la semana pasada, mostrando señales de estabilidad en el mercado. El mercado estadounidense también avanza, aunque el sector tecnológico muestra menor fortaleza pese a recuperar la media móvil de medio plazo. Valores como BBVA, Naturgy, Redeia e IAG destacan por su buen comportamiento técnico y se sugieren con estrategias de protección ante posibles pérdidas.

El selectivo español consigue recuperar los 16.100 puntos dentro de su proceso de recuperación de las caídas de la semana pasada.

Por otro lado, el mercado de valores estadounidense también recupera posiciones de manera contundente aunque no lo hace tan fuerte el mercado tecnológico a pesar de la reconquista de la media móvil de medio plazo.

En cualquier caso, pase lo que pase, siempre tenemos un conjunto de valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en mi panel de control. Se encuentran en un momento técnico muy importante, además de tener a muchos inversores atentos a ellos. Por lo tanto, ¿dónde invertir?

¿En qué deberías invertir según tu edad?:



1) BBVA: El valor se hace con los 18,19 euros por lo que hemos entrado colocando una orden de protección ante la pérdida de los 17,46 euros en base cierres.

2) Naturgy: El valor marca nuevos máximos, por lo que vamos a entrar en él si vemos que se hace con los 27,60 euros, colocando una orden de protección ante la pérdida de los 27,00 euros en base cierres.

3) Redeia: Entraremos en el valor si vemos que se va a hacer con los 15,35 euros colocando una orden de protección ante la pérdida de los 14,94 euros en base a cierres.

4) IAG: El valor cierra por encima de los 4,32 euros y entramos en él colocando una orden de protección ante la pérdida de los 4,30 euros en base cierres.